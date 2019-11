Lähes 5 000 kuollut tuhkarokkoon Kongon demokraattisessa tasavallassa

Tartunnan on saanut jo neljännesmiljoona. Valtaosa kuolleista ja tartunnan saaneista on lapsia.

Kongon demokraattisessa tasavallassa ainakin 5 000 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon vuonna 2019, kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Viranomaisten mukaan tauti on levinnyt koko maahan ja tartunnan on tänä vuonna saanut arviolta 250 000 ihmistä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Valtaosa kuolleista ja tartunnan saaneista on lapsia, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef (siirryt toiseen palveluun).

WHO:n mukaan kyseessä on maailman laajin ja nopeiten leviävä epidemia.

Tuhkarokko on tappanut Kongossa jo yli kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin verenvuotokuume ebola kuluneen 15 kuukauden aikana, BBC kertoo.

Maassa on kuluneen vuoden aikana järjestetty laajoja rokotuskampanjoita. Pelkästään syyskuussa viranomaisten mukaan rokotteen sai arviolta 800 000 lasta ja kaikkiaan neljä miljoonaa on jo rokotettu.

WHO:n mukaan vuonna 2017 tuhkarokkoon kuoli arviolta 110 000 ihmistä (siirryt toiseen palveluun). Ennen kuin tuhkarokkorokote keksittiin vuonna 1963, maailmanlaajuisia epidemioita puhkesi muutaman vuoden välein ja tuhkarokkoon kuoli arviolta 2,6 miljoonaa ihmistä vuodessa.

Lue myös:

Valtaosa nykylapsista käy koulua, saa rokotuksen ja välttää lapsiavioliiton – viime vuosina kehitys on maailmalla polkenut paikallaan

Tyynenmeren saarivaltio Samoassa jyllää tuhkarokkoepidemia – pakolliset rokotukset alkavat tällä viikolla