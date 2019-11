Kansainvälisen julistekisan yleisöpalkinto Suomeen – Iia Meriläisen juliste syntyi muutamassa tunnissa

Raksuttavan kopiokoneen sisältä alkaa tulostua julisteen kulma. Sinivalkoisessa julisteessa on sirosti päätään taivuttava valkea joutsen.

– Lähdin tekemään jotain kirjaimista. Se S-kirjain tuli sieltä, ja siitä tuli se joutsenenkaula. Se oli nopea mietinnän tulos ja näköjään ihan hyvä tulos, naurahtaa julisteen tehnyt kouvolalainen Iia Meriläinen.

Iia Meriläisen palkittu juliste. Iia Meriläinen

Työllään Meriläinen osallistui Kreikassa järjestettyyn kansainväliseen julistekilpailuun, jossa menestyikin erinomaisesti. Meriläinen sai kisassa kunniamaininnan sekä voitti yleisöäänestyksen.

Kisaan osallistui kaikkiaan 530 työtä 68 eri maasta. Kilpailun voitti kreikkalainen (siirryt toiseen palveluun) Dimitris Lelakis. Hän pokkasi ykkösijasta 1 500 euron rahapalkinnon.

Kilpailun järjesti nyt viidennen kerran Kreikan Haniassa sijaitseva typografian museo, The Yiannis and Eleni Garedakis Museum of Typography. Kilpailu oli kohdennettu sekä ammattilaisille että opiskelijoille.

Kilpailijoiden toivottiin inspiroituvan kisajulisteissaan kotimaastaan. Harvassa kilpailutyössä kotimaayhteys kuitenkaan näkyi.

Meriläisen mukaan hänen kilpailutyönsä syntyi helposti.

– Se on visuaalisesti hyvin simppeli, siinä on paljon tyhjää tilaa. Periaatteessa parissa tunnissa taisin saada sen valmiiksi, sitten pari tuntia hienosäätöä, kertoo Iia Meriläinen.

Kouvolalainen Iia Meriläinen opiskelee kolmatta vuotta graafista muotoilua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Antro Valo / Yle

Hyvän julisteen piirteet

28-vuotias Iia Meriläinen ajattelee, että hyvä juliste on ytimekäs.

– Idea avautuu heti katsojalle nopeallakin pohdinnalla, eikä jätä liikaa kysymyksiä ilmaan. Se voi taideteoksen tavoin haastaa tai vaikuttaa katsojansa mielipiteisiin, siksi siinä olisikin mielestäni hyvä olla aina jonkinnäköinen kantava idea. Ei pidä luottaa vain kauniiseen ulkoasuun, Meriläinen sanoo.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa muotoilua opettavan Tarja Brolan mielestä hyvässä julisteessa on vahva viesti.

– Hyvä juliste on iskevä ja pelkistetty. Se myös sisältää oivalluksen, joka syntyy katselijan päässä.

Samoilla linjoilla on myös Markkinoinin, teknologian ja luovuuden liiton toimitusjohtaja Tarja Virmala.

– Hyvä juliste herättää tunteita, jää mieleen ja vaikuttaa katsojan ajatuksiin, mielipiteisiin sekä asenteisiin. Hyvä juliste on visuaalinen taidonnäyte, joka osaa kiteyttää ja havainnollistaa viestin, Virmala sanoo.

Iia Meriläisestä olisi ihanaa työllistyä joskus kuvittajaksi tai sarjakuvataiteilijaksi. Antro Valo / Yle

Koulutus mahdollistaa moneksi

Kouvolalainen Iia Meriläinen opiskelee nyt kolmatta vuottaan graafista muotoilua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Neljän vuoden koulutus mahdollistaa monenlaisia työllistymisvaihtoehtoja. Työskennellä voi esimerkiksi AD:na mainostoimistossa tai taittajana kirjapainossa.

Meriläinen itse kuvaa opintolinjaa taiteelliseksi.

– Tosi ihanaa olisi päästä joskus kuvittajaksi tai sarjakuvataiteilijaksi. Itse tykkään hirveästi sarjakuvista, jotka ovat fiktiivistä draamaa. Sellaista ei juurikaan näe Suomessa.

Voittajatyöt pääset katsomaan the Yiannis and Eleni Garedakis Museum of Typography -kilpailusivulta. (siirryt toiseen palveluun)