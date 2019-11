Yle seuraa: Postikiistan työnantajapuoli: "Auki enää muutama olennainen kysymys" – Jos sopu ei synny, laajenevat tukilakot huomenna

Riitapukarit ovat aloittaneet sovittelun valtakunnansovittelijan toimistolla tänään kello 10. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla yritetään saada sopu varsinaiseen pääriitaan: umpisolmuun menneisiin TES-neuvotteluihin PAUn (Posti ja logistiikka-alan unionin) uudesta työehtosopimuksesta.

Piekkala kommentoi Ylelle toivovansa, että ratkaisu TES-umpisolmuun saataisiin kello 15 mennessä.

Ennen tapaamista myös osapuolten edustajat ehtivät antaa lyhyet kommentit medialle. Molemmilla on erilainen näkemys siitä, kuinka kauan vielä menee, ennen kuin sopu itse TES-neuvotteluihin saadaan kasaan.

Työnantajapuolta edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo, että auki on enää muutamia oleellisia kysymyksiä.

– Varsinaisen työehtosopimuksen osalta on ollut jo pitkään tilanne, jossa on muutamia kysymyksiä auki. Eivät ne mitään helppoja kysymyksiä ole, mutta olen arvioinut niiden olevan viimeisteltävissä kohtuullisessa ajassa, Aarto sanoo.

– Toivon mukaan lähitunteina, Aarto täsmentää.

PAUn mukaan ei voi arvioida, kuinka pitkällä neuvotteluissa ollaan. PAUta on hiertänyt pitkään varsinaisesta työehtosopimuksesta erillinen asia: Postin aiemmin tekemä 700 pakettilajittelijan siirto toisen TES-sopimuksen piiriin, mikä periaatteessa ei liity PAUn TES-neuvotteluihin.

– On vaikea ottaa kantaa siihen, kuinka pitkällä neuvotteluissa ollaan. Kun yksikin asia on auki, niin kaikki on auki, PAU:n puheenjohtaja Emmi Nieminen sanoo viitaten 700 pakettilajittelijan kohtaloon.

Postiriita on kahden eri kiistan soppa

Koko postiriidassa on siis oikeastaan kyse kahdesta erillisestä riidasta. Kello 10 yritetään ratkoa siis itse PAUn alaisten postilaisten seuraavaa työehtosopimusta.

Kello 15 puolestaan osapuolten pitäisi antaa vastauksensa eilen laadittuun ratkaisuehdotukseen. Kyseinen ehdotus koskee kiistaa 700:n pakettilajittelijan tilanteen osalta, jotka on jo siirretty halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Eilen annetun ratkaisuehdotuksen laati erillinen selvitysryhmä, johon kuuluvat työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela, SAK:n ex-puheenjohtaja ja entinen työministeri Lauri Ihalainen, EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen piti lauantain edelleen tiukasti kiinni siitä, että 700 pakettilajittelijan työehtoja ei heikennetä.

Mikäli sopua ei tänään synny, huomenna alkaa useita tukilakkoja jotka vaikuttavat muun muassa meriliikenteeseen, lentoliikenteeseen ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Voit katsoa kaikki tukilakot täältä.

PAU ilmoittaa keskiyöhön mennessä, jatkuuko sen oma lakko.

Juttu päivittyy.