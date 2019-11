Analyysi: Laki muuttuu, ja vuoden päästä talvella saa sään salliessa ajella kesärenkailla – Talvirenkaille tulossa uudet vaatimukset

Kuiva tie, aurinko paistaa ja pakkasta on viisi astetta. Ensi talvena se voi olla kesärengaskeli.

Suomessa ajetaan nyt viimeistä talvea nykyisillä talvirengassäännöillä. Nykylain mukaan henkilöautoilijoiden on vaihdettava autoonsa talvirenkaat joulukuun alussa ja pidettävä ne alla helmikuun loppuun. Näin on ollut, oli sää tai keli mikä tahansa.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1. kesäkuuta 2020. Talvirenkaiden osalta muutokset ovat merkittäviä. Erikoista on, että uusi laki on samaan aikaan sekä lievempi että tiukempi.

Lievempi se on sen vuoksi, että talvirenkaita tarvitsee talvikaudella käyttää ainoastaan, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Tiukempi se on sen vuoksi, että jos keli edellyttää talvirenkaiden käyttöä, pitää niitä ensi syksystä alkaen käyttää jo marraskuussa ja käyttöä jatkaa maaliskuun loppuun.

Kaikki tämä kuulostaa selkeältä, mutta ei se sitä ole.

Vaaditaanko kesärenkaille talvella kesäkeli?

Kiinnostavaa Suomessa on, että tulevaan tieliikennelakiin ei ole mitenkään kirjattu, milloin sää tai keli on sellainen, että se edellyttää talvirenkaita. Esimerkiksi Saksassa on kirjattu, että talvirenkaita on käytettävä, mikäli tiellä on jäätä, lunta, loskaa tai mustaa jäätä.

Suomessa lainsäätäjä on lähtenyt siitä, että autoilijoilla riittää järki. Se on kiinnostava vaatimus, sillä monella nykyautoilijalla on enää hyvin vähän kokemusta talviliukkailla ajamisesta.

Valtaosa suomalaisten ajokilometreistä ajetaan superhoitoluokan maanteillä olosuhteissa, joissa kunnon talviliukkautta saattaa olla vain muutamia tunteja koko talvessa. Kun talvet ovat lyhentyneet, voi samoilla tieosuuksilla vesiliirron vaara sen sijaan olla todellinen viikkokaupalla.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on uuden lain hengessä ajateltu, että oikea rengasvalinta ei hoidu sakottamisen kautta. Poliisihallituksessa ei ole vielä edes pohdittu, millainen keli katsotaan tarpeeksi hyväksi, jotta kesärenkaat ovat autossa tarpeeksi pitävät.

Sen verran poliisipiireistä on kuulunut, että tien päällä poliisi aikoo ainakin aluksi lähinnä jakaa huomautuksia, mikäli näyttää siltä, että kuljettajia on kesärenkain liikkeellä hankalissa keleissä.

Sekin täytyy muistaa, että talvinen keli ja sää eivät ole sama asia. Maaliskuisena ja aurinkoisena päivänä voi moottoritiellä olla pakkasta, mutta ilmankosteutta ei nimeksikään. Samaan aikaan jo lyhyt poistuminen superhoitoluokan moottoritieltä läheiselle kylätielle paljastaa, että talvihan se on vielä liukkaimmillaan.

Oletettavasti suurin osa suomalaisautoilijoista vaihtaa vuoden päästäkin talvirenkaat alle niin kuin ennenkin. Tilanne on varmaankin sama kuin Ruotsissa, jossa vastaavilla rengassäännöillä kaikki on mennyt toistaiseksi hyvin.

Kuitenkin oletettavasti myös moni eteläsuomalainen perhe, jolla on kaksi tai useampi auto käytössään, jättää johonkin autoistaan talvirenkaat vaihtamatta. Silloin oikea auto otetaan alle kelin mukaan. Sekin voi olla ihan viisasta, sillä kesärengas on esimerkiksi marraskuun kaatosateessa pitävämpi rengas.

