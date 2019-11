Kolumbian pääkaupunkiin Bogotaan on julistettu ulkonaliikkumiskielto

Kolumbian presidentti Ivan Duque on käskenyt pääkaupunki Bogotan pormestarin julistamaan koko kaupunkiin ulkonaliikkumiskiellon illalla kello yhdeksän alkaen. Kielto päättyy tänään lauantaina kello kuudelta aamulla paikallista aikaa. Suomen ja Kolumbian välinen aikaero on seitsemän tuntia.

Torstaina eri puolilla Kolumbiaa järjestettyihin mielenosoituksiin kerääntyi jopa 250 000 protestoijaa. Pääkaupungissa lähes kaikki toiminnot halvaantuivat.

Mielenosoitukset sujuivat alkuun rauhallisesti ja perinteiseen paikalliseen tapaan, kun ihmiset hakkasivat pannuja ja kattiloita. Myöhemmin protestit kääntyivät väkivaltaisiksi ja yhteenotoissa on kuollut ainakin kolme ihmistä.

Yli kolmesataa ihmistä on loukkaantunut. Näistä noin 130 on mielenosoittajia ja reilut 150 turvallisuusjoukkojen jäsentä. Lähes sata protestoijaa on pidätetty.

Kolumbialaiset ovat tyytymättömiä oikeistolaisen Duque hallintoon ja syyttävät sitä muun muassa korruptiosta ja ihmisoikeusaktivistien murhista.

Presidentti Duque puhui televisiossa perjantaina ja kertoi järjestävän "kansallisen keskustelun" ensi viikolla.

– Tavoitteena on saavuttaa sopimus tarvittavista uudistuksista, jotta sosiaalisia kuiluja pystytään kaventamaan, Duque lupasi kansalle.

