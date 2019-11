Hämeessä sata peurakolaria viikossa – "Se tapahtui hyvin nopeasti, ei siinä kerennyt ajatella yhtään mitään"

Kiti Vauhkosen ensimmäinen itse ajettu peurakolari tapahtui hyvin nopeasti.

– Ei siinä kerennyt ajatella yhtään mitään. Ensimmäiset fiilikset oli, että olenko minä kunnossa, Vauhkonen kertoo hetkestä, kun peura hyppäsi auton eteen Hämeenlinnan ja Hattulan rajamailla. Auto meni lunastuskuntoon.

Marraskuu on ollut pahinta peurakolareiden aikaa. Myös vakuutusyhtiöissä peurakolareiden määrän lisääntyminen on jo huomattu. Vakuutusyhtiö Ifistä arvioidaan, että Etelä-Suomessa riski törmätä eläimeen on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana lähes 50 prosenttia ja keskisessäkin Suomessa noin 30 prosenttia.

Vakuutusyhtiö saattaa korvata myös hinauksen kolaripaikalta. Nina Keski-Korpela / Yle

Ifissä keskimääräinen korvaus eläinkolarista on yli 3 100 euroa. Näin laskettuna vakuutusyhtiöt joutuivat korvaamaan viime vuonna peurakolareita liki 20 miljoonalla eurolla.

Täpäriä tilanteita lähes päivittäin

Kiti Vauhkoselle peurakolari ei ollut yllätys, pikemminkin ajan kysymys, sillä peuroja on työmatkan varrella on näkynyt usein. Täpäriä tilanteita on ollut kymmenkunta.

Reilun viikon takaisessa törmäyksessä auto meni apukuskin puolelta ruttuun, muun muassa ajovalo vaurioitui ja peltiä meni kasaan. Peurakolarissa rikkoontuvat helposti valojen umpiot, keulan etusäleikkö, jäähdytin ja usein myös rekisterikilpi menee ruttuun.

Kiti Vauhkonen arvelee, että 15 vuotta vanha ajopeli saattaa mennä jopa lunastukseen. Toistaiseksi auto on korjaamolla ja käytössä on vara-auto. Nyt kiikarissa on uuden auton hankkiminen.

Onnettomuuden toinen osapuoli peura jäi tien oheen loukkaantuneena ja riistamies kävi lopettamassa sen.

– Kyllä nämä eläimet pelottavat. Varsinkin nyt, kun on ollut sateista keliä ja hyvin pimeää. Ojanpenkoille tulee vilkuiltua entistä tarkemmin. Pimeällä tulee myös hidastettua vauhtia.

Vauhkosen työmatka vaatii kuitenkin autoa.

– Kolari ei saa vaikuttaa ajamiseen. Tien päälle vaan mahdollisimman nopeasti.

Vakuutusmaksut saattavat nousta

Peurakolarien määrä on ollut marraskuussa huomiota herättävän suuri. Hämeen alueella poliisi on kirjannut viimeisen viikon sisällä yli sata hirvieläinonnettomuutta. Onnettomuudet ovat olleet enimmäkseen peuran ja auton yhteentörmäyksiä.

Valot rikkoontuvat lähes kaikissa peurakolareissa. Nina Keski-Korpela / Yle

Poliisi arvioi, että onnettomuuksien lisääntymisen seurauksena vakuutusmaksut tulevat nousemaan jollain syklillä.

Viime vuonna peurakolareita tilastoitiin yli 6200. Reilun 3000 euron tapauskohtaisella korvauksella laskettuna vakuutusyhtiöt joutuivat korvaamaan peurakolareita liki 20 miljoonalla eurolla.

Lisäksi tulevat mahdolliset henkilövahingot ja kustannukset sijaisautoista. Peurakolareissa sattuu kuitenkin henkilövahinkoja vähemmän kuin hirvikolareissa.

Metsäkauriin kanssa törmäyksiä sattui viime vuonna yli 4000, hirvikolareitakin liki 2000.

Marraskuinen työmatka pahinta aikaa

Tilastokeskuksen tilastot tukevat havaintoa peurakolareiden lisääntymisestä. Synkintä aikaa onnettomuuksien suhteen on marraskuu. Kanta-Hämeessä sattui toissavuoden marraskuussa 161 auton ja valkohäntäpeuran välistä törmäystä, viime vuonna 193. Se tekee keskimäärin kuusi ja puoli peurakolaria päivässä.

Eniten peurakolareita sattuu Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Myös metsäkaurisonnettomuuksien määrä on kasvussa. Loka-, marras- ja joulukuun lisäksi kauriskolareita sattuu paljon myös touko-kesäkuussa. Hirvikolarien määrä sen sijaan on ollut laskussa.

Hirvi-, peura- ja kaurisonnettomuuksien suhteen pahinta aikaa ovat aamu- ja iltahämärän aika. Varsinkin marraskuussa nämä ajat sattuvat yksiin työmatkaliikenteen huipun kanssa. Marraskuu on myös valkohäntäpeurojen kiima-aikaa.

Näin toimit eläinkolarissa

Törmäyksen jälkeen tärkein tehtävä on varoittaa muuta liikennettä, jotta estetään lisäonnettomuudet. Varoituskolmio on syytä viedä 200-300 metrin päähään tien onnettomuusalttiimmalle puolelle ja kytkeä auton hätävilkut päälle.

Kuollut eläin tulee siirtää pois tieltä. Nina Keski-Korpela / Yle

Riistakolarista tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoittaa tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti. Loukkaantuneen eläimen saa lopettaa, jos sen osaa tehdä.

Jos eläin jatkaa matkaansa, sitä ei kannata etsiä, vaan jättää tämä työ asiansa osaavalle jäljestäjälle. Samalla vältetään eläimen jälkien sotkeentuminen.