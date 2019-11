Mistä Postin lakossa on kyse ja miksi siitä tuli meitä kaikkia koskeva asia? Tässä 100 ja 300 sanan mittaiset vastaukset

Posti on lakkoillut nyt kaksi viikkoa, ja maanantaina eri liittojen tukilakot ovat vaikuttaneet monen arkeen.

Kerromme tässä artikkelissa lyhyen ja pitkän selityksen sille, mistä Postin lakossa on kysymys.

Jos sinulla on kiire: 100 sanan selitys

Postin työntekijöitä edustava PAU (Posti- ja logistiikka-alan unioni) katsoo, että Posti pyrkii alentamaan työntekijöiden palkkoja. Peruspostilainen tienaa reilut pari tonnia kuussa.

Posti ilmoitti elokuussa siirtävänsä 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä (Posti Palvelut Oy) ja Teollisuusliiton halvemman työehtosopimuksen piiriin. Tätä ilmoitusta voidaan pitää lähtölaukauksena lakkoilulle.

Postin lakon lisäksi on aloitettu useita tukilakkoja. Helsingissä bussiliikenne on takunnut maanantaina, satoja lentoja on peruttu ja Suomen lipun alla olevat laivat eivät ole lähteneet satamista. Myös VR on ilmoittanut tukilakoista joulukuun alussa.

Useilla liitoilla on omat työehtosopimusneuvottelut käynnissä tai edessä lähikuukausina.

Tukilakkojen avulla viestitään työnantajalle, ettei tulevissa sopimusneuvotteluissa anneta periksi. Siksi voidaan ajatella, että Postin kiista näyttää suuntaa tuleville neuvotteluille.

Posti ei osaa vielä arvioida, kykeneekö se jakamaan joulukortit, jos postilakko jatkuu. Mikko Koski/Yle.fi

Jos aikaa on enemmän, tässä 300 sanaa lisää

Miksi tukilakkoillaan? Lakkoja on suunnitteilla lisää. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat aloittavansa lakon 9. joulukuuta alkaen. Myös AKT:n ahtaajat liittyvät tukilakkoon loppuviikosta.

Tukilakkoon osallistuvan Teollisuusliiton mukaan kaikkien sopimusalojen työnantajat vaativat runsaasti heikennyksiä nykyisiin työehtoihin. Tukilakoilla halutaan osoittaa, etteivät työntekijäosapuolet anna periksi työnantajia edustaville liitoille.

Työntekijäosapuolet toivovat saavansa tukea myös demarivetoiselta Antti Rinteen hallitukselta.

Mitä nyt tapahtuu? Posti ei osaa vielä arvioida, kykeneekö se jakamaan joulukortit, jos postilakko jatkuu ilmoituksen mukaisesti, yhtiön poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja kertoo STT:lle. Ainasoja arvioi IS:lle (siirryt toiseen palveluun), että valtaosa paketeista kulkee tällä hetkellä ongelmitta.

PAU:n lakko voi jatkua miltei jouluun asti, mikäli ratkaisua ei löydy.

Vielä ei ole selvää, milloin ratkaisua etsitään seuraavan kerran. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) ja HS:n saamien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ratkaisu Postin kiistaan saattaa löytyä hyvinkin pian, mahdollisesti jo maanantaina tai tiistaina. PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kommentoiYlelle lehtitietoja maanantaina iltapäivällä.

– Toivottavasti uutinen pitää paikkansa, mutta minulla ei ole siitä mitään tietoa.

Lakkojen vaikutukset täsmentyvät koko ajan. Liikennehäiriöiden lisäksi lakko saattaa vaikuttaa vielä tiistain lentoliikenteeseen. Ainakin seitsemän Finnairin kaukolentoa on peruttu.

Mistä kaikki alkoi? Postin ilmoitus siirtää noin 700 pakettilajittelijaa halvemman sopimuksen piiriin sai paljon mediahuomiota elokuussa.

Jo vuonna 2017 Posti siirsi noin 2 300 sanomalehdenjakajaa tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn. Tällöin työntekijät siirtyivät halvemman työehtosopimuksen piiriin. PAU:n mukaan Posti pyrkii alentamaan lehdenjakajien palkkoja jopa 20–60 prosenttia.

Marraskuussa alkaneella lakolla PAU pyrkii jouduttamaan työehtosopimusneuvotteluita Postin työnantajaa edustavan Paltan kanssa. Keskusteluita on käyty syyskuun alusta lähtien.

Samaan aikaan, kun julkisuudessa käytiin keskustelua postilaisten palkan alennuksesta, nousi keskustelun aiheeksi myös Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkka. Hänen palkkansa on neljässä vuodessa noussut 65 prosenttia, 990 000 euroon vuodessa.

Mitä viikonloppuna tapahtui? Sunnuntaina osapuolet hakivat sopua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Sovintoehdotus kaatui lopulta siihen, että yksi keskusteluiden osapuolista ei hyväksynyt ehdotusta. Viikonlopun sovitteluyrityksistä voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Koska sopimusta ei saatu aikaan, maanantaina aloitettiin tukilakot maalla, merellä ja ilmassa suunnitelmien mukaisesti.

