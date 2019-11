Kanta-Hämeen keskussairaalan tuhkarokkotapauksen takia annettu lisää rokotuksia – kaksi kotikaranteenissa

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa todettu tuhkarokkotapaus aiheutti mittavan määrän yhteydenottoja, kun keskussairaalan päivystyksessä maanantaina ja keskiviikkona olleita henkilöitä on tavoiteltu rokotussuojan varmistamiseksi.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Janne Mikkola kertoo, että henkilöt on pääosin tavoitettu.

– Kiireellisimmät kyllä, eli pikkulapset, joilla on puutteellinen suoja, on tavoitettu. Muutamia nuoria ihmisiä on tavoittamatta, mutta he ovat iältään sellaisia, että ovat jo lapsuudessaan olleet yleisen rokotusohjelman piirissä. Heillä todennäköisesti on rokotussuoja kunnossa.

Kohtalainen osa 80 altistuneesta oli 1920–1940-luvuilla syntyneitä, joita ei ole lähdettykään jäljittämään. Heillä erittäin todennäköisesti on luonnollinen immuniteetti eli sairastettu tauti lapsuudessa, Mikkola kertoo.

Parikymmentä henkilöä rokotettu

Tuhkarokkorokotuksia on Janne Mikkolan mukaan nyt annettu noin parillekymmenelle ihmiselle.

– Pikkulasten rokotuksia on täydennetty ja lisäksi on ollut tapauksia, joissa asianomainen on ollut epävarma rokotussuojan olemassaolosta.

Uusien tartuntojen riski ei ole olematon, koska tuhkarokko on herkästi leviävä tauti.

– Siihen täytyy varautua, että yksittäisiä sekundääritapauksia voi seuraavan kolmen viikon aikana tulla, mutta suuria esiintymisryppäitä ei pitäisi esiintyä.

Sairastuneen naisen lähipiirissä on kaksi henkilöä, joiden suojauksesta ei ole varmuutta. He ovat erityisseurannassa kotikaranteenissa. He välttävät kontakteja rokottamattomiin, kunnes vasta-ainetutkimuksien tulokset saadaan.

Tutkimuksissa selviävät sekä mahdollinen aikaisemmin sairastettu tauti että mahdolliset tuhkarokkorokotukset. Maksimissaan kotikaranteeni kestää enintään 21 vuorokautta.