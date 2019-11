Yle laski: Hassi on eduskunnan kovin twiittaaja, Kärnä imuroi 1,5 miljoonaa tykkäystä – Halla-aholla eri taktiikka

Valtaosa Suomen 200 nykyisestä kansanedustajasta twiittaa. Vihreiden, RKP:n ja kristillisdemokraattien kansanedustajista kaikilla on Twitter-tili. Muissakin puolueissa vähintään kahdeksan kansanedustajaa kymmenestä on Twitterissä, vähiten vasemmistoliittolaiset ja perussuomalaiset.

Kokonaan toinen asia on, mihin ja kuinka aktiivisesti poliitikot tilejään käyttävät. Yle laski loka-marraskuussa kansanedustajien twiitit, reaktiot ja sivustot, joihin he linkkaavat.

Viisi eniten twiittavaa ovat vihreiden kansanedustaja Satu Hassi, kokoomuksen Juhana Vartiainen ja Timo Heinonen, perussuomalaisten Jani Mäkelä ja keskustan Mikko Kärnä. Mukaan on laskettu omat twiitit sekä vastaukset toisten twiitteihin, mutta ei pelkkiä uudelleentwiittauksia.

Eduskunnan 20 ahkerinta twiittaajaa

Satu Hassi on twiitannut yhdeksän vuoden aikana yli 38 000 kertaa eli keskimäärin tusina twiittiä joka päivä, Mikko Kärnä yli 26 000 kertaa eli keskimäärin kymmenen twiittiä päivittäin. Yli 20 000 twiitin sarjassa ovat myös Eva Biaudet ( r.), Veronika Honkasalo (vas.) ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Lista näyttää kuitenkin aivan toiselta, kun katsotaan, kenellä on eniten seuraajia.

Ykkösenä on vihreiden Pekka Haavisto, jolla on lähes 140 000 seuraajaa. Yli 100 000 seuraajaa on lisäksi vain Harry Harkimolla (Liike Nyt), Juha Sipilällä (kesk.) ja Paavo Arhinmäellä (vas.).

Seuraavina tulevat puoluejohtajat Li Andersson (vas.) noin 90 000 seuraajaa ja Petteri Orpo (kok.) noin 55 000 seuraajaa.

Kärnällä iso vaihde päällä, Vartiaista kommentoidaan

Aktiivisuus tai seuraajien määrä on eri asia kuin kyky ylläpitää Twitterissä keskustelua – tai toisaalta provosoida reaktioita. Näissä muutama kansanedustaja yltää omaan luokkaansa.

Mikko Kärnän twiiteistä on tykätty 1,5 miljoonaa kertaa. Niistä 25 pidetyintä liittyy Katalonian itsenäisyystavoitteisiin. Yhteensä tykkäyksiä, vastauksia ja uudelleentwiittauksia on Kärnälle kerännyt yli 2,4 miljoonaa.

Toiseksi eniten tykkäyksiä ja reaktioita on kerännyt Li Andersson, yhteensä yli 760 000.

Kärnä, Andersson ja Juhana Vartiainen erottuvat paitsi ahkerina twiittaajina, myös keskustelun herättäjinä.

Vartiaisen twiitteihin on vastattu yli 68 000 kertaa eli keskimäärin jokaiseen Vartiaiseen twiittiin tulee yli kaksi vastausta. Anderssonin runsaat 11 500 twiittiä ovat saaneet yli nelinkertaisen määrän kommentteja.

Halla-aholla kova panos-tuotossuhde

Osa poliitikoista pystyy saamaan Twitterissä paljon huomiota, vaikka ei itse olisi kovin aktiivinen tai vaikka pääasiassa uudelleentwiittaa muiden viestejä.

Kova panos-tuotossuhde on etenkin puoluejohtajilla tai ministereillä, entisillä ja nykyisillä.

Esimerkiksi perussuomalaisten Jussi Halla-aho seuraa itse ainoastaan muutamaa kymmentä ihmistä Twitterissä. Runsaalla 1 500 twiitillään hän on kaukana aktiivisimpien kärjestä. Halla-aho on kuitenkin kerännyt yli 331 000 reaktiota eli jokainen twiitti on tuottanut keskimäärin yli 200 reaktiota. Niistä kommentteja on noin 19 000 ja tykkäyksiä yli 281 000.

