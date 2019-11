Demokratialiike nousemassa Hongkongin aluevaalien voittajaksi

Hongkongissa demokratialiike on ottamassa selvän voiton aluevaaleissa, uutisoi paikallinen media.

South China Morning Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun) demokratiaa vaativat puolueet olisivat voittaneet 17 vaalipiiriä jättäen ainoastaan yhden vaalipiirin Peking-mielisten haltuun.

Vahvempaa demokratiaa ajavat ehdokkaat ovat saaneet lähes 90 prosenttia jaossa olevista paikoista, tv-kanava RTHK raportoi.

Virallinen ääntenlasku on kuitenkin vielä kesken.

Hongkongin aluevaaleissa on jaossa yhteensä 452 paikkaa. Ennen sunnuntaisia vaaleja Kiina-mielisillä päättäjillä oli enemmistö lähes 300 edustajalla.

Hallinto sanoo kunnioittavansa tulosta

Äänestysprosentti kipusi huomattavasti korkeammaksi kuin aiemmissa vaaleissa. Viranomaisten mukaan äänestysaktiivisuus nousi yli 71 prosentin.

Alustavaa tulosta on luonnehdittu yllätykseksi.

– Hallinto ja Peking-mielisten leiri on aina väittänyt, että heillä on kansan tuki. Mutta tämä on isku vasten kasvoja, koska kansa on osoittanut oikean kantansa ennätysluvuissa, arvioi politiikan tutkija Ma Ngok Hongkongin kiinalaisesta yliopistosta.

– Tulos johtuu siitä, että monet äänestäjät haluavat osoittaa tukensa protestiliikkeelle. Näin uskon, kommentoi demokratialiikkeen riveistä valittu Lester Shum uutistoimisto Reutersille.

Demokratiaa tukevat ehdokkaat haluavat kasvattaa valtaansa aluevaltuustoissa, joilla on perinteisesti ollut jonkin verran vaikutusvaltaa itsehallintoalueen aluejohtajan valintaan.

Protestoijat ovat vaatineet Hongkongin nykyisen hallintojohtajan Carrie Lamin eroa.

Lam sanoi maanantaina, että hallinto tulee kunnioittamaan vaalien tulosta ja kuuntelemaan kansaa.

Lähteet: Reuters, Yle