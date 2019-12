Pekkoja, Ristoja ja Heikkejä – Ylen selvitys kertoo, että miehet täyttävät edelleen Suomen suurinten yritysten johdon

Suomen suurimpien yritysten toimitusjohtajista vain kaksi on naisia. Toinen heistä on metsäyhtiö Stora Enson tuore toimitusjohtaja, ruotsalainen Annica Bresky.

Eniten naisia on eläkeyhtiöiden Elon, Varman ja Ilmarisen johtoryhmissä. Nordean johdossa on pelkkiä miehiä.

Pekkoja, Ristoja ja Heikkejä – ja seassa muutama Susanna. Tältä näyttää Suomen suuryritysten ylin johto.

Neljänkymmenen suurimman yrityksen johtoryhmissä vain joka viides jäsen on nainen, kertoo Ylen selvitys.

Yritysten välillä on suuriakin eroja: Nordea-pankin, Metsä Goupin ja puhelinvalmistaja HMD Globalin johtoryhmiin ei ole mahtunut yhtään naista.

Eniten naisia on eläkeyhtiöiden Elon (55%), Varman (50%) ja Ilmarisen (50%) johtoryhmissä.

Useimmiten nainen on johtoryhmässä henkilöstö- tai viestintäjohtaja. Harvemmin hänellä on vastuullaan järeämpi salkku, kuten liiketoimintojen johtaminen tai toimitusjohtajan pesti.

Konsultti Mimma Silvennoisella on 30 vuoden kokemus johdon suorahausta eli headhuntingista. Hän on nähnyt naisten kirin yritysmaailman huipulle.

– Henkilöstöasiat ja viestintä ovat sellaisia tehtäviä, joissa naiset ovat päässeet hyvin etenemään. Ne sopivat naisten intresseihin koulutuksessa.

Silvennoinen muistuttaa, että vasta viime vuosina miehetkin ovat kiinnostuneet henkilöstöjohtajan tehtävästä. Syyksi hän epäilee arvostuksen nousua: henkilöstöjohtajia on nostettu johtoryhmiin yritysten näköalapaikoille.

Hakeudu ensin keskijohtoon

Keskuskauppakamari on ilmaissut huolensa siitä, että naisille jää johtoryhmissä usein tukitoimintojen hoitaminen. Naisten osuus pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johtajista (siirryt toiseen palveluun) oli nimittäin viime vuonna vain 14 prosenttia.

Tukitoimintoihin kuuluvat esimerkiksi lakiasiat, viestintä, henkilöstö ja talous. Liiketoiminnan johdossa puolestaan pääsee vastaamaan tuotteen tai palvelun yksiköstä.

Keskuskauppakamarin entinen varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa on tullut tunnetuksi naisjohtajien mentorina. Hän on vastikään siirtynyt hallitusammattilaisten Directors' Institute Finlandin pääsihteeriksi.

– Naisilla on edelleen säilynyt perinteinen rooli yritysmaailmassa. Vaikka naisia on jo runsaasti suurten yritysten hallituksissa, tiukemmassa liikkeenjohdossa naisia on kovin vähän, sanoo Linnainmaa.

Silvennoisen mukaan naisten tulisi hakeutua entistä enemmän yritysten keskijohtoon, josta voi sitten edetä pikkuhiljaa liikkeenjohtoon.

Toimitusjohtajista kaksi on naisia

Kurjin tilanne on toimitusjohtajien parissa: 40 suurimman yrityksen toimitusjohtajista vain kaksi on naisia: metsäyhtiö Stora Enson tuore toimitusjohtaja Annica Bresky ja Elon Satu Huber. Tänä syksynä yritysmaailma otti ilolla vastaan Breskyn valinnan miehisenä pidetyn metsäalan huippupestiin.

Linnainmaan mukaan Breskyn kaltaisilla roolimalleilla on valtavan suuri merkitys tytöille ja naisille. Lisäksi tarvitaan järeitä toimia koulutuksessa ja yritysten sisällä, jotta naisia saataisiin lisää johtotehtäviin.

– Yhteiskunnan pitäisi kannustaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-teknisiä aineita. Työnantajien pitäisi ottaa ylätason strateginen tavoite, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä. Naisten tulisi puolestaan laajentaa osaamistaan ja tarttua haasteisiin, sanoo Linnainmaa.

Tuleeko headhunterille koskaan pyyntöä, että pestiin haluttaisiin erityisesti mies? Silvennoiselle ei ole tullut enää vuosikausiin vastaan sellaista toivetta.

– Ennemminkin tänä päivänä sanotaan, että löytyisipä nainen, sanoo Silvennoinen.

Selvityksessä oli mukana Suomen 40 suurimman yrityksen johtoryhmät. Yksi yritys ei kertonut johtoryhmää nettisivuillaan eikä vastannut Ylen kyselyyn asiasta. Suurimmat yritykset on poimittu Talouselämän 500 suurimman yrityksen listalta eli TE500-lista (siirryt toiseen palveluun)lta.

