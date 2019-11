Paavi tapasi nunnaserkkunsa, esiintyi ilman kenkiä ja hämmästeli muodostelmatanssia värikkäällä Thaimaan-vierailullaan

Maailman yli miljardia katolilaista johtavan paavi Franciscuksen Thaimaan-vierailu on tarjonnut lukuisia mieleenpainuvia hetkiä ja yllättäviä yksityiskohtia.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-o-cha kumarsi syvään tavatessaan paavin torstaina. Paavin vieressä tämän serkku, nunna Ana Rosa Sivori. Rungroj Yongrit / EPA

Vierailu alkoi keskiviikkona iloisen jälleennäkemisen merkeissä, kun Bangkokiin saapunutta paavia oli lentokentällä vastaanottamassa hänen pikkuserkkunsa, nunna Ana Rosa Sivori.

Sukulaiseltaan paavi sai nuhteet siitä, että tämä vierailee vain Bangkokissa, eikä "todellisessa" Thaimaassa. Sivori on asunut Thaimaassa jo vuosikymmeniä ja puhuu maan kieltä.

Paavi johti torstaina näyttävää messua stadionilla Bangkokissa. Narong Sangnak / EPA

Torstaina paavin pitämä messu stadionilla Bangkokissa houkutteli paikalle 60 000 ihmisen yleisön. Perinteisestä katolisesta messusta poiketen stadionilla nähtiin tanssijoiden värikkäitä joukkoesiintymisiä.

Paavin on kuvailtu näyttäneen joukkomuodostelmia katsoessaan hämmästyneeltä.

Messun yhteydessä nähtiin torstaina näyttäviä tanssiesityksiä. Narong Sangnak / EPA

Myös perjantaina paavin ohjelmassa oli messu. Tällä kertaa painopisteenä olivat nuoret katolilaiset.

Kirkon ulkopuolella paavi Franciscusta odottaneita ihmisiä viihdytti jättikokoisella muovipäällä varustautunut "paavi".

Paaviksi naamioitunut mies viihdytti oikeaa paavia odottaneita ihmisiä perjantaina Bangkokissa. Narong Sangnak / EPA

Yli 90 prosenttia thaimaalaisista on buddhalaisia, joten uskontojen välinen vuoropuhelu on ollut vierailun aikana merkittävässä roolissa. Katolilaisten osuus on Thaimaassa vain 0,5 prosenttia.

Tavatessaan torstaina buddhalaisia paavi toimi isäntiensä tapaan ja riisui kenkänsä. Paavin esiintymistä sukkasillaan on kuvailtu poikkeukselliseksi tapaukseksi.

Paavin ohjelmaan Thaimaassa kuuluu tapaamisia eri uskontokuntien edustajien kanssa. Perjantaina paavin seurassa nähtiin muun muassa buddhalaismunkkeja. Ciro Fusco / EPA

Torstaina paavi otti painavasti kantaa ihmiskauppaa vastaan. Hän nosti esille prostituutioon pakotettujen naisten ja lasten ahdingon, ja kehotti thaimaalaisia puuttumaan asiaan.

– He ovat kaikki osa perhettämme, paavi sanoi prostituoituihin ja muihin hyväksikäytettyihin viitaten saarnassaan stadionmessussa.

Paavin Thaimaan-vierailu päättyy lauantaina, jolloin Franciscus suuntaa kohti Japania.

Lähteet: AFP, AP