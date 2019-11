Tällaisilla avustuksilla tuhannet lakkolaiset joutuvat pärjäämään ennen joulua: "Pojalle sanoin, että ymmärräthän tilanteen"

Yle selvitti, miten eri liitot maksavat lakkoavustusta. Moni lakkolainen saa käteen tuhat euroa kuussa, Sähköliitto on poikkeus 200 euron päiväavustuksella.

Nokialaiset Kati ja Teppo Nummela valmistautuvat Postin kolmanteen lakkoviikkoon. Nummelat joutuvat tulemaan toimeen lakkoavustuksella, joka on molemmilla noin tonnin kuussa verojen jälkeen.

– Pitää tarkkaan katsoa, mitä ostaa. Rahat rupeavat käymään vähiin, Kati Nummela sanoo.

Postin kiistaan ei löytynyt ratkaisua sunnuntaina. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti, että Postin lakot jatkuvat 22. joulukuuta asti, koska 700 pakettilajittelijan asiasta jätetty ratkaisuehdotus ei kelvannut Medialiitolle.

Lakon piirissä on noin 10 000 Postin työntekijää. PAU:n lakkoavustus on 67 euroa lakkopäivältä. Avustus on verotonta 16 euroon asti, sen ylimenevästä summasta peritään 30 prosentin ennakonpidätys. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 euroa päivältä, PAU laskee nettisivuillaan.

Tämä tekee noin tuhat euroa kuukaudessa. Kun siitä vähentää asuntolainat tai vuokrat, moni pienituloinen on ahtaalla. Teppo Nummela vertaa lakkoajan avustusta siihen palkkaan, mihin postilaisten palkkoja uhataan pudottaa.

PAU:n laskelmien mukaan (siirryt toiseen palveluun) palkka putoaisi uudessa työehtosopimuksessa jopa 30–50 prosenttia reilusti alle 2 000 euron ja jopa tonnin tuntumaan.

– Aika hurjalta se tuntuu, että lähestulkoon lakkoavustuksilla pitäisi pystyä pärjäämään. Jokainen voi miettiä, miten maksella lukion koulukirjat 17-vuotiaalle pojalle, syödäkin tarvitsisi, Teppo Nummela sanoo.

Nollatoleranssi kaikkeen kulutukseen

Eri liittojen maksamat lakkoavustukset vaihtelevat suuresti. Yle selvitti, miten lakossa olevat tai lakonuhkasta ilmoittaneet liitot maksavat lakkoavustusta jäsenilleen.

Marjut Suomi / Yle

Moni liitto maksaa samansuuruista avustusta kuin PAU. Työmarkkinatilanne näyttää Suomessa siltä, että moni joutuu elämään jouluna lakkoavustuksella.

Postinkin lakko on venymässä lähellä joulua. Nummeloiden mukaan Postin palkoista ei ole kertynyt suuria säästöjä.

– Pojalle sanoin, että ymmärräthän tilanteen. Pukin listaa ei kirjoitella tässä vaiheessa. Meillä on nollatoleranssi kaikkeen. Hankimme vain sen, mitä on pakko, Teppo Nummela sanoo.

"Jokainen ymmärtää, miksi työtaistelussa ollaan"

Isä Teppo Nummela toivoo, että poika tekee työuran jossain muualla kuin vanhempien työpaikalla.

– En usko, että pojalla on halua tulla lähellekään Postia. Toivon, että hän löytää jostain muualta tulevaisuutensa.

Moni perhe on Nummeloiden mukaan vielä hankalammassa asemassa, jos on useita lapsia ja lakko pitkittyy. Lakkoavustus on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, eikä pitkiin lakkoihin.

Nummeloiden mukaan heillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin katsoa työtaistelu loppuun.

– Jokainen ymmärtää, miksi työtaistelussa ollaan. Työnteon tarkoitus on, että sillä eletään. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin katsoa homma loppuun. Jos tämä menee Postissa läpi, en näe, miksi tämä työehtojen raaka pudotus ei lähtisi muualle.

Nummeloiden mukaan ystävät ja tuttavat ovat ymmärtäneet hyvin, miksi postilaiset ovat lakossa.

"Tämä joulu voi olla erilainen joulu"

Teppo Nummela tuli 18-vuotiaana töihin Postille ja on yhä töissä Tampereen Postikeskuksessa. Hän on ollut 32 vuotta Postilla töissä. Vaimo Kati on ollut Postissa 15 vuotta ja on nyt postinjakajana Nokialla.

