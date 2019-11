Tiktokissa kuka tahansa voi olla tähti, ja samalla sovelluksesta löytyy kappaleita omalle soittolistalle – "Kaikki hyräilevät Tiktok-biisejä koulussa"

Tiktok-sovellus tavoittaa nuorisomassat maailmalla ja Suomessa. Tapoja on monia, kun tarkoitus on saada oma video viraaliksi eli leviämään kaikkialle.

Esimerkki 1

Neljä suomalaista varusmiestä tanssii Disney-hahmojen hengessä merivoimien aluksessa. Taustalla soi Mikki Hiiren kerhotalo -lastenohjelmasta tutut sävelet.

Tulos: kansainvälinen viraalihitti, joka on kerännyt 1,5 miljoonaa tykkäystä ja 83 tuhatta seuraajaa. (Varusmiehille tuloksena oli myös joutuminen päällystön puhutteluun (siirryt toiseen palveluun).)

Esimerkki 2

18-vuotias Mikael Rissanen levittää positiivista energiaa muun muassa tekemällä takaperinvoltteja ja juoksemalla Vantaalla sijaitsevan Kuusijärven hyiseen veteen. Taustalla soi Mariah Careyn jouluhitti All I Want for Christmas Is You vuodelta 1994.

Erilaisia videoita Rissanen on julkaissut yli kolmesataa ja tavaramerkkinä niissä on hänen leveä ja tarttuva hymynsä.

Tulos: yhteensä yli 3 miljoonaa tykkäystä ja 73 tuhatta seuraajaa.

Esimerkki 3

16-vuotias Mimosa Jalonen nappaa kiinni Tiktok-trendistä. Siinä näytellään kohtaus, jossa äiti keskeyttää pitkäksi venähtäneen Facetime-keskustelun keskellä yötä. Tärkeä osa kokonaisuutta on taustalla soiva Mak Saucen hitti Good Morning ja kappaleen sanoitukset: "Today is a wonderful day".

Toisessa videossa Jalonen esittelee maistelemisen arvoisia ruokia animaatioelokuvista. Sekin on yksi Tiktokin haasteista.

Jalosen videoilla musiikin lisäksi ratkaisevat ainakin ilmeet, eleet ja se, mistä Tiktok parhaiten tunnetaan: huulisynkkaus eli lip sync. Videoita Jalonen on julkaissut 24.

Tulos: yhteensä 1,6 miljoonaa tykkäystä ja 62 tuhatta seuraajaa.

Viraaliksi viidessätoista sekunnissa

Tiktokissa satelee tykkäyksiä omassa luokassaan verrattuna muihin somepalveluihin, mutta millainen sisältö siellä vetää puoleensa?

Mimosa Jalosen mukaan tärkeintä on löytää oma tapa tehdä sovelluksessa trendaavia haasteita.

– Pohjaidean voi saada muilta, mutta mukana pitää olla jotain omaperäistä. Muuten kaikki kommentoivat, että joo, tämä on kopioitu.

Mikael Rissanen ei usein lähde mukaan trendeihin, vaan hän suunnittelee sisältönsä alusta loppuun itse.

– Positiivisuus vie eteenpäin, ja samalla voi erottua muista. Se on se juttu, Rissanen sanoo.

Jalonen on onnistunut julkaisemaan pari viraaliksi levinnyttä videota. Rissanen laskee viraalikategoriaan yhden videonsa. Määritelmä on tulkintakysymys, mutta molemmilla heistä on useita videoita, jotka ovat saaneet yli satatuhatta tykkäystä ja vielä moninkertaisesti näyttökertoja.

– En mä enää seuraa, lähteekö videot maailmalle. Pitää vain luottaa siihen, että lähtevät, Rissanen sanoo.

– Onhan se aika jännittävää, kun video lähtee leviämään, ja sitä on kiva seurata, kun tykkäysmäärät kasvavat, Jalonen toteaa.

Valmiiksi trendaaviin haasteisiin kannattaa lisätä jotain omaa, toteaa Mimosa Jalonen. Kuvakaappaus Tiktokista

Parhaiten Tiktokin henkeä kuvastaa varusmiesten Disney-tanssivideo. Se on ainoa nimimerkin julkaisema video, ja sillä sai huomiota (siirryt toiseen palveluun) jopa juontajatähti Ellen DeGeneresiltä. (Katso DeGeneresin video tästä (siirryt toiseen palveluun).)

Maailmanlaajuinen kuuluisuus todellakin odottaa vain 15 sekunnin päässä. Salaisuus on For You -sivu, joka takaa valtavan huomion. Portinvartijana toimii algoritmi.

– Parasta Tiktokissa on just se, että siellä kuka tahansa voi saada videonsa kaikkien nähtäville.

Tiktok on paikka, josta löytää musiikkia

Tiktok-videoiden taustalla soiva musiikki on olennainen osa kokonaisuutta. Sovellus tarjoaa käyttäjille löydettäväksi uutta musiikkia, ja tavallaan se samalla muokkaa heidän musiikkimakuaan.

– Olen löytänyt treenilistaani sieltä paljon kappaleita. Mukana on tullut pari ulkomaalaistakin, vaikka en yhtään kuuntele ulkomaalaista musiikia, Rissanen toteaa.

Armeija-aikoja enteilevä video on yksi Mikael Rissasen tykätyimmistä. Kuvakaappaus Tiktokista

Jalonen on huomannut vaikutukset käytännössä.

– Tiktok-biisit jäävät tosi helposti päähän, ja kaikki aina hyräilevät tai laulavat niitä koulussa.

Ajan hermolla olevat musiikintekijät julkaisevat nyt kappaleita, joissa on meemipotentiaalia. Ilman Tiktokia ei olisi esimerkiksi Lil Nas X:ää, eikä hänen Old Twon Roadiaan, joka on vuoden isoin hitti. Kappale viihtyi Billboardin Hot 100 -listalla pidempään kuin yksikään toinen kappale historian aikana.

Uusien hittien lisäksi Tiktok ohjaa käyttäjät klassikkojen äärelle. Parasta aikaa sovelluksessa trendaa esimerkiksi Rissasenkin käyttämä All I Want For Christmas Is You.

Vastaavasti sovelluksessa siirtyvät sukupolvelta toiselle ikoniset elokuvakohtaukset ja musikaalimusiikki. Hyvä esimerkki on Tim Burtonin ohjaama Beetlejuice-elokuva. Se sai ensi-iltansa vuonna 1988. Uudestaan elokuva heräsi henkiin viime vuonna, kun siitä tehtiin Broadway-musikaali.

Tiktokin myötä Beetlejuice on nyt osa nuorisokulttuuria.

– Kun siitä oli Tiktokissa kaikkea, huomasin, että haluaisin nähdä myös sen alkuperäisen elokuvan, Jalonen sanoo.

Rissasen treenilistalle on kerääntynyt ajan myötä uutuuksien lisäksi kauan sitten julkaistuja kappaleita.

– Sellaisia nostalgisia. Sitä miettii, että ai niin, tää on hyvä biisi, laitan tän listalle.