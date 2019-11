Ministeri Henriksson Ykkösaamussa: "Etenkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia voisi korottaa"

Henrikssonin mukaan hallitus on keskustellut raiskausten rangaistusasteikon korottamisesta.

Etenkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia on syytä korottaa jonkin verran, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) Ylen Ykkösaamussa.

Nykyisellä hallituskaudella on tekeillä seksuaalirikoksia koskevan lain uudistus.

– Mielipiteeni on se, että voitaisiin varmasti jonkin verran korottaa rangaistusasteikkoa varsinkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta.

Viime aikoina otsikoihin on noussut tapauksia, joissa seksuaalirikoksia tapahtuu internetin välityksellä tai tekijä on löytänyt uhrin netin kautta.

Henriksson sanoo, että lainsäädännön uudistamisessa myös netin rooli rikoksissa otetaan uudelleen tarkasteluun.

– Kyllähän lainsäädäntö lähtee siitä, että myös se on mahdollista, että raiskaus tapahtuu netin välityksellä. Myös sellaista on valitettavasti nähty, ja sitä kautta on mahdollisesti saatu myös yhteys uhriin, Henriksson sanoo.

– Se, että aikuiset tekevät tällaisia rikoksia internetissä lapsia kohtaan ei tee rikoksesta yhtään vähäpätöisempää. Se on vastenmielistä ja hyvin, hyvin vakavaa.

Henriksson ei osaa vastata siihen, millaista muutosta lakiin tarvittaisiin verkossa leviävän materiaalin osalta, esimerkiksi tapauksissa, joissa rikos tapahtuu ensin ja materiaalia leviää myöhemmin verkkoon.

– Lähden siitä, että rikoslain uudistamistyöryhmä käy kaiken läpi. Siihen saadaan palata.

