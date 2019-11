Miespaneelit murtuivat, kun vaikutusvaltaiset miehet kiinnostuivat tasa-arvosta

Halu tehdä kovaa tulosta on yksi syy siihen, että Suomessakin miesvaikuttajat alkavat irtisanoutua miespaneeleista. Näin arvioi Talouselämän uutispäällikkö Mirva Heiskanen Ylen aamun Viimeinen sana -keskustelussa. Voit katsoa keskustelun klikkaamalla ylläolevaa kuvaa. Rahan lisäksi arvoilla on merkitystä.

– Suomessa tasa-arvo kuuluu arvopohjaan ja on sinänsä tärkeää, mutta on hyvin paljon kyse myös rahasta. Moni yritys on tajunnut, että ei riitä että katsotaan vain miesporukkaa. Pitää katsoa monipuolisesti, mistä parhaat tekijät löytyvät, Heiskanen sanoi.

Teknologiavaikuttaja Taneli Tikka ja Slushin pomo Andreas Saari kertoivat alkuviikolla, että he eivät enää mene miespaneeleihin (siirryt toiseen palveluun) eli keskusteluihin, joissa kaikki osallistujat ovat miehiä. Joukko miesprofessoreita liittyi heti mukaan.

Vaikutteet on haettu Piilaaksosta, arvioi yrittäjä, teknologiatoimittajana työskennellyt Heidi Kähkönen.

– Edellinen aalto oli vuoden 2015 keskustelu Piilaaksossa seksismistä teknologia-alalla, sieltä se rantautui Suomeenkin. Vuonna 2016 Slushissa käytiin keskustelua, kun tuli esiin häirintätapauksia. Se on pitänyt asiaa pinnalla.

Kasvuyritystapahtuma Slush järjestettiin loppuviikolla Helsingissä.

– Myös tutkimuksen mukaan se, että on monimuotoinen joukko ihmisiä päättämässä, edistää yrityksen tulosta, Kähkönen sanoi.

Miehiä tarvitaan

Jo vuonna 2015 tutkija Saara Särmä aloitti miespaneeleihin huomiota kiinnittävän humoristisen kampanjan Congratulations, you have all male panel. Onko niin, että tasa-arvo edistyy kuitenkin vasta, kun vaikutusvaltaiset miehet innostuvat?

– Miehiä tarvitaan asian ajamisessa, mutta osa ongelmaa on se, että miehillä on alusta, josta voivat vaikutusvaltaisia mielipiteitä laukoa ja heitä arvostetaan, Kähkönen sanoi.

– Olen haastatellut monia johtavaan asemaan päätyneitä naisia. Kaikki sanovat yhdeksi tekijäksi, että heillä on ollut kannustajia ja sponsoreita. Miehiä tarvitaan, sanoi Mirva Heiskanen

Kähkönen harmitteli, että keskustelu monimuotoisuudesta “valahtaa aina mies-nais -asetelmaan“. Myös monimuotoisuus äidinkielissä, iässä, kansallisuuksissa ja muissa taustoissa pitäisi ottaa huomioon.

Pitääkö journalismissa sitten pyrkiä vain kuvaamaan todellisuutta vai myös tekemään aktiivisia valintoja tasa-arvon ja monimuotoisuuden lisäämiseksi?Aktiivisia valintoja tarvitaan, Heiskanen ja Kähkönen totesivat.

– Talousmediana meidän yksi tehtävä on vaatia yrityksiltä parempia suorituksia, Heiskanen sanoi.

– Jos kaikkien kyvyt eivät tule käyttöön, parasta tulosta ei tule. Media voi luoda painetta, että työelämä olisi hyvää kaikille. Samalla meidän pitää kuvata se valta ja todellisuus mitä siellä on.

Heiskanen ja Kähkönen olivat Heli Suomisen ja Heikki Valkaman vieraina Viimeinen sana -osiossa Ylen aamussa. Lauantaisin lähetettävässä osiossa median ja viestinnän ammattilaiset purkavat viikon mediapuheenaiheen palasiksi.