– Tämä joulu voi olla erilainen joulu, Kati Nummela sanoo.

Hän sanoo, että joulumieli on kateissa. Joulu on ollut postilaisille kiireinen mutta tärkeä ajanjakso. Teppo Nummela kuvaa sitä maaliin tuloksi. Postilaisille on ollut kunnia-asia saada viimeinenkin paketti ja kortti lähtemään ennen joulua. Nummelan mukaan yövuoro lähti usein saunomaan, kun viimeinen vuoro oli tehty ja työt tehty.

– Joulupukilla on omat hommansa ja postilaisilla omat hommat. Kyllä minua surettaa asiakkaiden puolesta ja oma fiilis on haikea.

AKT:lla 16 euroa lakkopäivältä

Monet liitot ovat ilmaisseet tukensa postilaisille. Tämä tarkoittaa näillä aloilla tukilakkoja.

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry kertoi laajentavansa PAU:n tukilakkoa myös ahtausalalle. Myötätuntotoimet alkavat tulevana torstaina ja päättyvät lauantaina 30.11. kello 6.

Puheenjohtaja Marko Piirainen kertoo, että lakkoavustus on 16 euroa päivältä.

Sähköliitossa 200 euroa

Sähköliitossa uhattu lakko olisi huomattavasti pidempi, mutta niin olisi myös lakkoavustus. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo, että omaan työtaisteluun ja tukitaisteluihin on päätetty 200 euron lakkoavustus päivältä.

– Näitä lakkoavustuksia maksetaan liiton työtaistelukassasta. Sinne on vuosien saatossa jäseniltä kertynyt omaa osuutta, jota maksetaan nyt takaisin. Verottaja ottaa aikamoisen osan summasta, toivottavasti se tasaantuu lopullisessa verotuksessa.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti toivoo, että neuvotteluissa päästään vielä sopuun. Antti Eintola / Yle

Sovittelua jatketaan keskiviikkona. Jos ratkaisua ei saada, 12 isolla teollisuuslaitoksella alkaa sähköasentajien työtaistelu 5. joulukuuta. Lakko kestäisi neljä viikkoa.

– Porukat ovat valmiita puolustamaan itseään ja omaa ansiotasoa. Toivottaa, että löytyy ratkaisu, kukaan ei halua olla jouluna lakossa, Väntti sanoo.

Lakon osuminen jouluun johtuu Väntin mukaan siitä, että ministeriö siirsi lakon alkua kahdella viikolla ja se sattuu joulun päälle.

Näyttää siltä, että monet ovat jouluna lakossa eri aloilla. Väntin mukaan työmarkkinoille on latautunut parin viime vuoden aikana painetta, joka nyt purkautuu.

Useita lakkoja tulossa

Prolla, Merimies-Unionilla ja Teollisuusliitolla on samansuuruinen lakkoavustus kuin PAU:lla. Myös JHL:n marraskuiseen lakkoon osallistuville maksettiin lakkoavustuksena 67 euroa per lakkopäivä.

Teollisuusliitto aloittaa kahden viikon kuluttua laajat työnseisaukset edustamillaan toimialoilla. Lakot kestävät maanantaista keskiviikkoon. Lakkoon menee yhteensä noin 35 000 työntekijää.

Puheenjohtaja Riku Aalto kertoo, että lakkoavustus on 70 euroa päivältä.

Myös Pro aloittaa kolmen vuorokauden työnseisauksen 9. joulukuuta erikseen nimetyissä yrityksissä viidellä sopimusalalla. Myös Pron lakkoavustus on 70 euroa lakkopäivältä.

YTN on jättänyt lakkovaroituksen kahdelle sopimusalalle. Jos joulukuussa alkavat lakot toteutuvat, niiden piirissä on arvion mukaan noin 50 000 ylempää toimihenkilöä. Myös YTN:n lakkoavustukseksi on päätetty 70 euroa päivältä.

Lue lisää:

Yle seuraa hetki hetkeltä tukilakkojen vaikutuksia – iltapäivällä reilu kolmannes HSL:n busseista kulkee, joulukorttien ehtiminen vaakalaudalla

Tukilakot alkoivat: katso täältä tietoa bussi-, lento- ja laivaliikenteestä