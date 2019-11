Hyvinkään sairaalassa todettu tuhkarokkoa – useita kymmeniä altistuneita

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva tauti.

Keski-ikäisellä suomalaismiehellä on todettu viime perjantaina tuhkarokko Hyvinkään sairaalassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (siirryt toiseen palveluun)mukaan hän oli ennen sairastumistaan matkustanut ulkomailla, eikä hänen rokotustaustastaan tuhkarokkoa vastaan ole varmuutta.

Sairastunut mies on tällä hetkellä osastohoidossa ilmaeristyksessä, mutta hän on mahdollisesti altistanut viime perjantaina eli 22. marraskuuta päivystyksessä asioineita.

Hyvinkään sairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja yhteispäivystyksessä viime perjantaina aamulla ja iltapäivällä asioineita kehotetaan tarkistamaan, onko oma rokotussuoja kunnossa.

Hus arvioi, että tuhkarokolle altistuneita olisi useita kymmeniä. Altistuneet potilaat ja henkilökunta on saatu viikonlopun aikana kartoitettua. Tartunnanriski altistuneilla on erittäin vähäinen, mutta tuhkarokko on yleisesti ottaen hyvin tarttuva tauti.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet.

Viime torstaina myös Kanta-Hämeen keskussairaalassa todettiin tuhkarokkotapaus.

