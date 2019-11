Harvinaista 50 metrin uima-allasta suunnitellaan 26 000 asukkaan kaupunkiin – uimaseura haaveilee jo SM-kisoista

Imatran nykyinen uimahalli on peruskorjauksen tarpeessa.

Imatran nykyinen uimahalli on peruskorjauksen tarpeessa. Kare Lehtonen/Yle

Suurin osa uimahallien altaista on pituudeltaan 25 metriä. Imatran 50 metrin rata olisi 13. pitkä sisäallas Suomessa.

Vesi roiskuu ja kevyt kloorin haju tuntuu nenässä. Altaassa pari kilpauimaria kauhoo vettä keskittyneesti.

Sivummalla muutama kuntouimari uiskentelee verkkaiseen tahtiin. Kun illan vesijuoksuryhmä saapuu paikalle, altassa on paikoin jo tungosta.

– Kyllähän tässä jokainen saa hakea tilaa. Varmaan moni kuntouimari välttelee aikoja, jolloinj kilpauimarit ovat uimassa. Siinä kuitenkin vesi läiskyy ja mennään kovaa, sanoo Uimarit Imatra ry:n puheenjohtaja Sami Heikkinen.

Imatran nykyinen uimahalli on pian tiensä päässä. Myös vieressä oleva urheilutalo kaipaisi peruskorjausta. Imatran kaupunginhallitus päätti marraskuussa, että vanhoja tiloja ei enää peruskorjata, vaan tilalle rakennetaan sekä uusi uimahalli että urheilutalo.

Uusia tiloja suunniteltaessa esiin nousi idea rakentaa Imatralle 50 metrin uima-allas. Lähimmältä niin pitkät altaat ovat liki 300 kilometrin päässä Vantaalla, Helsingissä ja Jyväskylässä.

50 metrin allas on harvinainen

50 metrin altaita on Suomessa 12. Niiden lisäksi yhdeksässä maauimalassa on 50 metrin allas.

Yksi Suomen 50 metrin altaista on Kuopion uimahallissa. Tosin Kuopiossakin yli 50 vuotta vanha uimahalli on elinkaarensa päässä, ja parhaillaan Kuopioon rakennetaan kokonaan uutta uimahallia. Myös sinne tulee 50 metrin allas.

– Näin suurelle uimahallille on Kuopiossa tarvetta, sillä tavoittelemme vuosittain noin 350 000 kävijää, sanoo Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Heitula.

Kaupungin nykyinen uimahallin kävijämäärätavoite 230 000, joten siihen haetaan huomattavaa kasvua.

Kuopion vanhassa uimahallissa on kuusi rataa. Toni Pitkänen / Yle

Tällä hetkellä Kuopion uimahallissa on kuusi rataa. Tulevaan halliin tehdään kymmenen rataa. Näin iso kymmenenratainen allas on toinen laatuaan Suomessa. Vastaava allas on ainoastaan Helsingin Mäkelänrinteen uimahallissa.

– Pyrimme edistämään kaikkien kuntalaisten liikkumista. Vesiliikunta sopii eri ikäryhmille. Sen tyyppiset allasratkaisut, mitä uuteen uimahalliin on suunniteltu, mahdollistavat monipuolisen vesiliikkumisen, Heitula perustelee.

Suurin käyttäjäryhmä ovat arkikäyttäjät, mutta Heitula uskoo, että kilpauimareitakin riittää.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että uintiurheilupuolella ollaan kiinnostuneita Kuopion uimahallin käytöstä myös kilpailutapahtumia varten.

50 metrin altaan uimahallin rakentaminen on lähes 50 prosenttia kallimpaa kuin 25 metrin altaalla olevan hallin.

Suuremman hallin käyttökustannukset ovat kuitenkin Kuopion tilakeskuksen Hannu Kosusen mukaan lähes puolet pienemmät tilavuusyksikköön suhteutettuna kuin entisen hallin.

Kuopiossa on asukkaita yli neljä kertaa enemmän kuin Imatralla, joten siellä on isolle uimahallille jo valmiiksi runsas käyttäjäkunta.

