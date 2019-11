Personal trainerien villiä alaa pannaan kuriin Suomessa – PT:ksi voi yhä ryhtyä ilman koulutusta, ja opetuksen tasossa on isoja eroja

– Pidä keskivartalo tiukkana ja puhalla rauhassa ulos. Vielä yksi toisto.

Tarja Kaskenviita nostaa painoja kuntosalilla Lappeenrannassa. Vieressä seisoo Treenix Oy:n työfysioterapeutti Anni Hupli, joka antaa neuvoja oikeanlaisesta nostotekniikasta ja laskee samalla toistoja.

Aiemmin selkävaivoista kärsinyt Tarja Kaskenviita innostui kuntosaliharjoittelusta, koska halusi pitää selkähoitojen jälkeen huolta kehostaan ja pysyä kunnossa. Anni Hupli uusii treeniohjelman tarpeen mukaan.

– Välillä tehdään enemmän lihasvoimalla tehtäviä harjoituksia ja välillä keskitytään liikkuvuuteen, kertoo Hupli.

Anni Huplilla on työfysioterapeuttina terveydenhuollon ammattitutkinto, jota valvoo Valvira. Hupli ei ole käynyt erillistä personal trainer -koulutusta.

Hupli kokee, ettei erillinen PT-koulutus ole hänelle tarpeellinen.

– En koe tärkeänä, että maksaisin useamman tuhannen euron koulutuksen, koska teen työfysioterapeutin koulutuspohjalla jo muutoinkin henkilökohtaista ohjausta. Työhöni kuuluu myös asiakkaan opastamista kuntosalilla, kertoo Hupli.

Villi ala

Koska personal trainereilla ei ole virallista ammattinimikesuojaa, periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseään personal traineriksi.

Alan toinen suuri ongelma on, että myös personal trainerien koulutus on hyvin kirjavaa. Kurssit ovat eripituisia ja -hintaisia ja ennen kaikkea koulutuksen sisältö vaihtelee rajusti.

Työfysioterapeutti Anni Hupli ohjaa Tarja Kaskenviitaa oikeanlaiseen venytykseen. Kalle Purhonen / Yle

Personal trainer -kouluttajat ja Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry tekevät parhaillaan töitä sen eteen, että koulutusvaatimukset saadaan yhdenmukaisiksi ja tasokkaiksi.

Muutokset ovat jo alkaneet näkyä. Esimerkiksi ensimmäiset akateemiset personal trainerit valmistuivat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tämän vuoden alussa. Lisäksi kunto- ja terveysliikuntakeskusalalle tulee EU:n puolelta vuoden 2020 alussa ensimmäinen palvelustandardi. Jatkossa yritys joutuu siis korvausvastuuseen, jos tapahtuu vahinko ja todetaan, että yritys on laiminlyönyt standardin noudattamisen.

Lisäksi personal traineria etsivä voi jatkossa vaatia yritykseltä tai mahdolliselta personal trainerilta itseltään tiedot siitä, millainen ammattiosaaminen PT:llä on.

Kova kysyntä

Yksi suurimmista yksityisistä personal trainer -kouluttajista on Trainer4you-niminen yritys. Koulusta valmistuu vuosittain noin 400- 500 uutta personal traineria. Palvelujohtaja Mikael Witick kertoo, että moni työllistyy itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai tekee työtä sivutoimenaan.

– Liikuntakeskukset työllistävät tällä hetkellä erittäin hyvin personal trainereita. Ammattitaitoisista valmentajista on kova kysyntä, kertoo Mikael Witick.

Koulutuksen yhdenmukaistaminen on tärkeää muun muassa siksi, että personal trainereista voisi tulla yksi osa terveydenhuollon palveluketjua. Yksityiset terveystalot ovat jo palkanneet personal traineita.

– Personal trainer täydentää esimerkiksi lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin palveluja sanoo Witick.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on vuodesta 2015 saakka ylläpitänyt auktorisoitujen personal trainereiden APT-hakemistoa. Järjestön mukaan APT-merkki takaa, että personal trainer on osoittanut täyttävänsä SKY:n minimivaatimukset.

– Niihin kuuluvat muun muassa personal trainer -koulutustalojen järjestämät käytännön näyttö- ja teoriakokeet, jotka pitää läpäistä, kertoo Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

300 auktorisoitua personal traineria

APT-rekisterissä oleva personal trainer on saanut vähintään 640 tuntia opetusta, sisältäen etä- ja lähiopetuksen.

– Osaamisensa voi todentaa myös menemällä suoraan näyttökokeeseen, joita vastaanottavat ATP-koulutustalot, sanoo Hämäläinen-Bister.

Neljä vuotta sitten perustettuun APT-rekisteriin on Hämäläinen-Bisterin arvion mukaan liittynyt tähän mennessä noin 300 personal traineria. Määrä on pieni, sillä personal trainereita on Suomessa tuhansia. MTV (siirryt toiseen palveluun) on kertonut aiemmin, että heitä valmistuu noin tuhat vuodessa.

– Meillä on eritasoisia ja osaamiseltaan monenlaisia personal trainereita. Myös tarjolla olevat työpaikat ovat hyvin erilaisia, toteaa Hämäläinen-Bister.

