Kaikki Pohjoismaat Ruotsia lukuun ottamatta maailman turvallisimpien matkakohteiden listalla

Suomi on saanut viime aikoina runsaasti suitsutusta CNN:n matkailusivustolla.

Jos mielii valita turvallisimman mahdollisen lomakohteen maailmassa vuonna 2020, kannattaa suunnata joko Suomeen, Tanskaan, Grönlantiin, Islantiin, Norjaan, Sloveniaan, Luxemburgiin tai Sveitsiin.

Näin neuvoo International SOS-yhtiö, joka on listannut maailman turvallisimmat ja vaarallisimmat matkakohteet. Yhtiö tarjoaa turvallisuuskartoituksia sekä terveyspalveluja matkailijoille.

International SOS on julkaissut sivuillaan havainnollistavan karttakuvan (siirryt toiseen palveluun), jossa kullekin maalle on määritelty oma turvallisuusluokituksensa.

Edellä mainituissa turvallisimmissa maakohteissa matkustamisen turvallisuusriskit on määritelty vähäiseksi. Neljä muuta luokkaa riskeille ovat matala, keskitasoinen, korkea ja äärimmäinen. Ruotsi on luokiteltu ainoaksi Pohjoismaaksi, jossa turvallisuusriskitaso on vähäisen sijaan matala.

Bledjärvi on suosittu matkakohde Sloveniassa. ERDEM SAHIN/ EPA

Maailman vaarallisimpiin matkakohteisiin kuuluvat muun muassa Afganistan, Keski-Afrikan tasavalta, Somalia ja Syyria.

Luokitus perustuu muun muassa riskeihin sairastua kohteessa tarttuviin tauteihin tai joutua keskelle poliittista väkivaltaa.

Jotkut maat eivät sovi ainoastaan yhteen kategoriaan, joten niille on annettu useampia riskiluokituksia. Esimerkiksi Meksikossa ja Kolumbiassa on alueita, joissa matkustamisen riskit on määritelty keskitasoisiksi, mutta tietyt osat maista ovat korkean riskin matkustuskohteita.

Lomakohteiden turvallisuudesta kirjoittaa matkailu-uutisiin keskittyvä CNN Travel (siirryt toiseen palveluun), jolta Suomi sai myös toisenlaista suitsutusta hiljattain. Lokakuun alussa sivusto listasi 20 kauneinta paikkaa Euroopassa. Ensimmäisenä jutussa mainittiin Inarijärvi, jota kuvailtiin ”ympärivuotiseksi paratiisiksi.”

– Pimeät, lumiset talvet tekevät Inarijärvestä ihanteellisen kohteen nähdä vilaukselta revontulia, kirjoittaa CNN Travel, joka kehotti matkustamaan alueelle myös kesällä sekä ruskan aikaan.

