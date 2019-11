"Ei mulkeroille" – yliopisto haluaa parhaat opiskelijat räväkällä mainoksella, eikä edes pelkää kenenkään suuttuvan

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston rehtorin mielestä mulkero on tyyppi, joka näkee pelkästään ongelmia.

Ei mulkeroille. Näin mainostaa Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT itseään uusille opiskelijoille. Sosiaalisessa mediassa kiertänyt kuva kiteyttää LUTin rehtorin Juha-Matti Saksan mukaan yliopiston ilmapiirin.

– Olin aivan liekeissä kun näin kuvan. Jos pystyy täydellisesti kiteyttämään kahdella sanalla sen, mitä me olemme, niin se oli siinä.

Saksa määrittelee mulkeron asenteen kautta.

– Täydellinen ei-mulkero on ihminen, joka pystyy ratkaisemaan viheliäisiä ongelmia. Mulkero taas on tyyppi, joka näkee pelkästään ongelmia.

Näin Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto mainostaa itseään. LUT

LUTin opiskeluilmapiiri on Suomen ekonomeille vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomen paras. Suomen ekonomien vuonna 2017 tekemään kyselyyn vastasi lähes vastavalmistunutta 1 600 ekonomia.

– Täällä on positiivinen pöhinä. Vaikka maailmassa on kaikenlaisia ongelmia, porukka tuntuu ratkaisevan niitä, rehtori Juha-Matti Saksa sanoo.

Värikäs mainonta ei hetkauta

Rehtori Juha-Matti Saksan mukaan Ei mulkeroille -kuva on otettu hyvin vastaan.

– Siitä on tullut pääasiassa positiivista palautetta. Toisaalta jos ilmoittaa ääneen olevansa eri mieltä, silloin ilmoittaa kuuluvansa mulkeroitten joukkoon. Sekin voi hieman hillitä palautteen antamista.

Yliopiston opiskelijat ovat rehtorin kanssa samaa mieltä.

– Minusta se on värikästä ja hyvää viestintää. Nykyisin yliopistoilla on aika kova kilpailu, niin jollain tavalla täytyy erottua. Tämä on aika erottuva muista yliopistoista, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY:n hallituksen puheenjohtaja Pia Etelävuori sanoo.

Pia Etelävuoren, Aleksi Simolan ja Kuisma Närhen mukaan mulkero on henkilö, joka haluaa muille pahaa ja pyrkii pilaamaan muiden onnistumiset. Kare Lehtonen/Yle

Viidennen vuoden tietotekniikan opiskelija Kuisma Närhi ei yllättynyt kuvasta.

– Onhan LUTilla ollut aina värikkäämpi markkinointi kuin muilla yliopistoilla. Ajattelin, että tämä on vain uusin pitkässä sarjassa.

Opiskelijat eivät ole huolissaan siitä, että joku pahoitaisi mielensä kuvasta.

– Kaikesta voi pahoittaa mielensä, mutta tästä ei ole tarvetta, kuudennen vuoden sähkötekniikan opiskelija Aleksi Simola pohtii.

Rehtori Juha-Matti Saksan mukaan sana mulkero onkin itseasiassa kaunisteltu muoto.

– Alunperin siinä oli paljon rumempi termi.

Opiskeiljoista kilpaillaan

Yliopistojen välillä on Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkäsen mukaan kova kilpailu opiskelijoista.

– Kilpailua on mielestäni aina ollut, joten se ei ole sinänsä uusi asia. Jollain tavalla pitää houkutella ne parhaat opiskelijat.

Kykkänen uskoo, että kaikki yliopistot haluavat parhaat opiskelijat.

– Ajatellaan, että he valmistuvat sutjakkaasti ja tuottavat hyviä tuloksia. Heillä on myös todennäköisesti edellytykset jatkaa tutkijan työhön.

Kykkänen ei hätkähdä LUTin räväkkää mainosta.

– Yliopiston tuntien sen perinne on tehdä aika räväkkää mainontaa. Yliopistot tekevät brändityötä, jotenniiden pitää kiinnittää huomiotaja kertoa mitä kaikkea huippuja asioita siellä on.

"Aina joku loukkaantuu jostain. Jos lähtee siitä, että kaikki on tasaista ja tavallista, ei tapahdu mitään", rehtori Juha-Matti Saksa sanoo. Kare Lehtonen/Yle

LUTin rehtorin Juha-Matti Saksan mielestä yliopistot ympäri maailmaa ovat hyvin konservatiivisia.

– Perinteisesti yliopistot ovat aika varovaisia siinä, mitä voi sanoa. Yliopistoissa tehdään tiedettä ja tiede perustuu sellasten asioiden tekemisiin, mitä ei ole olemassa tai mikä on mahdotonta. On monenlaisai tyylejä, miten siitä viestitään ulospäin.

Saksa luottaa siihen, että LUT:issa osataan tehdä myös jatkossa hyvää viestintää.

– Meidän rohkeus ei synny ulkopuolelta, että joku tulee kertomaan mitä me olemme.