Yhä useampi haluaa henkilökohtaisen valmentajan auttamaan elämänmuutoksessa. Kalle Purhonen / Yle

PT katosi kuin tuhka tuuleen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan personal trainereista tulleet valitukset ja yhteydenotot eivät ole kovin yleisiä. Tarkkaa tilastotietoa ei ole saatavilla, mutta KKV on kirjannut 45 tapausta vuosilta 2014-2019. Viime vuonna valituksia tuli seitsemän.

– Yleisesti voisi sanoa, että erilaisia kuntoilupalveluita koskevia valituksia tulee nyt huomattavasti vähemmän kuin muutama vuosi sitten, sanoo ryhmäpäällikkö Terhi Toivanen kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Yhteydenotot koskevat useimmiten sitä, että valmennuksesta on tehty määräaikainen sopimus ja asiakas jostakin syystä haluaa keskeyttää valmennuksen.

– Joissakin tapauksissa asiakkaat ovat myös kokeneet tulleensa painostetuiksi tekemään määräaikaisen sopimuksen, josta ei sitten pääsekään eroon, kertoo Toivanen.

Ongelmia on ilmennyt myös tuntien hyvittämisessä, kun asiakas on joutunut siirtämään käyntejään esimerkiksi sairastumisen tai työesteiden takia. Joissakin tapauksissa aikoja on ollut hyvin vaikea saada sovituksi personal trainerin kanssa, tai tämä on peruuttanut jo sovittuja tunteja.

– On myös tapauksia, joissa asiakas on jopa jäänyt ilman maksettuja tuntejaan. Personal trainer on hävinnyt jäljettömiin, sanoo Terhi Toivanen kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kokosimme alle vinkit, joiden avulla löydät pätevän personal trainerin omiin tarpeisiisi. Vinkit on koottu kilpailu- ja kuluttajaviraston, SKY ry:n ja personal trainer Laura Kuninkaan antamien tietojen pohjalta. Laura Kuningas työskentelee Kuntosali Foreverclub Lappeenrannassa.

1. Aseta tavoite

Mieti, millaista elämänmuutosta tavoittelet. Pohdi, vastaako personal trainer odotuksiasi. Kysy suoraan, sopiiko hänen koulutustaustansa tai osaamisalueensa tarpeeseesi.

Tavanomaiseen painonpudotukseen löytyy helposti valmentaja. Jos tavoite on suurempi, personal trainereita kannattaa haastatella ja kilpailuttaa. Kysy suoraan, pystyykö juuri hän auttamaan sinua. Pätevä valmentaja uskaltaa ja osaa sanoa tarvittaessa, että kannattaa etsiä toinen valmentaja.

2. Etsi kemiat

Kun aloitat keskustelun mahdollisen personal trainerisi kanssa, varmista, että olette samalla aaltopituudella ja kemianne kohtaavat.

Jos tapaatte esimerkiksi kerran viikossa, hyvä henki ja esimerkiksi samanlainen huumorintaju edesauttavat tavoitteisiin pääsemistä. Varsinaisten tavoitteiden lisäksi treenaamisen pitää olla hauskaa.

Tarja Kaskenviita treenaa salilla, koska haluaa jaksaa töissä ja vapaa-ajalla. Työfysioterapeutti Anni Hupli seuraa vieressä. Kalle Purhonen / Yle

3. Vertaile hintoja

Personal trainerien hinnat vaihtelevat paljon. Hintahaarukka on noin 60-110 euroa tunti. Summa nousee helposti isoksi, jos tarvitset pitkäaikaista valmennusta.

Kannattaa myös miettiä etukäteen, kuinka paljon olet valmis käyttämään aikaasi harjoitteluun ja tavoitteisiisi pääsemiseen.

PT ei voi tehdä ihmeitä, jos et sitoudu yhteisiin tavoitteisiin. Kyse on sinun rahoistasi. Ei ole personal trainerin vika, jos et halua harjoitella.

4. Tee sopimus

Tapaa personal trainer ennen kuin teet sopimuksen.

Lähes kaikki personal trainerit tarjoavat ennen sopimusta tutustumismahdollisuuden. Tapaamisen aikana saa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon valmentaja haluaa panostaa juuri sinuun ja ymmärrättekö toisianne.

Yhdessä allekirjoitettu sopimus tuo selvyyttä ja oikeusturvaa molemmille osapuolille.

Tarkista, millaisen sopimuksen kirjoitat, mitä se sisältää, mitä siihen kuuluu ja mitä se maksaa. On tärkeää, että molemmat ymmärtävät, mistä sovitaan.

5. Selvitä taustat

Selvitä aina harkitsemasi personal trainerin koulutuspohja ja valmius valmentamiseen. Pyydä häntä näyttämään todistukset käymistään koulutuksista. Selvitä, millainen työkokemus hänellä on.

Voit hakea personal trainerien nimiä ja tietoja esimerkiksi SKY:n rekisteristä (siirryt toiseen palveluun). Hakemistosta löydät osaamisalueet ja myös yhteystiedot. Jos et löydä etsimääsi henkilöä rekisteristä, häneen kannattaa suhtautua varauksella.

Etsi verkosta muiden kokemuksia. Katso harkitsemasi personal trainerin mahdolliset somekanavat ja esittelyvideot. Niistä voi löytää erilaisia näkökulmia oman henkilökohtaisen valmentajasi valintaan.

6. Huomioi oma terveydentilasi

Ole tarkkana, jos sinulla on tuki- tai liikuntaelinvammoja tai muita sairauksia. Varmista, että personal trainer osaa käsitellä vaivaasi ammattitaidolla.