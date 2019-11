Hongkongissa äänestetään aluevaaleissa – Protestoijat toivovat tulosten lähettävän viestin Kiinaan

Hongkongissa äänestetään parhaillaan aluevaaleissa.

Kaupungissa vaikuttava protestiliike on kehottanut itsehallintoalueen asukkaita malttiin vaalien alla. Protestoijat toivovat, että vaalien tulos lähettää demokratiamyönteisen viestin sekä Kiinalle että Pekingin tukemalle Hongkongin hallinnolle.

Viranomaiset ovat uhanneet lykätä vaaleja, jos äänestyspaikoilla puhkeaa uusia protesteja, Britannian yleisradioyhtiö BBC raportoi. (siirryt toiseen palveluun)

Hongkongissa on 7,4 miljoonaa asukasta, joista 4,1 miljoonaa on rekisteröitynyt äänestäjiksi. Yleensä aluevaalien äänestysprosentti on jäänyt alhaiseksi, mutta tällä kertaa vaaleihin on rekisteröitynyt satojatuhansia uusia äänestäjiä.

Alustavien tietojen mukaan äänestysprosentti on nousemassa huomattavasti korkeammaksi kuin aikaisemmin. Äänestyspisteillä on nähty pitkiä jonoja, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

Yhteensä yli tuhat ehdokasta kamppailee 452 aluevaltuustopaikasta. Tällä hetkellä Kiinalle myötämielisillä puolueilla on hallussa enemmistö paikoista.

Demokratiaa tukevat ehdokkaat haluavat lisätä valtaansa aluevaltuustoissa, joilla on perinteisesti ollut jonkin verran vaikutusvaltaa itsehallintoalueen aluejohtajan valintaan. Protestoijat ovat vaatineet Hongkongin nykyisen hallintojohtajan Carrie Lamin eroa.

Pekingiä tukevat ehdokkaat ovat kannustaneet äänestäjiä ilmaisemaan vaaleissa kyllästymisensä kaupungissa jo pitkään jatkuneisiin levottomuuksiin, BBC kirjoittaa.

Lue lisää:

“En kertonut vanhemmilleni, miksi itkin” – Hongkongin yhä hurjemmiksi muuttuvat mielenosoitukset rikkovat perheitä ja jakavat kaupunkia

Toimittajalta: Milloin ne tankit tulevat? Tuskin seuraavaksi, sillä Hongkongin mielenosoitukset voisi lamauttaa muullakin tavalla

Lähteet: Reuters