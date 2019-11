Islantilainen Bjarki Þór Guðmundsson järjestää kotikaupungissaan Reykjavikissä Reykjavik Goth Night -tapahtumaa, johon osallistui viikko sitten yli 150 juhlijaa. Tämän vuoden Euroviisuissa Islantia edusti industrial-yhtye Hatari. – Industrial-musiikilla menee nyt maailmalla hyvin ja Hatari on maailmankuulu, koska he osallistuivat Euroviisuihin. Reykjavik Goth Nightkin on sen verran suosittu, että saan yhteydenottoja ulkomaalaisilta bändeiltä, jotka haluaisivat tulla Islantiin esiintymään, ja vieläpä ilmaiseksi. Jussi Mankkinen / Yle