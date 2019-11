Antibiooteille vastustuskykyisen VRE-bakteerin epidemia jyllää yhä Varsinais-Suomessa – naapurimaakunta Satakunnassa tilanne rauhallinen

VRE-bakteerin tilanne on Varsinais-Suomessa pahin koko maassa.

Useille eri antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyvät Suomessa. Asiasta kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun) marraskuun puolivälissä.

Varsinais-Suomessa tilanne on pahempi kuin muualla maassa.

– Täytyy sanoa, että ei se kauhean kehuttava ole. Verrattuna moniin muihin sairaanhoitopiireihin, olemme huonommassa tilanteessa – valitettavasti, sanoo Tyksin ylilääkäri Esa Rintala.

Erityisen hankala tilanne on VRE-bakteerin suhteen, jonka epidemia alkoi vuosi sitten. Tänä vuonna Varsinais-Suomesta on löydetty jo 122 VRE-kantajaa, kun koko maassa luku on 263.

Siis lähes puolet koko Suomen VRE-tapauksista on löydetty Varsinais-Suomesta.

– Kyllä se tilanne meillä on erittäin huono. Tällä hetkellä ollaan valitettavasti Suomen sairaanhoitopiireistä huonoin tässä suhteessa, Rintala voivottelee.

Satakunnassa on rauhallista

Varsinais-Suomen naapurissa Satakunnassa eletään aivan toisenlaisessa VRE-todellisuudessa.

– Tänä vuonna Satakunnassa on todettu yhdeksän tapausta. Viime vuonna löydöksiä oli kolme. Tilanne Satakunnassa on siis hyvin rauhallinen, sanoo Satasairaalan ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Muutenkin antibioottiresistenssien bakteerien osalta Satakunnassa ollaan paremmassa tilanteessa kuin Varsinais-Suomessa.

– Meidän tilanne on saman tyyppinen kuin aikaisempina vuosina. MRSA-bakteereja on tavattu hieman aiempaa enemmän, ESBL-bakteereja taas aiempaa vähemmän, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Paremmat ajat koittavat

Esa Rintala uskoo, että Varsinais-Suomessakin koittavat paremmat ajat VRE:n suhteen. Uusia tapauksia tosin on tullut esiin vielä syksyn aikanakin.

– Toivotaan, että tämän vuoden loppuun mennessä saataisiin tilanne hallintaan, Rintala sanoo.

Tyksin ylilääkäri Esa Rintala toivoo, että Varsinais-Suomen VRE-epidemia saataisiin taltutettua vuoden loppuun mennessä. Yrjö Hjelt / Yle

Myös antibioottiresistenssejä MRSA-bakteereja on löydetty Varsinais-Suomesta enemmän kuin muualta maasta keskimäärin. Syyt ovat moninaiset.

– Meillä on enemmän piikkiaineiden käyttäjiä ja maahanmuuttajia, ja heillä MRSA on aika yleinen ilmiö, Rintala sanoo.

Yhtenä syynä on nähty myös sairaaloiden huonot tilat.

– Kun on monta potilasta samassa huoneessa, niin leviäminen tapahtuu helposti.

Näin pääsee sairaalabakteereista eroon

Kun bakteereista tulee antibiooteille vastustuskykyisiä, sairauksien hoitaminen vaikeutuu. Esimerkiksi VRE-bakteerien merkitys (siirryt toiseen palveluun) vakavien infektioiden aiheuttajana on kasvanut vuodesta 2015 lähtien koko Euroopassa.

Tämän vuoksi sairaaloissa yritetään tehdä kaikki voitava, antibioottiresistenssien bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi. Keinot ovat moninaisia.

Tässä Satasairaalan ylilääkärin Raija Uusitalo-Seppälän Top-4.

1. Kaikkein tärkein asia on huolehtia hyvästä hygieniasta, ihan jokaisen potilaan kohdalla. Perusasia on se, että käsihygienia tulisi aina tapahtua mahdollisimman hyvin käsihuuhdetta ja asianmukaisia suojaimia käyttäen.

2. Sairaalaympäristössä myös hyvä välineiden huolto ja asianmukainen siivous ovat tärkeitä toimia. Näistä asioista sairaanhoitopiireissä on kirjalliset ohjeistukset.

3. Yksi asia on tunnistaa mahdolliset bakteerien kantajat ja ottaa heistä seulontanäytteitä, erityisesti ulkomaisista sairaaloista siirtyviltä potilailta.

4. Terveyden ja sosiaalihuollon ulkopuolella tärkeimmät keinot välttyä näiltä bakteereilta on huolehtia käsien saippua-vesipesusta WC-käyntien yhteydessä ja ennen ruokailua, huolehtia yskimis- ja niistämishygieniasta, välttää eritteiden koskettelua, huolehtia elintarvikehygieniasta.

Vähemmän antibiootteja

Yhtenä syynä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien lisääntymiseen on nähty liiallinen antibioottien käyttö. Tästä ovat varoitelleet niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun) kuin yksityiset infektiolääkäritkin.

Antibioottien käyttö on Suomessa vähentynyt lähes kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Ylilääkäri Esa Rintala sanoo, että esimerkiksi Tyksissä tehdään määrätietoista työstä antibioottien vähentämiseksi.

– Olemme ottaneet Tyksissä käyttöön antibioottien seurantaohjelman ja lisänneet lääkärien koulutusta antibioottien käytöstä.

Rintala sanoo, että mitä enemmän antibiootteja käytetään, sitä herkemmin bakteerit tottuvat niihin ja syntyy resistenssiä. Nyt asiaan on havahduttu entistä tarkemmin.

– Tämä on se iso ongelma, että Suomessa on käytetty liian paljon antibiootteja verrattuna vaikkapa Ruotsiin, ja sillä lailla meidän resistenssitilanne on huonompi.