Samantyyppinen panos-tuotossuhde on pääministerillä, SDP:n Antti Rinteellä ja ex-pääministeri Juha Sipilällä (kesk.). Rinne on twiitannut alle tuhat kertaa, ja Sipilä noin 1 500, mutta Rinne yltää reaktioiden TOP30:een ja Sipilä on 20 eniten reaktioita saaneen kansanedustajan joukossa.

Ahkeruus somessa ei siis aina tuo huomiota, vaan oleellista on saada muut keskustelemaan tai reagoimaan omaan twiittiin tai puheenaiheeseen.

Esimerkiksi kokoomuksen Sari Sarkomaa twiittaa kymmenenneksi eniten, mutta yltää reaktioiden kerääjänä sijalle 36. Vihreiden Iiris Suomelalla taas on noin 12 000 seuraajaa, mutta hän on saanut kahdeksenneksi eniten tykkäyksiä.

Lasse Isokangas / Yle

Oman puolueen lehden juttuja linkataan

Laskimme myös, mille sivustoille kansanedustajat linkkaavat hanakimmin. Tarkkuutta haittaa se, että selvästi suosituin linkkisivu on toinen Twitter-tili, eikä sisältö näy.

Vain kolmen eduskuntaryhmän: SDP:n, vasemmistoliiton sekä yhden miehen Liike Nytin suosituin linkkisivu on jokin muu kuin Twitter tai Facebook. Helsingin Sanomien hs.fi on SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajien suosikki. Liike Nytin Harry Harkimo taas linkkaa eniten Iltalehden blogisivulle, johon hän kirjoittaa.

Kun Twitter ja Facebook jätetään pois laskuista, sekä perussuomalaisten että kokoomuksen suosikki on puolueita lähellä oleva julkaisu. PS:n kansanedustajat ovat linkanneet Suomen uutisiin yli 1 200 kertaa ja kokoomus Verkkouutisiin yli 3 300 kertaa.

Keskusta linkkaa Twitterin jälkeen eniten Yleen, RKP Svenska Yleen, vihreät Helsingin Sanomiin ja kristillisdemokraatit puheenjohtajansa Sari Essayahin verkkosivuille.

Puoluelehtien suosio on hiipunut, mutta kansanedustajille omaa puoluetta lähellä oleva julkaisu on tärkeä.

Vasemmistoliiton kansanedustajille Kansan Uutiset on kaiken kaikkiaan neljänneksi suosituin lähde, Demokraatti SDP:n edustajien viidenneksi ja Suomenmaa keskustan kansanedustajien kuudenneksi suosituin lähde.

Pian lakkautettava Vihreä lanka ei sen sijaan mahdu vihreiden kansanedustajien kymmenen suosituimman linkin joukkoon.

Kokoomus aktiivisin twiittaajapuolue

Kun koko eduskuntaryhmän twiitit lasketaan yhteen, twiittihallitsijaksi nousee kokoomus. Sen kansanedustajat ovat twiitanneet 172 000 kertaa. Seuraavina tulevat vihreät, keskusta, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset

Kun twiittien määrä suhteutetaan kansanedustajien määrään eniten twiittaavat vihreät, vasemmistoliittolaiset ja kokoomuslaiset. Keskimäärin jokainen vihreä kansanedustaja on twiitannut noin 6 700 kertaa.

Reaktioissa mitaten ykköspuolue on keskusta. Sijoitusta selittää Mikko Kärnä. Enemmän kuin kolme neljäsosaa keskustan eduskuntaryhmän saamista reaktioista on Kärnän twiittien satoa.

Toisin sanoen keskusta nousisi Kärnän tykkäysten ansioista eduskunnan aktiivisimmaksi twiittiryhmäksi, vaikka kukaan muu puolueen kansanedustajista ei tekisi Twitterissä mitään.

Yksittäisiä Twitter-käyttäjiä oli viime vuonna Suomi-Twitter -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin 725 000. Viikoittain twiittaili noin 70 000 suomalaista (siirryt toiseen palveluun). Tähän nähden kansanedustajat ovat siis aktiivista väkeä.

Taulukosta voit hakea ja lajitella 20 eniten twiittaavan kansanedustajan twiittejä tarkemmin.