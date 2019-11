Robert Sundman: Saisiko olla keskitetty ratkaisu? "Ei kiitos", sanovat työnantajat

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

Tätä kirjoittaessa Postin työehtokiista on saattanut edetä jo finaaliin.

Neuvottelulähteet ovat tänään iltapäivällä kertoneet useille tiedotusvälineille, että vielä tänään illalla tai viimeistään huomenna on ratkaisujen aika.

Ratkaisuvaihtoehdoista pöydällä lienee ainakin liikkeenluovutuksen peruminen, mikä tarkoittaisi noin 700 pakettilajittelijan siirtymistä Postin tytäryhtiöstä takaisin emoyhtiön leipiin ja siten Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn ja Paltan työehtosopimuksen piiriin.

Toinen ratkaisu olisi se, että liikkeenluovutusta ei peruttaisi, mutta pakettilajittelijoihin sovellettaisiin edelleen joko PAUn ja Paltan vanhaa työehtosopimusta tai uutta, talokohtaista sopimusta, jota PAU olisi mukana sorvaamassa.

Samaan aikaan PAU on viestittänyt Ylelle, että heillä ei kuitenkaan ole tietoa sovun syntymisestä.

Kun lusikat sopassa ovat lisääntyneet, on näitä käänteitä kerratessa helppo kysyä, mistä peistä nyt oikeastaan taitetaan.

Vielä eilen kameroiden eteen astellut kokeneiden, entisten työmarkkinajohtajien nelikko vaikutti silmin nähden pettyneeltä.

EK-pomoina työskennelleet Jukka Ahtela ja Lasse Laatunen, PAMin puheenjohtajan paikalta kesällä väistynyt Ann Selin sekä SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen oli haettu sorvaamaan ratkaisua, jolla kiista ratkeaisi.

Ratkaisua ei syntynyt. Viestinnän alan työnantajajärjestö Medialiitto ei halunnut laittaa lusikkaansa uuteen, talokohtaiseen sopimukseen, jossa osapuolia olisi ollut peräti neljä.

Kyseessä on kiista myös periaatteista. Siitä, miten työmarkkinoilla neuvotellaan ja miten koko järjestelmä toimii.

Yleensä työmarkkinaväännön ytimessä ovat palkat ja työehdot. Kun työmarkkinasyksyn kiistakysymyksiä loppukesästä povailtiin, nousi useimmissa veikkauksissa ykköskiistaksi niin kutsuttujen kiky-tuntien eli 24 tunnin työajanpidennyksen kohtalo.

Tuo kiista hiertääkin eilen jumiutuneissa Teknologialiiton ja Teollisuusliiton neuvotteluissa, joita pidetään liittokierroksen päänavaajana. Teollisuusliitto keskeytti neuvottelut ja ajoitti kahden viikon päähän lakon, kun se piti työnantajapuolen edustajien vaatimuksia kohtuuttomina.

Postin tapauksessa työehdoista väännetään välillisesti. PAU edustaa väännössä jäseniään, joiden työehdot ovat olleet vaarassa heiketä työehtosopimuksen vaihtamisen vuoksi. Työnantajalla on oikeus järjestäytyä ja vaihtaa työehtosopimusta, mutta tämän keinon tarkoitusperistä on väännetty kättä. "Työehtoshoppailusta" onkin viime viikkoina puhuttu enemmän kuin pitkään aikaan.

Myös PAUta on syytetty, nimittäin järjestöpolitikoinnista. Jokainen liitto tietää, että kun se menettää sopimuksen, menettää se pikku hiljaa myös jäsenensä tuolta sopimusalalta. Miksi työntekijä ei haluaisi kuulua juuri siihen liittoon, joka neuvottelee omalla työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta?

Mutta kyseessä ei ole ainoastaan reviirikiista. Kyseessä on kiista myös periaatteista. Siitä, miten työmarkkinoilla neuvotellaan ja miten koko järjestelmä toimii.

Mistä kertoo se, että entinen EK-pamppu syyttää työnantajaliittoa "suhteellisuudentajun" puutteesta?

Eilen työnsä tuloksesta ilmoittaneet selvityshenkilöt vaikuttivat kaikki hämmästyneen Medialiiton ratkaisusta.

Mistä kertoo se, että entinen EK-pamppu syyttää työnantajaliittoa "suhteellisuudentajun" puutteesta?

Nähdäkseni siitä, että pelin henki työmarkkinakentällä on muuttunut. Lasse Laatunen ja kumppanit edustavat vanhaa maailmaa. Tupon eli tulopolitiikan aikaa, jossa EK teki keskitettyjä ratkaisuja.

Etelärannassa tuota aikaa ei enää kaivata. EK on julistanut keskitettyjen ratkaisujen ajan olevan ohi.

Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Palkansaajaliitot ovat koko syksyn olleet hermostuneita työnantajapuolen linjasta, jossa yhtäältä vakuutellaan "aitoa liittokierrosta" eli liittokohtaista sopimista mutta toisaalta koordinoidaan tavoitteita yksi yhteen.

Ei tietenkään pidä olla naiivi: totta kai saman leirin edustajat keskustelevat keskenään. Mutta kun aikanaan keskitetysti sovittu kilpailukykysopimus pitääkin nyt purkaa liitto ja työehtosopimus kerrallaan, on selvää, että tilanne muuttuu jännitteiseksi.

Mitkä ovat 2020-luvun säännöt työmarkkinoilla?

Tilanne ei ole työmarkkinajärjestöille muutenkaan helppo. Ne on asetettu viime aikoina eriskummallisiin tilanteisiin.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on vakuuttanut, ettei poliitikkojen pidä puuttua työehtoneuvotteluihin. Käytännössä linja on ollut toinen. Hallitus on ollut aktiivinen Postin kiistassa, ja toisaalta Rinne on toivonut myös yhteistä ratkaisua kilpailukykysopimukseen liittyen. Ei ihme, jos liitoilla molemmin puolin menee sormi suuhun.

Rinteen hallitus on myös asettanut kovia odotuksia työmarkkinajärjestöille, jotta keinoja työllisyysasteen nostamiseksi ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi olisi mahdollista pullauttaa ulos kevään kehysriihestä. Kolmikantaa tunnutaan toisaalta kunnioittavan, mutta samaan aikaan pääministeri on uhkaillut kävellä eläkeasioissa työmarkkinajärjestöjen yli.

Valtakunnansovittelijan verkkosivuilta on helppo tarkastaa (siirryt toiseen palveluun), miten liittokierros etenee tästä eteenpäin. Satojen tuhansien suomalaisten työehtosopimukset päättyvät vasta ensi vuoden puolella. Monet jo alkaneet neuvottelut ovat venyneet. Jos maaliviiva häämöttääkin Postin kiistassa, on se kokonaisuudessa vielä kaukana.

Yhä enemmän tuntuu olevan epävarmuutta siitä, missä asioissa ja miten työmarkkinajärjestelmän tulisi toimia. Mitkä ovat 2020-luvun säännöt?

Epävarma tilanne on tietysti ennen kaikkea niiden etu, jotka eivät nykyisestä järjestelmästä pidä.

Robert Sundman

Kirjoittaja on Ylen politiikan toimittaja, joka seuraa myös työmarkkinoita.

