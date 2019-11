Viking Line varautuu maanantaina uhkaavaan Postin tukilakkoon – viisi laivaa jäämässä satamaan, vaikutusta tuhansiin matkustajiin

Laivayhtiöt Viking Line, Tallink Silja ja Eckerö Line varautuvat parhaillaan postikiistaan liittyvään tukilakkoon, joka uhkaa alkaa ensi maanantaina.

Useat ammattiliitot ovat laajentamassa tukilakkotoimiaan ensi maanantaina. Esimerkiksi Merimies-Unioni laajentaa tukilakkoaan ensi maanantaina Suomen lipun alla purjehtiviin matkustajalaivoihin, jos postilakossa ei synny sopua ennen sitä.

Toistaiseksi sovitteluyritykset valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja työnantajapuoli Paltan kanssa ovat kariutuneet tuloksettomina. Viimeksi sovittelua yritettiin keskiviikkona, eikä uudesta tapaamisesta ole sovittu.

Perjantaiaamuna Postin työriidassa otettiin uudet keinot käyttöön, kun umpisolmuun ajatunutta pakettilajittelijoiden tilannetta alettiin avata erillisen selvitysryhmän johdolla.

Taloudellisia tappioita tulossa

Viking Linen laivoista Turusta Tukholmaan liikennöivät Amorella ja Grace jäisivät Turkuun lakon alkaessa ja Helsingissä satamaan jäisivät Mariella ja Gabriella. Rosella jäisi lakon toteutuessa Maarianhaminaan. Varustamon Viking XPRS-laiva liikennöi normaalisti, koska se ei kulje Suomen lipun alla.

Tallink Siljan laivoista lakolla olisi vaikutus kahteen laivaan eli Turku–Tukholma-reitillä Baltic Princessiin ja Helsingissä Silja Serenadeen. Tallink on kertonut siirtävänsä matkustajia tarpeen vaatiessa muille laivoille, jotka liikennöivät normaalisti.

Eckerö Linen Tallinnaan liikennöivä laiva MS Finlandia jäisi myös satamaan lakon alkaessa.

Viking Line on arvioinut, että lakko toteutuessaan vaikuttaisi varustamolla tuhansiin matkustajiin ja aiheuttaisi myös taloudellisia tappioita.

– Viking Line on Suomen suurin merityöllistäjä. Meillä on viisi laivaa Suomen lipun alla, joten tukilakko kohdistuu erityisesti meihin. Näemme jo nyt, että tällä on taloudellisia vaikutuksia. Tämä on epäkiitollinen tilanne, koska emme ole edes postikiistassa osapuolena. Koemme, että tämä on vakava asia yrityksellemme, mutta myös laajemmin Suomen kilpailukyvylle, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svanhström.

Viking Line: Matkustajiin ollaan yhteydessä

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svanhströmin mukaan matkustajiin ollaan yhteydessä viikonlopun aikana, jos sopua ei näytä syntyvän.

– Tässä voi vielä käydä niin toivottavasti, että sopu löytyy. Asiakkaiden kannattaa seurata nettisivuja. Tiedotamme sivuillemme heti jos saamme tietää jotain uutta. Mikäli sunnuntaina näyttää siltä, että lakko on tulossa, otamme yhteyttä kaikkiin matkustajiin joko tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Viking Line tulee tarjoamaan lakon aikana perutuille vuoroille joko matkan siirtämistä tai peruuttamista ilman lisäkuluja.

Jo nyt matkustajat ovat olleet huolestuneita mahdollisesta lakosta.

– Yhteydenottoja on tullut melkoisesti. Nyt loppuviikosta yhteydenottojen määrä on kasvanut niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin puolelta.

Merimies-Unionin ensimmäinen tukilakkotoimi postikiistaan alkoi torstaina. Siitä alkaen ulkomaanliikenteessä olevien autolauttojen kyytiin ei ole otettu rekkoja tai säiliöautoja. Jo tämä on vaikuttanut esimerkiksi Viking Lineen.

– Meillä seisoo nyt rahti. Torstaina aamulla Amorella lähti Turusta ilman rahtia ja tämä näkyy loppuviikosta niin, että Suomesta ei enää lähde rahtia länteen. Rahtiasiakkailtamme on tullut tilanteen takia paljon yhteydenottoja.