Isompi allas tuo mahdollisuuksia

Myös Imatralla haaveillaan uinnin SM-kisojen järjestämisestä. Arvokisat toisivat Imatran alueelle lisää matkailijoita. Esimerkiksi juoniorikisoissa on yhden kilpailuviikonlopun aikana usein satoja uimareita valmentajineen, huoltajineen ja kannustusjoukkoineen.

Iso allas antaa myös erilaiset harrastus- ja treenimahdollisuudet.

– Keväisin on pitkän radan SM-kisat ja syyskaudella lyhyen radan. Pystyisimme treenaamaan molemmin puolin, Uinti Imatra ry:n puheenjohtaja Sami Heikkinen sanoo.

Pitkällä radalla treenaaminen on eri asia, kuin uida 25 metrin rataa edestakaisin. Pienemmällä radalla käännöksissä voi potkaista vauhtia altaan reunasta.

Imatran uimahallin nykyiset, 25 metrin altaassa olevat radat ovat ahtaita. Kare Lehtonen/Yle

Isompi allas voidaan myös jakaa väliseinällä kahdeksi 25 metrin altaaksi.

– Siinä tulee rata-aikoja niin kuntouimareille kuin kilpauimareille ihan eri tavalla, pohtii Heikkinen.

Nykyiset Imatran uimahallin 25 metrin altaassa olevat radat ovat ahtaat. Uimaseuran jäsenet treenaavat pääasiassa uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

– Se on turvallisuuskysymys myös. Olisi hyvä, jos pystyisimme olemaan hallilla silloin, kun siellä on kaupungin uimavalvojat paikalla.

Lähelle vai kauas keskustasta?

Imatran kaupunki on viime vuosina keskittänyt urheilumatkailua ja liikuntapaikkarakentamista kaupungin keskustan ulkopuolella olevalle Ukonniemen alueelle. Se on noin seitsemän kilometrin päässä Imatran keskustasta Imatrankoskelta.

Ukonniemessä ovat nykyään muun muassa jäähalli, hiihtoladut ja kylpylä.

Imatran kaupungin mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainoastaan Ukonniemeen olisi mahdollista rakentaa 50 metrin pituinen allas.

Muut vaihtoehdot olisivat sijoittaa Imatran uusi uimahalli ja urheilutalo entiselle paikalleen, parin kilometrin päässä keskustasta sijaitsevaan Mansikkalaan tai jonnekin muualle keskusta-alueen lähettyville.

Seitsemän prosenttia imatralaisista allekirjoitti adressin, jossa vastustetaan hallien rakentamista muualle kuin keskusta-alueelle.

– Hyvinvointipalvelujen pitäisi olla jokaisen kansalaisen helposti saatavilla. Katsomme, että urheilutalo sekä uimahalli ovat hyvinvointipalveluja. Ukonniemeen on vaikeat kulkuyhteydet, adressin alulle pannut Ulla-Maija Järnstedt sanoo.

Imatran kaupunki on luvannut parantaa julkisia liikenneyhteyksiä Ukonniemeen, jos tilat rakennetaan sinne.

Jos uusi uimahalli rakennettaisiin nykyiselle paikalleen, uimahallia ei voisi käyttää noin kahteen vuoteen. Tämä olisi Uinti Imatra ry:n puheenjohtajan Sami Heikkisen mukaan seuran kannalta katastrofaalisin vaihtoehto.

Ulla-Maija Järnstedt sen sijaan uskoo, että ihmiset olisivat valmiita kestämään pari vuotta ilman uimahallia.

– Se kaksi vuotta sitten selvitään jotenkin, kunhan tiedetään, että halli on tulossa. Jos uimahalli menee Ukonniemeen, niin ikävä kyllä monella ihmisellä tulee loppuelämän katkos uimahallin käytölle.

Lue seuraavaksi:

Imatran urheilutalon ja uimahallin suunnittelu jatkuu neljän vaihtoehdon pohjalta – Ukonniemi-vaihtoehdoissa on 50 metrin allas

Korjaus tulisi kalliiksi – Imatra selvittää nyt, pitäisikö kaupunkiin rakentaa uusi uimahalli ja urheilutalo

Imatran uuden uimahallin ja urheilutalon sijainti on päättäjille vaikea paikka