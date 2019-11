Venäjän tulli pysäytti jälleen suomalaisen risteilyaluksen – omistaja ymmällään: "Tässä on vedätyksen makua"

Haminalaisen risteilyalus Charlotten 2,5 vuoden piina ei ota loppuakseen. Alus oli takavarikoituna Viipurissa, josta se lopulta piti saada takaisin Suomeen.

Nyt Venäjän tulli on pysäyttänyt Charlotte-risteilyaluksen Saimaan kanavan Pällin sulun tullitarkastuspisteelle.

– Olemme odottaneet täällä eilisestä kello 19 lähtien. Meidän piti tulla tänne hakemaan leima maasta poistumiseen, Charlotte-aluksen omistaja Jarmo Ahonen kertoo.

Pälli on kanavan ensimmäinen sulku Viipurista lähdettäessä Venäjän puolella. Matkaa Pälliin on Viipurista vain joitakin kilometrejä.

Venäjän tulli on hoitanut Ahosen mukaan asioita verkkaisesti.

– Odottelimme ensin pari tuntia, että tulli tuli paikalle. Sen jälkeen he lähtivät pariksi tunniksi hakemaan tulliselvitys- ja muita papereita Viipurista. Sitten he ilmoittivat, että pitää tehdä jonkinlainen tullitarkastus. Vene on nyt kuvattu kolmeen kertaan, Ahonen kertoo.

Ahonen joutuikin viettämään yön aluksessa asianajajansa kanssa.

Viipurin tullin tiedottaja ei vastannut Ylen puhelinsoittoihin.

Tulli hävisi oikeusjutun

Jupakka sai alkunsa kesäkuussa 2017, kun lappeenrantalaisen Rakuunakillan seurue oli bussimatkalla luovutetun Karjalan alueella. Matkan aikana seurue teki suomalaisaluksella risteilyn Viipurinlahdella.

Risteily lähti Sovetskista eli entisestä Johanneksesta. Matkalla seurue piipahti lähellä saaria, jotka Suomi sodan jälkeen joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle. Kohteina olivat muun muassa Teikarsaari ja Suonionsaari.

Reilu viikko risteilyn jälkeen Venäjän viranomaiset takavarikoivat suomalaisyrityksen Charlotte-laivan viipurilaiseen satamaan.

Tämän jälkeen alkoi pitkä oikeudenkäynti.

Venäjän tulli vaati Ahoselta 7 miljoonaa ruplaa eli noin 100 000 euroa niin sanottujen kabotaasisääntöjen rikkomisesta eli luvattoman risteilyliikenteen harjoittamisesta toisen valtion alueella.

Venäläinen oikeus asettui kiistassa kuitenkin Ahosen puolelle.

Ahonen epäileekin, että hidastelun taustalla on tullin häviämä oikeusjuttu.

– He eivät voi myöntää sitä, että minä en ole tehnyt mitään väärin, Ahonen sanoo.

Paperit kunnossa

Nyt Ahosen oli tarkoitus viedä Charlotte-alus pois Venäjältä, kun se oli ollut 2,5 vuotta Viipurissa tullin takavarikossa. Maasta poistumisen piti olla nyt mahdollista.

– Meillä on oikeuden paperit, että me voimme lähteä tämän aluksen kanssa pois maasta, mutta Venäjän tulli ei sitä hyväksy, Ahonen kertoo.

