Vanhan Vaasan sairaalan työntekijän matkalaskuista tutkintapyyntö poliisille

Pohjanmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan asiassa THL:n tutkintapyynnön ja asian esiselvittelyn pohjalta. Tiina Jutila / Yle

Pohjanmaan poliisilaitos on saanut (siirryt toiseen palveluun) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tutkintapyynnön liittyen Vanhan Vaasan sairaalan työntekijän matkalaskutuksessa havaittuihin epäselvyyksiin.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tutkintapyynnön ja asian esiselvittelyn pohjalta. Rikosnimikkeenä on törkeä petos.

Esitutkinnan tässä vaiheessa poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) epäselvyyksiä on 27 000 euron matkalaskuissa, joista THL on tehnyt tutkintapyynnön. Matkalaskut ovat kertyneet kahden vuoden aikana ja tällä hetkellä selvitetään, onko matkoja oikeasti tehty ja jos on, ovatko ne olleet tarpeellisia. Työntekijä kiistää väärinkäytökset.