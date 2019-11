Maastohiihdon kotimaiset ykkösnimet mittelevät viikonloppuna voimiaan Rovaniemellä – lappilaishiihtäjä Susanna Saapunki on yksi suosikeista

Rovaniemen maastohiihdon Suomen cup kerää kotimaisen kärkikaartin viikonloppuna Ounasvaaralle. Lappilainen maajoukkuehiihtäjä Susanna Saapunki on yksi viikonlopun ennakkosuosikeista. Vajaa viikko sitten hän oli vapaalla hiihtotavalla normaalimatkalla toiseksi paras suomalainen, sijoitus oli lopputuloksissa neljäs.

– Pitäisi varmaan koputtaa puuta, ettei ole moneen vuoteen ollut näin ehjää syksyä ja olen saanut harjoitella suunnitelmien mukaan, toteaa iloinen Susanna Saapunki.

Rovaniemellä on varhainen aamu, 27 vuotta lokakuussa täyttänyt lappilaishiihtäjä pistää mediavierailleen kahvit porisemaan, aviomies Ville Miettunen on joutunut lähtemään jo aikaisin valmentamaan nuoria akatemiaurheilijoita. Susanna Saapungilla on aamulla edessään palauttava hiihtoharjoitus edellisen päivän vetoharjoitusten jälkeen.

– Pitäisi varmaan koputtaa puuta, ettei ole moneen vuoteen ollut näin ehjää syksyä, ja olen saanut harjoitella suunnitelmien mukaan, toteaa Saapunki.

Lääkärit ennustivat huippu-uran päättymistä

Susanna Saapunki oli viime sunnuntaina Oloksen perinteisissä Tykkikisoissa vapaalla hiihtotavalla normaalimatkalla toiseksi paras suomalainen, sijoitus oli lopputuloksissa neljäs. Saapunki valittelee, että Rovaniemen rata ei ole hänen ominaisuuksille kaikkein paras, mutta odotukset ovat silti korkealla.

– Tämä rata ei ole minulle optimi, aika paljon on liukumista ja lyhyitä nousuja. Se on tärkeä alkukauden kilpailu, mutta toki kaikki tulevat erilaisista tilanteista ja ovat kuormittuneita harjoittelusta.

Susanna Saapungin kohdalla on pienoinen ihme, että hän on vielä huippuhiihtäjä. Lahden MM-kisat kaatuivat astmasta johtuviin keuhko-ongelmiin ja lääkärit ennustivat jopa huippu-urheilu-uran päättymistä.

– Kyllä näin oli, ne ajat Lahdessa olivat vaikeita, hän muistelee.

Erinomainen hapenottokyky ja kolmen vuoden testi

Norjalaisen, maailman naisten ykköshiihtäjän, Therese Johaugin yksi erityispiirteistä on maksimaalinen hapenottokyky, joka on useita kilpasiskoja parempi. Susanna Saapungilla on lähes yhtä hyvät hapenottokyvyn ominaisuudet, mutta jostakin syystä ne eivät ole toistaiseksi näkyneet kilpaladulla.

– Isä on entinen huippu-urheilija ja harjoitteluni on lapsena ollut hapenottokykyä kehittävää. Pari vuotta sitten en pystynyt hyödyntämään sitä ehkä väärän harjoittelun vuoksi, mutta nyt tilanne on toinen ja uskon, että se näkyy nyt paremmin myös ladulla.

Rovaniemellä hyvin viihtyvä maajoukkuehiihtäjä Saapunki on asettanut itselleen kolmen vuoden tähtäimen maastohiihdossa.

– Siihen mennessä täytyy saavuttaa maailman terävin kärki. Jos näin ei tapahdu, niin harkitsen vakavasti siirtymistä juoksun pariin.

Susanna Saapunki on menestynyt vuorijuoksussa. Hurja, kuntoa ja hapenottokykyä vaativa urheilulaji on suosittu varsinkin Keski-Euroopassa, alpeilla käytävässä kisassa voi nousua kertyä jopa tuhat metriä. Maailmancupin kilpailussa hän on ollut parhaimmillaan toinen ja tänä vuonna EM-kisoissa sijoitus oli viides.

Rovaniemeläisurheilija keskittyy kuitenkin Suomen cupin avaukseen kotikaupungissa. Suomen cupissa kilpaillaan Rovaniemellä lauantaina miesten ja naisten normaalimatkan osakilpailut vapaalla hiihtotavalla ja sunnuntaina on vuorossa perinteisen sprintti. Kilpailu on urheilijoille näytönpaikka Rukalla viikon päästä alkavaan maailmancupiin. Maastohiihdon Suomen cupin ja yhdistetyn sekä mäkihypyn SM-kisat näkyvät Ylen kanavilla.

Lue myös:

Niskasen sisarukset jälleen hyvässä vedossa Oloksella