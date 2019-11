Lapsettomuus yleistyy – varsinkin vähän koulutetuilla, Uudellamaalla ja kaupunkien keskustoissa

Miehillä lapsettomuus on selvästi riippuvaisempaa koulutustasosta kuin naisilla.

Mitä alhaisempi koulutustaso, niin sitä useammin on lapseton. Tilastokeskuksen lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vain perusasteen koulutuksen saaneista kotimaisia kieliä puhuvista 45–49-vuotiaista naisista lapsettomia on 22,5 prosenttia. Vastaavasti saman ikäluokan korkea-asteen tutkinnon suorittaneista lapsettomia on 18,3 prosenttia.

Kun katsotaan kymmenen vuoden takaisia lukuja, niin tuon ikäisistä keskiasteen suorittaneista naisista lapsettomia on nyt peräti 3,6 prosenttiyksikköä enemmän. Perusasteen tutkinnon suorittaneista lapsettomia on tasan kolme prosenttiyksikköä enemmän.

Miehillä koulutusasteen ero näkyy vieläkin selvemmin. Vain perusasteen koulutuksen saaneista 45–49-vuotiaista miehistä lapsettomia on joka kolmas, keskiasteen suorittaneista 29,4 prosenttia ja korkea-asteen koulutuksen saaneista melko tarkkaan viidennes, 20,4 prosenttia.

Koulutus näkyy myös parisuhteissa

Jos koulutustausta näkyy lapsettomuudessa, niin se näkyy myös parisuhteissa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 yhä useampi 45–49-vuotias perusasteen koulutuksen saanut asui ilman puolisoa kuin vielä vuonna 1987.

Sen sijaan keskiasteen tutkinnon suorittaneista nyt parisuhteessa asuu 43 prosenttia, kun vuonna 1987 lukema oli 37.

Yllätys tulee siinä, että korkeakoulutetuista miehistä yhä useampi elää lapsettomana ilman puolisoa, kun naisista yhä useampi elää lapsettomana puolison kanssa.

Korkeasti koulutettujen naisten kohdalla yksin asuvien määrä on jopa romahtanut. Vuonna 1987 tuon ikäluokan ilman puolisoa asui 70 prosenttia, viime vuonna vain runsaat puolet.

Lisäksi tilastot kertovat, että eniten lapsettomia naisia oli viime vuoden lopussa Uudellamaalla, 22 prosenttia. Vertailun vuoksi Pohjanmaalla 45–49-vuotiaista naisista lapsettomia oli vain 14 prosenttia. Lisäksi joka kolmas tuon ikäluokan lapseton nainen asui Uudellamaalla.

Mitä lähempänä keskustaa asuvista tuon ikäluokan naisista lapsettomia oli 40 prosenttia.

Tilastossa on selvitetty kotimaisia kieliä puhuvien 45–49-vuotiaiden naisten ja miesten lapsettomuutta ja parisuhteissa elämistä.