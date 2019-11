Miksi 24 luukullista merkkikosmetiikkaa, jäätelöä tai erotiikkaa houkuttelee? Aikuisten joulukalenterit ovat tänä vuonna entistäkin suositumpia

Useilla kosmetiikkabrändeillä on omat joulukalenterinsa.

Useilla kosmetiikkabrändeillä on omat joulukalenterinsa. Rami Moilanen/ YLE

Laatukosmetiikkaa, seksileluja, jäätelöä, olutta, teetä... Aikuisten joulukalentereiden buumi on tänä vuonna kasvanut entisestään. Luukkujen sisällössä on yhä enemmän valikoimaa, ja moni maksaa kalenteristaan kymmeniä euroja, jopa useamman satasen.

Esimerkiksi Helsingin keskustan Sokoksessa suosituimmille kosmetiikkakalentereille kertyi jopa jonotuslistoja ennen kuin ne lokakuussa tulivat myyntiin. Halutuimmat kalenterit olivat hinnoiltaan sadan euron molemmin puolin. Kysyntä on hämmästyttänyt Sokos Helsingin myyntipäällikkö Minna Miikkulaistakin.

– Merkkikosmetiikkaa sisältävät laadukkaat, kalliimmat kalenterit ovat nyt olleet se hitti. Vaikka lisäsimme määrää viime vuodesta reippaasti, hittikalenterit ovat loppuneet, Minna Miikkulainen sanoo.

Sokoksen kosmetiikkakalentereiden ostajia ovat olleet etupäässä naiset, parikymppisistä ylöspäin.

"Odotuksen tunnehan oli ihana"

Mikä saa niin monet ostamaan erilaisia valmistajien valitsemia yllätystuotteita aikana, jolloin toisaalta korostetaan tiedostavaa kuluttamista? Jos haluaa joulukalenterin, miksei perinteinen kuva- tai suklaakalenteri riitä?

Trendianalyytikko Susanna Björklundin mukaan monia päätöksiä tehdään valtaosin tunteella rationaalisuuden sijaan. Björklund arvioi, että aikuisten joulukalentereissa osuvat yhteen lapsuuden joulumuistot ja ihmisten taipumus haluta uutta.

– On helpompaa myydä jotain, kun siihen liittyy tarina ja muistoja. Hyvin moni muistaa sen tunteen, kun sai avata ensimmäisen luukun ja sen jälkeen joka aamu seuraavan. Se odotuksen tunnehan oli ihana, Susanna Björklund sanoo.

Björklundin mukaan ihmisten käyttäytyminen on usein ristiriitaista. Vaikka kuluttaja miettisi hankintojaan tarkastikin, tiedostavuus ei usein ulotu jokaiseen valintaan. Joulu voi myös olla aikaa, jolloin valinnoissa ei olla niin tiukkoja.

Lisäksi juuri joulu on se aika vuodesta, johon lahjojen ostaminen ja antaminen kaikkein vahvimmin yhdistyy.

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen uskoo, että joulukalenteri voi olla kurinalaisellekin kuluttajalle lahja itselle. Ehkä myös niille aikuisille, jotka eivät muuten saa lahjoja.

– Joulu on lahjakulttuurin ja lahjatalouden syvintä maaperää, Päivi Timonen sanoo.

Monet aikuisten joulukalenterien sisällöistä liittyvät rauhoittumisen tai hemmottelun hetkiin. Rami Moilanen/ YLE

Mielikuvia rauhoittumisesta ja hemmottelusta

Monet aikuisten joulukalentereiden sisältämät tuotteet voi yhdistää rauhoittumiseen, hemmotteluun tai joulun odotukseen. Mielikuvia tällaisista pienistä mukavista hetkistä käytetään Päivi Timosen mukaan mukaan myös markkinoinnissa.

– Esimerkiksi teen tai viinin voimme yhdistää rauhoittumiseen, asettautumiseen ja odottamiseen. Kosmetiikka yhdistetään ehkä henkilökohtaiseen hemmotteluun joulun valmisteluihin liittyvien kiireiden keskellä, Päivi Timonen sanoo.

Kalentereita voidaan käyttää myös erilaisten tuotteiden esittelyyn, kun samassa pakkauksessa on useita testikokoisia tuotteita.

Joulukalentereiden suosiota on varmasti lisännyt myös verkkokaupan kasvu. Kun ulkomaisten nettikauppojen valikoima lasketaan mukaan, joulukalentereiden valikoima on valtava.

Trendit leviävät nykyisin hetkessä, mutta ne myös häviävät nopeasti. Joulukalenteribuumi ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan se seurailee globaaleja ilmiöitä.

Susanna Björklundin mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka pysyvä ilmiö aikuisten tavarakalentereista on tulossa.

– Kun koko ajan ollaan menossa immateriaaliseen suuntaan, en usko että siitä tulisi klassikkoa. Toisaalta joulukalenterikulttuuri on valtavan pitkä. Joulukalenterihan ei ole trendi, vaan osa joulun odotusta, hän sanoo.

Saksalaisesta nettikaupasta tilatussa joulukalenterissa jokaiselle päivälle on oma pieni äänilevy ja joululaulu. Rami Moilanen/ YLE

Joulukalenterin luukuissa on jo jäätelöäkin

Aikuisten joulukalentereiden sisältämien yllätysten kirjo on laajentunut nopeasti. Eri kuluttajajoukoille on tarjolla tarkasti kohdennettuja tuotteita. Vaikkapa suklaakalentereissa on vaihtoehtoja vegaaneille ja kosmetiikkakalentereissa luonnonkosmetiikan käyttäjille. Moni tekee itsekin vaikkapa kierrätyskalentereita.

Tänä vuonna Suomessa tuli myyntiin jopa pakastimessa säilytettävä joulukalenteri, jäätelökalenteri.

– Kun ensimmäisen kerran saimme idean jäätelökalenterista, se kuulosti ihan älyttömältä. Mutta kyllähän me sen teimme. Halusimme saada jäätelökoneelle ja itsellemme töitä myös talveksi, jäätelömestari Samuli Wirgentius Vanhan Porvoon Jäätelötehtaalta sanoo.

Jäätelökalentereita valmistettiin runsaat 2 000 kappaletta, ja niitä on kyselty selvästi enemmän. Ensi vuonna jäätelökalentereita yritetään tehdä suurempi määrä, vaikka ne vaativatkin valmistajilta paljon käsityötä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen Päivi Timosen mielestä jäätelökalenteri on hyvä esimerkki siitä, että joulukalentereihin mietitään nyt aivan kaikenlaisia ideoita.

– Kyllä se kertoo siitä, että nyt kokeillaan rajoja siinä, mitä kaikkea joulukalenteri voisi olla, Päivi Timonen sanoo.