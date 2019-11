Syntyykö postisopu kolmessa päivässä? Selvitysryhmä aloitti työnsä: "Tarvittaessa lähden täältä vasta sunnuntaina"

"Väännetty ja käännetty on, selvitysryhmä ei ole suora tie onneen"

Perjantaiaamuna postin työriidassa otettiin uudet keinot käyttöön, kun umpisolmuun ajatunutta pakettilajittelijoiden tilannetta alettiin avata erillisen selvitysryhmän johdolla.

Hieman puoli yhdeksän jälkeen nelihenkinen selvitysryhmä vetäytyi valtakunnansovittelijan toimistoon suljettujen ovien taakse. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala saapui paikalle vajaan tunnin kuluttua.

Hetken ajan huoneessa kävivät myös pääministeri Antti Rinteen (sd.) sekä omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) valtiosihteerit Raimo Luoma ja Valtteri Aaltonen.

Ennen neuvotteluhuoneeseen sulkeutumistaan nelikko kommentoi vähäsanaisesti sitä, miten solmua lähdetään ratkomaan. Helppoa ratkaisua ei ole odotettavissa.

– Tilanne on sillä lailla vaikea, että se on eskaloitunut tavattoman suureksi ja jumittava kysymys koskee aika pientä porukkaa. Tavoite ja ydin tässä tehtävässä on se, että saavutettaisiin työrauha työmarkkinoille, totesi EK:n eläköitynyt työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen.

Laatunen sanoi, että on tarvittaessa valmistautunut istumaan vaikka sunnuntaihin asti.

– Minulla on kokemusta useiden vuorokausien yhtämittaisesta istumisesta. Olen valmistautunut siihen, että jos muut kestävät, niin lähden täältä vasta sunnuntaina. Mutta en usko, että siihen on tarvetta.

Työryhmä aloittaa kuulemalla kiistan osapuolia. Vielä aamulla työjärjestys ei ollut täysin selvillä.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin ei ennen neuvotteluhuoneeseen astumistaan halunnut arvioida, riittääkö kolme vuorokautta kiistan ratkaisemiseen.

– Kaikki, jotka ovat työmarkkina-asioissa mukana olleet tietävät, että on parempi olla arvioimatta etukäteen. Aloitetaan kuulemalla osapuolia ja katsomalla, että ollaan samalla kartalla kaikki, Selin totesi.

Selvitysryhmään kuuluvat myös työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela ja entinen SAK:n puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja Lauri Ihalainen. Myös he totesivat aamun aluksi odottavansa neuvotteluista vaikeita.

Työriidan osapuolet toiveikkaita

Ylen aamun haastattelussa työriidan osapuolet olivat yhdestä asiasta samaa mieltä: työmarkkinakonkareiden johtama selvitysryhmä voi tuoda uusia avauksia hankalaan tilanteeseen.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ja työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto keskustelivat tilanteesta Ylen aamussa perjantaina.

– Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä selvitysryhmässä syntyy. En ajattele, että he mitään ihmeidentekijöitä ovat, mutta kokeneita toimijoita ja erilaisissa liemissä keitettyjä, Nieminen totesi.

Paltan Aarto on samoilla linjoilla.

– Pakettilajittelijoiden tilannetta on väännetty ja käännetty neuvotteluissa, ja useita vaihtoehtoja on ollut pöydässä. En usko, että selvityshenkilöt ovat automaattinen tie onneen tai oikopolku, mutta on hyvä että mahdollisimman monia näkökulmia tilanteen ratkaisemiseksi saadaan, Aarto sanoo.

Onko työehtosopimus muuten "valmis paketti"?

Selvitysryhmän tehtävä on etsiä ratkaisua isoon hiertävään kysymykseen, eli 700 pakettilajittelijan siirtoon toisen työehtosopimuksen piiriin. Kun tämä kysymys on ratkaistu, päästään tarkastelemaan työehtokiistaa muilta osin.

Selvitysryhmä on varautunut työskentelemään asian parissa koko viikonlopun. Maanantaina häämöttävät jo uudet työtaistelutoimet. Pakettilajittelijoiden tilanteen lisäksi osapuolilla on kuitenkin erilaiset näkemykset myös siitä, kuinka valmis paketti työehtosopimus on.

– Näen, että meillä olisi pienellä työllä olisi mahdollisuus viimeistellä työehtosopimus, kun tämä kiista ratkeaisi, sanoo Paltan Aarto.

Työntekijäpuolen mielestä tekemistä on vielä sopimusehdoissakin.

– Minulla ei ole ihan yhtä postiiivinen näkemys siitä, mihin neuvotteluissa ollaan jääty itse työehtosopimuksen osalta. Kyllä siinäkin vielä tekemistä riittää, Nieminen totesi.

