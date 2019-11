Autonrenkaisiin tulossa liuta uusia merkintöjä – tavoitteena ympäristöystävällisyys ja turvallisuus

Euroopan unionissa on päästy sopuun renkaiden energia- ja ominaisuusmerkinnöistä. Merkintöjen ja tuoteselosteen tarkoituksena on antaa kuluttajalle keskeistä tietoa renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta. Merkintöihin lisätään myös jää- ja lumipitoa koskevat tiedot.

Paremman ja yhdenmukaisemman kuluttajainformaation avulla halutaan edistää tieliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta. Velvollisuus merkitä renkaat koskee renkaiden valmistajia, maahantuojia sekä jakelijoita.

Sopu vahvistettiin EU:n pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa perjantaina. Merkintämääräykset viedään tämän jälkeen energianeuvoston ja parlamentin hyväksyttäviksi.

Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Pienentämällä vierintävastusta pystytään vähentämään polttoaineen kulutusta ja myös päästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) pitää energia- ja ominaisuusmerkintöjä askeleena oikeaan suuntaan:

– Tarkoituksena on, että merkinnät ohjaisivat kuluttajia valitsemaan ominaisuuksiltaan sellaisia renkaita, joiden käyttö rasittaa ympäristöä vähiten. Lisäksi Suomelle on tärkeää, että vaatimuksiin sisältyy myös jää- ja lumipitomerkintä. Tällä tavoin kuluttaja saa tiedon siitä, sopiiko rengas pohjoismaisiin olosuhteisiin. Tässä on kysymys turvallisuudesta, ministeri Marin toteaa.

Lue myös:

Analyysi: Laki muuttuu, ja vuoden päästä talvella saa sään salliessa ajella kesärenkailla – Talvirenkaille tulossa uudet vaatimukset

Talvirengassesonki lähestyy – viimeistä kertaa kalenteriperusteisesti

Vaihdoitko jo talvirenkaat? Hyvä, mutta ota huomioon nämä olennaiset asiat myös renkaanvaihdon jälkeen