Unohtuiko kännykkä taksiin pikkujoulureissulla? – Et ole ainut, joku jätti takapenkille jopa karjalanpaistin

Unohdettujen tavaroiden kirjo on laaja lompakoista kävelykeippeihin ja vaatteista avaimiin.

Pikkujoulusesonki lisää perinteisesti taksien kysyntää, mutta näkyy piikkinä myös löytötavaroiden määrässä. Kiireessä ja juhlatunnelmissa taksien takapenkeille jää tavallista enemmän omaisuutta.

Pääkaupunkiseudulla toimivien taksiyrityksien mukaan läpi vuoden eniten autoihin jää puhelimia. Pelkästään Taksi Helsingin autoihin on tämän vuoden aikana unohtunut jo 1 125 puhelinta. Unohdettujen tavaroiden kirjo on kuitenkin laaja.

Asiakkailta on jäänyt jälkeen muun muassa lompakoita, laukkuja, sateenvarjoja ja avaimia. Löytötavaroihin on päätynyt myös kävelykeppejä, soittimia ja tietokoneita.

Taksi Helsingin mukaan huhtikuussa epäonninen asiakas unohti lähtiessään jopa karjalanpaistin.

Pikkujoulusesonki erottuu muusta vuodesta löytötavaramäärässä. Esimerkiksi Taksi Helsingin mukaan pikkujouluaika näkyy tilastoissa piikkinä.

Samaa mieltä ovat myös muut taksiyrittäjät.

– Jää selkeästi enemmän, kun ihmiset ovat maistissa, sanoo Hannu Valo Taxi Order Helsinki Oy:stä.

– Kyllä se näkyy. Pikkujouluaikaan vietetään usein reippaita illanviettoja, joten asiakkaat saattavat olla väsyneitä tai huomiokyky on muutoin alentunut, toteaa toimitusjohtaja Juha Pentikäinen Lähitaksista, joka liikennöi koko Uudenmaan alueella.

Pentikäisen mukaan avaimet ja lompakko yleensä huolehditaan mukaan, mutta puhelin, sateenvarjo, hansikkaat ja pipo sen sijaan unohtuvat helpommin. Kuljettajia on ohjeistettu tarkastamaan taksin tilat jokaisen asiakkaan jälkeen, että hänen omaisuutensa lähtee mukaan, mutta aina ei esimerkiksi pimeässä huomaa jalkatilaan pudonneita hansikkaita.

Helsingin Taksipalvelu Oy:n mukaan tavaroiden unohtuminen näkyy yleensäkin erilaisten tapahtumien yhteydessä taksitilausten ruuhka-aikoina.

Tavarat toimitetaan löytötavaratoimistoon

Taksien takapenkeille tai peräkontteihin unohtuneet tavarat päätyvät löytötavaratoimistoihin.

– Jos asiakkaan henkilöllisyydestä tai yhteystiedoista ei ole varmuutta, kuljettajat tekevät taksiin unohtuneista tavaroista ilmoituksen löytötavaratoimistoon, jonne tavarat toimitetaan niiden aukiolojen puitteissa, kertoo palvelupäällikkö Sanna Räsänen Taksi Helsingistä.

Myös muut taksiyritykset kertovat tavaroiden päätyvän löytötavaratoimistoihin.

– Viedään löytöpaikan lähimpään löytötavaratoimistoon, Lähitaksin Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan asiakkaan kannattaa kuitenkin aina soittaa ensin Lähitaksiin, mikäli unohduksen huomaa pian.

– Selvitämme, mitä taksia asiakas on käyttänyt ja kuka sitä on ajanut. Samoin kysymme kuljettajalta, mihin löytötavaratoimistoon hän on tavarat vienyt.