Taustalla taivuttelu nastarenkaista kitkarenkaisiin

Tähän saakka harva on sanonut ääneen, että suomalaisten pitäisi siirtyä talvirengasvalinnoissaan kitkarenkaisiin. Nastojen ja kitkojen välisestä paremmuudesta käytävä riita on suomalainen ikiliikkuja. Ja kuka nyt riitaa haluaisi? Mutta tieto renkaiden aiheuttamista ongelmista lisääntyy jatkuvasti. Ajat muuttuvat.

”Miten hallitus on ottanut huomioon nastarenkaiden aiheuttamat ongelmat valtion ja kuntien taloudelle, ilmastonmuutoksen hillitsemiselle ja ympäristölle ja mitä toimia hallitus aikoo tehdä, jotta autonomistajia ohjataan rengasvalinnoissa vähemmän tietä kuluttavien ja saastuttavien vaihtoehtojen käyttöönottoon?”

Oheinen lainaus on perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Wihosen marraskuun 13. päivänä jättämästä kirjallisesta kysymyksestä ajoneuvojen rengasvalintojen vaikutuksista tiestöön ja ympäristöön. Vastaus hallitukselta saadaan joulukuun alussa.

Hallituksen vastausta Wihoselle tullaan eri puolilla lukemaan tarkasti. Vaikka sitä ei olekaan ääneen sanottu, niin kesäkuussa voimaan astuvan tieliikennelain uusien talvirengassääntöjen taustalla on ollut myös liikenne- ja viestintäministeriön toive saada autoilijoita siirtymään nastoista kitkarenkaisiin.

3PeakMountainSnowFlake-merkintä näyttää tältä. Derrick Frilund / Yle

Ja kohta kaikkien talvikumeissa on ”3PeakMountainSnowFlake”

Ehkä yllättäen juuri talvimaa Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin määritelty, millainen talvirenkaan oikeastaan pitää olla. Tähän saakka lailliseksi renkaaksi on riittänyt, että valmistaja on ilmoittanut valmistamansa renkaan soveltuvan talvikäyttöön.

Mutta nyt tämäkin asia määritellään ja se vetänee pois Suomen markkinoilta ja maanteiltä jonkun verran talvirenkaita. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on alkanut määrittelytyö, jonka pitäisi valmistua samaan aikaan, kun uusi tieliikennelaki astuu kesäkuussa voimaan.

Todennäköisimmin Suomessa määrätään, että talvirenkaassa on aina oltava 3PeakMountainSnowFlake-merkintä. Kyseisellä merkinnällä ei ole virallista suomennettua nimeä, mutta se tunnetaan meillä ainakin nimillä ”vuoristosymboli”, ”lumihiutalemerkki” tai ”alppivuorimerkintä”.

3PeakMountainSnowFlake on renkaan kylkeen muottimerkintänä valmistusvaiheessa painettu leima, jossa vuoren sisällä näkyy lumihiutale. Sitä ei saa painaa tai maalata renkaaseen jälkeenpäin.

3PeakMountainSnowFlake-merkintä edellyttää, että rengas on akkreditointilaitoksen testaama. Pelkkä valmistajan ilmoitus ei silloin riitä. Samalla se tarkoittaa, että esimerkiksi M&S-renkaat (mud & snow) eivät enää talvirenkaiksi Suomessa kelpaisi.

Uuden lain mukaisista rengassäännöistä on tulossa kovien vaatimusten kolmiodraama. Ensinnäkin kesärenkailla saa talviaikaan ajaa jokainen Suomessa asuva tai tänne autollaan tuleva, jos keli sen sallii.

Toisaalta talvikelissä, jota Suomessa ei ole monen muun maan tavoin laissa määritelty, auton alla pitäisi olla 3PeakMountainSnowFlake-merkinnällä varustetut talvirenkaat.

Ja kuitenkin Suomen talvirengassääntöjen olisi oltava tasapainossa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Ulkomaalaisten autojen ajelua Suomen talvikelissä ei voi kieltää vaatimalla talvirenkailta kohtuuttomia. Muualla hyväksytyillä talvirenkailla pitäisi saada ajaa meilläkin.

