Tukihuijauksesta epäillystä irakilaisministeristä uusia paljastuksia Ruotsissa: syytettiin pahoinpitelyistä, epäillään sotarikoksesta

Irakin puolustusministeri Najah al-Shammari on uhannut haastaa itseensä kohdistuneista syytöksistä uutisoineet mediat oikeuteen. Ahmed Jalil / EPA

Tiedot Irakin puolustusministerin Najah al-Shammarin epäillystä tukirahojen väärinkäytöstä nostattavat tunteita Ruotsissa. Tapauksen ympäriltä paljastuu koko ajan uusia käänteitä.

Useat ruotsalaismediat uutisoivat viime viikolla, että puolustusministeri Najah al-Shammarin epäillään nostaneen Ruotsista asumistukea ja lapsilisiä, vaikka on muuttanut pois maasta.

52-vuotiaalla Najah al-Shammarilla on sekä Ruotsin että Irakin kansalaisuus. Mediatietojen mukaan hän käytti Ruotsissa nimeä Najah al-Adeli.

Vuonna 2015 Ruotsin kansalaisuuden saanut al-Shammari on ilmeisesti säilyttänyt molemmat kansalaisuutensa, vaikka tämän olisi pitänyt luopua kaksoiskansalaisuudesta noustessaan Irakin hallitukseen kesäkuussa 2019.

Sekä al-Shammaria että tämän vaimoa epäillään mediatietojen mukaan törkeästä tukihuijauksesta. Lisäksi pariskuntaa epäillään rekisterimerkintärikoksesta.

Expressen uutisoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun), että vuonna 2016 al-Shammaria syytettiin Ruotsissa vuosia jatkuneista pahoinpitelyistä ja uhkailuista. Epäiltyjen rikosten uhreja oli viisi, osa heistä alaikäisiä. Lehden tietojen mukaan syytteet kuitenkin peruttiin, koska asianomistajia oli painostettu.

Jutun syyttäjänä toiminut Anna Hankkio sanoo Expressenille, että jutun asianomistajat peruivat lausuntonsa. Neljää asianomistajaa edustanut asianajaja Denise Lagercrantz sanoo olleensa pettynyt syytteestä luopumispäätökseen, sillä hän piti todisteita al-Shammaria vastaan vahvoina.

Syytteistä luopumisen jälkeen Ruotsin valtio maksoi al-Shammarille noin 4 000 euron kärsimyskorvauksen. Expressenin tietojen mukaan al-Shammari ei tämän jälkeen viettänyt juurikaan aikaansa Ruotsissa.

Ruotsin sosiaaliministeriä vaaditaan tilille

Ruotsin oppositio vaati viikonloppuna sosiaalidemokraattien johtamalta hallitukselta selitystä tapahtuneelle.

Ruotsidemokraattien puheenjohtajan Jimmie Åkessonin mukaan tapaus on vain yksi esimerkki siitä, miten leväperäisesti Ruotsissa on asennoiduttu.

Ruotsidemokraattien puheenjohtajan Jimmie Åkessonin mielestä irakilaisministerin tapaus on jättimäinen skandaali. Jessica Gow / EPA

– Tämä on täysin absurdi tapaus alusta loppuun. Tätä on vaikea uskoa todeksi. Tämä on jättimäinen skandaali, Åkesson päivitteli Expressenin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

Suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen valtiopäiväryhmän puheenjohtaja Tobias Billström haluaa sosiaaliturvasta vastaavan ministerin kuultavaksi sosiaalivaliokuntaan, uutisoi muun muassa Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun).

Billströmin mielestä sosiaaliministeri Ardalan Shekarabin (sd.) pitää selittää, miksei Vakuutuskassa huomannut ja estänyt epäiltyä tukien väärinkäyttöä. Kokoomus vaatii lisäksi selvitystä al-Shammarin kansalaisuushakemuksen käsittelystä.

Sosiaaliministeri Ardalan Shekarabi tuomitsee yhteiskunnan tukien väärinkäytön. Kuva on otettu helmikuussa 2017. Esteban Biba / EPA

Shekarabi tuomitsee jyrkästi tukien väärinkäytön. Julkisuuteen antamassaan lausunnossa ministeri sanoo tukien väärinkäytön olevan vastenmielistä. Hän painottaa hallituksen ja valtiopäivien tehneen viime vuosina useita tiukennuksia ja vakuuttaa työn väärinkäytösten estämiseksi jatkuvan.

