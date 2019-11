Arkkipiispa joulujuhlalinjauksesta: "Voiko kirkossa järjestää mitään kaikille oppilaille suunnattua tilaisuutta?"

Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä ennestäänkin oli selvää, mikä ero on koulun joulujuhlalla ja joulukirkolla.

TurkuKeskustelu koulun joulujuhlien järjestämisestä kirkossa velloo kolmatta viikkoa. Se sai alkunsa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnosta, ja sen jälkeen asia on puhuttanut niin poliitikkoja kuin laajalti koko kansaa.

Arkkipiispa Tapio Luoma on ollut mielipiteenvaihdon ajan vierailulla Kiinassa. Kotiin palattuaan hän kommentoi asiaa Ylelle maanantaina.

Arkkipiispa ei näe eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen lausunnossa (siirryt toiseen palveluun) mitään uutta. Se noudattelee hänen mukaansa niitä linjoja, jotka ovat olleet jo aiemmin viranomaisten päätöksissä.

– Joulukirkko on joulukirkko, siis uskonnollinen tilaisuus. Koulun joulujuhla ei voi olla sellainen, koska se kuuluu opetussuunnitelmaan ja koskee kaikkia oppilaita, Tapio Luoma sanoo.

Perustuslakivaliokunta on jo vuonna 2014 (siirryt toiseen palveluun) pitänyt jumalanpalveluksessa käymistä joulunaikaan hyväksyttävänä koulun käytäntönä, kunhan menettelystä on tiedotettu asianmukaisesti etukäteen ja osallistuminen on ollut vapaaehtoista.

Apulaisoikeusasiamiehen pöydällä ollut Naukion koulun tilanne eroaa tästä, koska kyse ei ole ollut yksittäisestä koulun ohjelmaan sisällytetystä jumalanpalveluksesta, vaan koulun yhteisen päättäjäisjuhlan korvaamisesta kirkossa järjestetyllä juhlalla.

Monet koulut ovatkin ryhtyneet toimiin siirtääkseen joulujuhlansa pois kirkosta pikaisella aikataululla.

– On aivan ymmärrettävää, että kouluissa halutaan noudattaa viranomaisten määräyksiä. On tärkeää sopia paikallisesti, miten menetellään. Opetushallituksen ohjeistukset ovat aivan riittävä pohja sille, Tapio Luoma toteaa.

Välittääkö kirkkotila sellaisenaan jo uskonnollisuutta?

Apulaisoikeusasiamiehen lausunto jättää arkkipiispa Tapio Luoman mielestä auki, voiko kirkossa järjestää ylipäätään mitään koulun yhteistä tilaisuutta.

– Mitä mahdetaan tarkoittaa ongelmallisuudella, joka nähdään siinä, että ylipäätään mikään kaikille koulun oppilaille tarkoitettu tilaisuus voisi olla kirkossa.

Luoma uskoo, että tästä käydään keskustelua vielä jatkossakin.

– Onko kirkko sellainen tila, johon koulun tilaisuuksia voidaan tuoda, kun pidetään huolta siitä, että uskon harjoittamista ei sinänsä tapahdu? arkkipiispa pohtii.

Kysymys saattaa tuntua erikoiselta, kun muistaa, että kirkoissa on iät ajat järjestetty esimerkiksi konsertteja, joiden sisältö ei ole ollut mitenkään uskonnollinen. Arkkipiispa myöntääkin, että kaikki kirkossa järjestettävät tapahtumat eivät ole välttämättä hengeltään uskonnollisia.

– Kirkko on tila, jossa uskonnolliset symbolit ovat vahvasti esillä, mutta se ei vielä takaa sitä, että kaikki kirkossa järjestettävä olisi leimallisesti uskonnollista.

Kirkko on arkkipiispa Luoman mielestä tila, joka kuvastaa suomalaista kulttuuriperintöä. Siinä mielessä kirkkoon sopii hänen mielestään monenlaista tapahtumaa, joka ei oleelliselta osaltaan ole kirkon sanoman vastaista.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen näkee asian tiukemmin. Lausunnossaan hän sanoi (siirryt toiseen palveluun) pitävänsä ongelmallisena myös koulun päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa.

– Kirkko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka. Siitä välittyy jo itsessään uskonnollisia merkityksiä. Kunnalla on perusopetuksen järjestäjänä velvollisuus huolehtia siitä, että koulun yhteiset juhlat järjestetään niin, ettei kukaan vastoin tahtoaan joudu osallistumaan itselleen vieraan uskonnon harjoittamiseen.

Luontevampaa keskustelua uskonnosta

Arkkipiispa Tapio Luoma ihmettelee, että uskonnonvapaudesta keskustellaan vain juridisista näkökulmista.

– Kaiken kaikkiaan toistuva keskustelu koulun joulu- ja kevätjuhlista tuo esille tarpeen, että suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi pystyä luontevammin keskustelemaan uskonnosta ylipäänsä. Miksi se on monille äärimmäisen tärkeä ja monille taas yhdentekevä?

