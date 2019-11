Dresdenin historiallisessa aarrekammiossa kävi varkaita – saaliiksi mittaamattoman arvokkaita kulttuuriaarteita

Saksan Dresdenissä poliisi tutkii kuuluisaan historialliseen aarrekammioon Vihreään holviin aikaisin tänä aamuna tehtyä varkautta, kertovat saksalaismediat. Bild-lehden mukaan varkaiden mahdollinen saalis voi nousta jopa miljardin euron arvoiseksi (siirryt toiseen palveluun).

–(Varkaat) veivät mittaamattoman arvokkaita kulttuuriaarteita. Kyse on paitsi aineellisesta myös aineettomasta arvosta Saksin osavaltiolle, sanoi Saksin osavaltion sisäministeri Roland Wöller uutistoimisto AP:n mukaan.

Vihreä holvi -aarrekammio kärsi toisen maailmansodan pommituksissa, mutta se avattiin myöhemmin yleisölle korjattuna. Vierailijoita kuvattu vuonna 2007. EPA / Ralf Hirschberger

Bild-lehden mukaan rikolliset sytyttivät aamuyöllä tuleen sähkökaapin läheisen sillan alla katkaistakseen virran historiallisesta rakennuksesta. Tämän jälkeen varkaat olisivat lehden mukaan päässeet käsiksi muun muassa koruihin ja jalokiviin, joita säilytettiin aarrekammiossa. Uutistoimisto Reutersin mukaan varkaat livahtivat museoon ristikolla suojatun ikkunan kautta.

Saaliiksi timantteja ja rubiineja

Poliisi on eristänyt alueen ja luvannut varkaudesta enemmän tietoa päivän kuluessa.

Myös Saksin osavaltion johdon on määrä saapua paikalle tutustumaan tilanteeseen.

Poliisi on kertonut sen, että ainakin kolme 1700-luvulla valmistettua jalokivikokonaisuutta on ryövätty.

Museonjohtaja Marion Ackermann vahvistaa tiedot jalokivien ryöstöstä ja kertoo, että kyse on timantein ja rubiinein koristelluista esineistä. Hän ei suostunut tarkentamaan jalokivin koristeltujen esineiden rahallista arvoa. Ackermannin mukaan esineiden historiallista ja kulttuurista arvoa on mahdotonta mitata.

Työntekijän varjo heijastuu jalokivinäyttelyssä punaiselle silkkikankaalle asetetun Vihreä dresdeniläinen -timantin ylle joulukuussa 2006. EPA / Matthias Hiekel

Museon kalleimpiin aarteisiin kuuluva 41 karaatin vihreä timantti, Vihreä dresdeniläinen, ja muita arvoesineitä on paraikaa lainassa New Yorkissa sijaitsevassa Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa näyttelyä varten.

August II Väkevän kruunu vuodelta 1697 kuvattu näyttelyssä vuonna 2013. EPA / Sebastian Kahnert

Dresdenin linnassa sijaitsevan Vihreän holvin, saksaksi Grünes Gewölbe, on sanottu pitävän sisällään Euroopan merkittävimmän aarrekokoelman. Museon rakennutti Saksin vaaliruhtinas August Väkevä 1700-luvulla.

Lähteet: AP, STT, AFP, Reuters