– Yhtään kruunua ei saa päätyä sellaiselle, jolla ei ole siihen oikeutta, Shekarabi jyrähtää muun mussa Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) julkaisemassa uutistoimisto TT:n uutisessa.

Ruotsin Irakille antama sotilaskoulutus nostettu esille

Oppositio vaatii al-Shammarin tapauksen käsittelyä myös Irakille annettavaa sotilaskoulutusta koskevan päätöksen yhteydessä. Ruotsin valtiopäivien ulko- ja puolustusvaliokuntien on määrä käsitellä sotilaskoulutusyhteistyötä torstaina.

Irakissa jo viikkoja mieltään osoittaneet ihmiset ovat syyttäneet puolustusministeri al-Shammaria kovien otteiden käyttämisestä protesteihin osallistuneita ihmisiä vastaan. Viikkoja jatkuneissa mielenosoituksissa on kuollut pitkälti yli 300 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia ihmisiä.

Esimerkiksi useat Aftonbladet-lehteen (siirryt toiseen palveluun) yhteyttä ottaneet irakilaistaustaiset ihmiset ovat syyttäneet al-Shammaria siitä, että tämä on vastuussa mielenosoittajien väkivaltaisesta kohtelusta.

Bagdadissa haudattiin sunnuntaina yhteenotossa mellakkapoliisien kanssa kuollut mielenosoittaja. Irakin mielenosoituksissa on kuollut jo yli 300 ihmistä. Murtaja Lateef / EPA

Aftonbladet uutisoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun) omiin lähteisiinsä viitaten, että al-Shammaria tutkitaan sotarikoksesta epäiltynä. Lehden haastattelema Ruotsissa asuva irakilainen kertoo tehneensä al-Shammarista rikosilmoituksen. Aftonbladetin uutisesta ei käy ilmi missä maassa tapausta tutkitaan.

Najah al-Shammari uhkaa haastaa epäillystä tukihuijauksesta uutisoineet ruotsalais- ja arabimediat oikeuteen. Viikonloppuna julkaisemassaan tiedotteessa hän ei kommentoi epäiltyä tukihuijausta, mutta kiistää syyllistyneensä mielenosoitusten väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

Irakilaisministeri vihjailee tiedotteessaan, että häneen kohdistuvan uutisoinnin taustalla olisi juutalaisten salaliitto.

Al-Shammarista kirjoitti Ruotsissa ensimmäisenä ruotsidemokraatteja lähellä oleva Nyheter Idag -sivusto (siirryt toiseen palveluun). Muut ruotsalaismediat ovat sen jälkeen hankkineet lisätietoja omista lähteistään.

Ministeri palveli kenraalina Saddam Husseinin armeijassa

Ministeri al-Shammari on oman ilmoituksensa mukaan palvellut diktaattori Saddam Husseinin aikana kenraalina Irakin armeijassa.

Irakin syrjäytetty presidentti Saddam Hussein tuomittiin 5. marraskuuta 2006 kuolemaan rikoksista ihmisyyttä vastaan oikeudenkäynnissä Bagdadissa. Rex Features / AOP

Syyskuussa 2009 hän haki Ruotsista oleskelulupaa nimellä Najah al-Adeli, uutisoi Expressen-lehti. Lehden mukaan pysyvä oleskelulupa myönnettiin vuonna 2011 ja seuraavana vuonna Ruotsiin saapuivat myös hänen vaimonsa ja kuusi lastaan.

Perhe asettui asumaan Huddingen Vårby gårdin lähiöön. Myöhemmin samaan kolmioon muutti vielä yksi sukulainen, joten lopulta asunnossa asui Expressenin mukaan yhdeksän ihmistä. Mediatietojen mukaan al-Shammari on edelleen kirjoilla asunnossa, vaikka on muuttanut Irakiin.

Ruotsalaislehtien hankkimien tietojen mukaan al-Shammarilla ei Ruotsissa ollessaan ollut pysyvää työpaikkaa, ja hän oli pitkiä aikoja työkyvytön oman kertomansa mukaan muistiongelmien vuoksi.

Perhe sai Ruotsissa kauan aikaa toimeentulotukea.

Ruotsissa on tapauksen yhteydessä herättänyt ihmetystä se, että Saddam Husseinin aikana korkeassa asemassa armeijassa palvellut henkilö sai niin nopeasti kansalaisuuden.