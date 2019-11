USA:ssa kokeillaan uutta hoitomuotoa vakavasti loukkaantuneille: Lähes kaikki elintoiminnot sammutetaan ja veri korvataan suolaliuoksella

Yhdysvalloissa on alettu testata hoitomenetelmää, jossa potilaalle tehdään väliaikainen elintoimintojen keskeyttäminen. Potilas on hoidon ajan teknisesti ajatellen kuollut.

Menetelmää on testattu (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa Marylandin yliopistossa ja asiasta kertoo New Scientist -tiedelehti (siirryt toiseen palveluun). Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori Samuel Tisherman kertoi kokeilusta New Yorkin tiedeakatemian symposiumissa maanantaina.

Hoitomenetelmä, jossa potilaan elintoiminnot keskeytetään ja myöhemmin palautetaan on nimeltään EPR (Emergency preservation and resuscitation).

Se on tarkoitettu erittäin vakavia vammoja saaneille henkilöille, joiden sydän on jo lakannut lyömästä, koska he ovat menettäneet yli puolet verestään. Potilaat ovat minuuttien päässä kuolemasta.

Kuinka kauan aivot kestävät hapettomuutta?

EPR-menetelmän tarkoituksena on hankkia lisää aikaa potilaan hoitamiselle.

Hoidon aluksi potilaan ruumis jäähdytetään noin kymmeneen asteeseen. Tämä tapahtuu pumppaamalla verisuonet täyteen kylmää suolaliuosta.

Jos ihmisen elimistö on normaalissa 37 asteen lämpötilassaan, aivot tarvitsevat happea jatkuvasti. Viiden minuutin hapenpuute alkaa aiheuttaa peruuttamattomia aivovaurioita. Nopea viilennys hidastaa vaurioiden syntyä merkittävästi.

Professori Tisherman kertoi symposiumissa, että hänen tutkimusryhmänsä on aiemmin testannut menetelmää sioilla. Tulosten mukaan sikojen aivot alkoivat vaurioitua vasta kolmen tunnin "valekuoleman" jälkeen. Ihmisillä aika on rajoitettu kahteen tuntiin, Tisherman kertoi.

Kun hoitotoimenpiteet on tehty, potilaan oma veri palautetaan suoniin ja hänet elvytetään. Tämä on kriittinen hetki, koska soluvaurioita saattaa tulla lämpenemisen aikana.

Ei tietoja tuloksista

Tutkimus on vasta alkuvaiheessaan, joten professori Tisherman oli tähänastisista tuloksista hyvin vaitelia.

Hän kertoi symposiumissa, että tiimi on tehnyt EPR-operaation "ainakin yhdelle" potilaalle. Tisherman ei paljastanut potilaiden todellista määrää, eikä myöskään menetelmän onnistumista.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut käyttää menetelmää kymmeneen vakavia vammoja saaneeseen potilaaseen, jotka tuodaan Baltimoressa sijaitsevaan sairaalaan. Tuloksia verrataan kymmeneen vastaavaan potilaaseen, joiden vammat olisivat sopineet EPR-hoidon kokeilun, mutta joiden saapuessa paikalle EPR-hoitotiimi ei ollut käytettävissä.

Leikkaus käynissä sairaalassa. Kuvituskuva. Mari Kahila / Yle

Tisherman aikoo laatia tutkimuksen tuloksista tieteellisen raportin ensi vuoden aikana.

Marylandin yliopisto on saanut menetelmän testaamiselle luvan Yhdysvaltain terveysviranomaisilta. Se teki poikkeuksen potilaan hoitosuostumusta koskevaan sääntöön, koska kyseiset potilaat todennäköisesti kuolisivat ilman hoitoa, eikä vaihtoehtoista hoitoa ole tarjolla.

Paikallisille asukkaille on tiedotettu, että kyseisessä sairaalassa kokeillaan uudenlaista hoitomuotoa.

Kokeilun taustalla riita keilauskengistä

Tisherman kertoo, että hän sai innoituksen kokeiluun ikävästä tapauksesta, joka sattui hänen uransa alkuvaiheessa. Hän yritti hoitaa nuorta miestä, joka oli saanut puukoniskun sydämeensä. Mies oli joutunut riitaan, joka oli saanut alkunsa keilakengistä.

– Hän oli muutamaa minuuttia aikaisemmin ollut terve nuori mies, mutta sitten hän vain oli kuollut. Olisimme voineet pelastaa hänet, jos meillä olisi vain ollut tarpeeksi aikaa, Tisherman kertoo.

Tämä sai Tishermanin pohtimaan keinoja, miten äkillisiin traumanhoitoihin saisi hankittua lisää aikaa. Ruumiin viilennys nousi esiin varteenotettavana vaihtoehtona.

New Scientistin haastattelussa hän kuvailee, että ensimmäiset kokeet "valekuoleman" aikaansaamiseksi olivat "melko surrealistisia".

Lue lisää:

Guardian: Humans put into suspended animation for first time (siirryt toiseen palveluun)