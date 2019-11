Israel karkottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin johtajan

Israel on karkottanut ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Israelin ja Palestiinan johtajan Omar Shakirin. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessaan. (siirryt toiseen palveluun)Shakirin on määrä poistua maasta tänä iltana.

Israelin korkein oikeus vahvisti hallinnon kuun alussa antaman karkotusmääräyksen, joka asetti tämän päivän Shakirin lähdön takarajaksi. Järjestön mukaan Israel kumosi yhdysvaltalaisen Shakirin työviisumin jo viime vuoden toukokuussa.

Hänen toimintansa kerrottiin tuolloin rikkovan vuonna 2017 voimaan tullutta lakia, jonka mukaan maahan ei saisi päästää ihmisiä, jotka kannattavat Israelin tai sen miehitetyllä Länsirannalla sijaitsevien siirtokuntien boikotointia.

Järjestö kehottanut yrityksiä lopettamaan toiminnan siirtokunnissa

Tiedotteen mukaan järjestö tai Shakir itsekään sen edustajana eivät ole vaatineet Israelin boikotointia.

Järjestö kertoo kuitenkin kehottaneensa yrityksiä lopettamaan toimintansa laittomaksi kuvaamissaan siirtokunnissa osana kansainvälistä velvollisuuttaan välttää osallisuus ihmisoikeusrikkomuksiin. Järjestö kehottaa yrityksiä samaan myös monissa muissa maissa.

Järjestön mukaan paikallinen käräjäoikeus päätti huhtikuussa, että tämä kanta toimii perusteena karkotukselle vuoden 2017 lain perusteella. Maan korkein oikeus vahvisti myöhemmin käräjäoikeuden linjauksen.

Kansainvälisiä aktivisteja estetty pääsemästä maahan

Tämä on järjestön mukaan ensimmäinen kerta, kun Israelin hallinto käyttää vuoden 2017 lakia karkottaakseen ihmisen, joka on laillisesti Israelissa. Samalla tapaus on ensimmäinen kerta, kun Israel on määrännyt Human Rights Watchin edustajan lähtemään maasta niiden 30 vuoden aikana, kun järjestö on toiminut Israelissa.

Järjestö kertoo Israelin viranomaisten pyrkineen heikentämään ihmisoikeusaktivistien työtä. Israelin kerrotaan muun muassa estäneen joidenkin kansainvälisten ihmisoikeuspuolustajien maahantulon. Myös paikallisten ihmisoikeusaktiivien työntekoa on järjestön mukaan hankaloitettu.

Järjestö kertoo jatkavansa ihmisoikeusrikkomusten dokumentoimista alueella Shakirin karkotuksesta huolimatta.