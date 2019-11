Herätys: Neljä konkaria setvimään postikiistaa, pessimismi altistaa sydänsairauksille, Australiassa asuvat suomalaiset maastopalojen keskellä

Neljä konkaria aloittaa postikiistan selvittelyn

Neljä entistä työmarkkinajohtajaa aloittaa aamulla Postin työehtosopimuskiistan selvittämisen. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi selvitysryhmästä eilen torstaina. Ryhmä perustettiin työntekijöitä edustavan Posti- ja logistikka-alan unionin (PAU) ja Palvelutyöntajien (Palta) pyynnöstä. Työryhmä on varautunut käyttämään riidan sovitteluun koko viikonlopun. PAUn lakko ja useiden ammattiliittojen tukilakot jatkuvat.

Löytyikö lääke työpaikkojen luottamuspulaan?

Henkilöstön edustaja firman hallituksessa voi rakentaa luottamusta työnantajan ja -tekijöiden välille. Wärtsilässä Ralf Holmlund on tehnyt tätä työtä nyt kahdeksan vuotta. Mårten Lampén / Yle

Ammattiliitot haluavat työntekijöiden edustajat nykyistä pienempien yritysten hallintoon. Ralf Holmlund on ollut työntekijöiden edustaja Wärtsilä Finlandin hallituksessa kahdeksan vuotta. Ylin tavoite on ollut rakentaa parempaa luottamusta firman johdon ja työntekijöiden välille. Työnantajajärjestössä on asiaan selvä kanta: Työntekijöiden edustuksesta ei saa määrätä ainakaan laissa nykyistä laajemmin.

Virkarikoskuulemisten johtaja vertasi Trumpia Nixoniin Watergate-skandaalissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on mennyt paljon pidemmälle kuin entinen presidentti Richard Nixon, väittää Trumpin virkarikossyytekuulemisia johtava demokraattien Adam Schiff. Schiff viittasi väitteisiin, joiden mukaan Trump olisi pidättänyt sotilasapua Ukrainalta, jotta voisi painostaa maan johtoa. Schiff esitti Nixon-viittauksen useiden Trumpin virkarikostutkinnassa kuultujen todistajanlausuntojen jälkeen.

Tutkimus: Pessimisti on altis sydänsairauksille ja haluton muuttamaan elintapojaan

Lääketieteen lisensiaatti Mikko Pänkäläisen väitöskirja tarkastetaan Päijät-Hämeen keskussairaalassa perjantaina. Juha-Petri Koponen / Yle

Pessimistit elävät muita epäterveellisemmin, mutta synkistely itsessään on jo uhka terveydelle. Lääketieteen lisensiaatti Mikko Pänkäläisen tutkimuksen mukaan pessimismi on merkittävä riskitekijä sepelvaltimotaudin synnylle ja sen aiheuttamalle kuolleisuudelle. Pänkäläinen luonnehtii pessimismiä maailmankatsomukseksi, jossa ihminen odottaa huonojen asioiden tapahtuvan.

Australian palot suomalaisten kertomana: "En ole koskaan nähnyt mitään tällaista"

Harri Kenonen kotitalonsa terassilla Armidalen kaupungissa. Harri Kenonen

Harri Kenonen oli pikkulapsi, kun hänen perheensä muutti Australiaan vuonna 1969. Luonto on ehtinyt näyttää voimansa monta kertaa, mutta tämä syksy on ollut pahin kaikista. Syyskuusta asti Australiaa ovat koetelleet poikkeuksellisen rajut maastopalot. Kysyimme maassa asuvilta suomalaisilta, miten he kokevat tilanteen.

Sää viilenee loppuviikolla

Perjantai on laajalti pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee heikkoa lumisadetta. Loppuviikolla sää pakastuu. Etelässä aurinko pääsee paistamaan, pohjoisessa sää pysyy pilvisenä ja heikot sateet ovat edelleen mahdollisia.

