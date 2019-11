Kirkkaiden kulutus ukkoutuu – nuorista aikuisista tullut "epälojaaleja" alkoholin kuluttajia

Viiniä kulutetaan jo yhtä paljon kuin väkeviä. Kuohuviinistä on puolestaan tullut arkinen juoma.

Kuopiolainen Reetta Kauhanen, 24, ostaa Alkon myymälästä yleensä viinejä. Kirkkaita viinoja hänen ostoskoriinsa päätyy harvoin.

– En koe tarvitsevani niitä usein. Ei tule juotua niitä niin paljon, hän sanoo.

Reetta Kauhanen kertoo ostavansa väkeviä juomia vain harvoin. Antti Karhunen / Yle

Kauhasessa konkretisoituvat alkoholin kulutusta kuvaavat tilastot. Kaupaksi käyvät miedot juomat, erityisesti silloin, kun ostajana on nuori aikuinen. Jos ostajana on nuori nainen, on suosituin ostos viini.

Muutosta symboloi osaltaan kuohuviini, jonka käyttö on Alko Savilahden palvelumestarin Tuula Ruuskasen mukaan jo arkipäiväistynyt.

– Joskus aikoinaan oli puhetta, että kuohuviini on ainoastaan "pyhäjuoma". Nykyään se on ihan normaali arkijuoma, hän sanoo.

Viinasta tullut varttuneempien juoma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viinien ja väkevien juomien tilastoitu kulutus on nyt tasoissa.

Viinin kulutus on jatkuvasti lisääntynyt, kun taas väkevien alkoholijuomien kulutus on viimeisten kymmenen vuoden aikana laskenut peräti nelisenkymmentä prosenttia.

Viisitoista vuotta täyttäneet asukkaat kuluttivat THL:n mukaan vuonna 2018 väkeviä juomia sataprosenttisena alkoholina 1,7 litraa. Määrä on pieni, kun sitä vertaa 1970- ja 1980-lukuihin, jolloin väkeviä alkoholijuomia kulutettiin lähes 4 litraa.

Väkevien alkoholijuomien kulutus on nyt viinien kanssa tasoissa. Antti Karhunen / Yle

Kirkkaiden kulutus on kuitenkin ukkoutunut, sillä se on jäänyt erityisesti vanhempien miesten kontolle.

THL:n viimeisimmän tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) väkevien juomien osuus alkoholin viikkoarvion mukaisesta kokonaiskulutuksesta on 60–79-vuotiailla miehillä yli 27 prosenttia, kun se muissa ikäryhmissä ja naisilla jää alle 14 prosentin.

Tuula Ruuskanen tunnistaa ilmiön myös Alkossa.

– Niillä on se oma kannattajakuntansa, mutta ehkä se on todellakin enemmän sinne varttuneempaan päin, hän hymyilee.

Tuula Ruuskasen mukaan väkeviä juomia ostavat erityisesti varttuneemmat ihmiset. Antti Karhunen / Yle

Myös valmistajan juomavalikoima miedontunut

Juomatapojen muutos tuntuu myös Lignell & Piispasen alkoholitalossa, joka on yksi Suomen vanhimpia yhä toiminnassa olevia perheyhtiöitä.

Vodkan ja liköörin tekijänä tunnetuksi tulleen yrityksen kehitysjohtajan Harri Nylundin mukaan tuotevalikoima on vähitellen miedontunut.

Kehitysjohtaja Harri Nylund ja toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen seuraavat pullotuslinjan toimintaa. Antti Karhunen / Yle

– Selkeästi on huomioitu se, että kuluttaja hakee miedompia vaihtoehtoja. Siellä voi kyllä olla tuttuja makuja, mutta miedompaa vaihtoehtoa kaivataan, hän muotoilee.

Yrityksen toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen täydentää kuvaa ottamalla esille käsitteen lojaalius. Hänen mukaansa erityisesti nuoret aikuiset eivät ole enää aiempaan tapaan uskollisia tietylle tuotteelle.

– He ovat vanhempaa kuluttajapolvea vähän epälojaalimpia. Halutaan kokeilla uutuuksia, mennään juomaryhmästä toiseen, ja käyttötilanne ratkaisee, mitä nautitaan.

Votkaa myös vientiin

Lignell & Piispasella uidaan kuitenkin myös vastavirtaan. Yritys tekee maailman parhaimmaksi palkittua maustettua vodkaa, ja tänä vuonna yrityksen valikoimaan on tullut jälleen kerran Savon Wiinaa -votka. Tuotteen valmistus on aloitettu 150 vuoden aikana nyt jo kolmannen kerran.

Kehitysjohtaja Harri Nylundin mielestä tuote nivoutuu Kuopion alueeseen ja paikalliseen juoma- ja ruokakulttuuriin, mutta sillä on hänen mukaansa yllättävän suuri kuluttajakysyntä myös valtakunnallisesti.

– Eikös se ole niin, että suurin piirtein puolet helsinkiläisistä on savolaisia, hän virnistää.

Lignell & Piispanen on miedontanut tuotevalikoimaansa, mutta luottaa yhä myös väkevien menekkiin. Antti Karhunen / Yle

Toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen puolestaan muistuttaa, että maailmalla on yhä yllin kyllin väkevien juomien kuluttajia.

– Meillä tulee viennistä noin 35 prosenttia. Siellä on markkinoita, joissa kirkkaat on tosi vahvoja, hän toteaa.