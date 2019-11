Apuun hälytetty selvittelyryhmä alkaa avata Postin umpisolmua hetimiten ja valmista on tarkoitus saada kolmessa päivässä

Valtakunnansovittelijan johdolla ei istuta ennen kuin 700 pakettilajittelijan kiista on ratkaistu.

Postilakon umpisolmun ratkaisemiseksi turvauduttiin torstaina poikkeuksellisiin toimiin. Ensin omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoitti, että Postin ja PAUn välistä ongelmaa selvittämään on nimetty neljä työmarkkinakonkaria. Selvityshenkilöt ovat työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela, entinen SAK:n puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja Lauri Ihalainen, eläköitynyt EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin.

Tämän jälkeen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoi STT:lle, etteivät PAU ja Palta sovittele työriitaansa hänen johdollaan hetkeen. Hänen mukaansa pakettilajittelijoita koskeva asia tulee sopia ennen kuin valtakunnansovittelijan neuvottelupöytään palataan muutoin.

– Siksi olemme päätyneet siihen, että me ei täällä vähän aikaan istuta. Katsotaan ensin, miten 700 hengen asia saadaan järjestymään.

Posti siirsi syksyllä noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Ammattiliitto PAU ei hyväksy siirtoa.

Hätiin pyydetyt selvityshenkilöt kokoontuvat heti perjantaiaamuna kello 8.30 valtakunnansovittelijan toimistoon. He ovat varautuneet käyttämään työhönsä koko viikonlopun. Lasse Laatunen kertoi STT:lle torstaina, että tarkoitus on saada valmista kolmessa päivässä.

Aloite kiistan osapuolilta

Ministeri Paatero korosti torstaina iltapäivällä, että aloite työryhmälle tuli Postilta ja PAUlta.

– Heillähän ei ole mitään virallista mandaattia, mutta he ovat kaikki luotettuja henkilöitä, jotka ovat monissa erilaisissa neuvotteluissa olleet etsimässä ratkaisuja. Uskon, että kun nämä kaksi osapuolta luottavat heihin kaikkiin neljään, niin he myöskin näkevät, että sieltä sellainen ratkaisu on saatavissa, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä, Paatero kommentoi asiaa eduskunnassa.

PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan postilaisten tes-neuvotteluita jumittavan pakettilajittelijakiistan ratkaisun avaimet ovat nyt Postin hallituksen ja sitä ohjeistavan valtio-omistajan käsissä.

Posti kertoi Twitterissä torstai-iltana selvityshenkilöiden julkistamisen jälkeen, että asian selvittämiseen toivotaan nyt työrauhaa, eikä Postilla ole tässä vaiheessa asiaan lisättävää.

Rinne: Työehdot turvataan

Pääministeri Antti Rinne (sd.) lupasi torstaina eduskunnassa, että 700 pakettilajittelijan työehdot turvataan. Rinteen mukaan hallitus aikoo lisäksi huolehtia, että työehtosopimusshoppailu loppuu Suomessa.

Rinne korosti, että Postin aikeet tehdä isoja muutoksia olivat nähtävillä jo keväällä ennen eduskuntavaaleja.

– Kun hallitus aloitti kesällä, ensimmäinen tieto oli, että tullaan siirtämään koko PAUn sopimuksen piirissä oleva väki Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi tarkoittanut, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet 30-50 prosenttia. Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti.

Rinteen mukaan 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin ilman, että hallitus tiesi konkreettisesta päätöksestä.