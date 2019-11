Ahtaajien tukilakko pysäyttäisi Suomen suurimman vientisataman koko liikenteen – satamajohtaja: "Mitään hyvää tästä ei seuraa"

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n kahden vuorokauden tukilakon on määrä alkaa torstaiaamuna.

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT aikoo laajentaa postialan tukilakon myös ahtausalalle.

Jos sopua ei synny, ahtaajat lopettavat työt torstaina aamulla kahdeksi vuorokaudeksi.

Hamina-Kotka -sataman toimitusjohtajan Kimmo Naskin mukaan tukilakko pysäyttäisi koko sataman liikenteen, kun laivoja ei lastata eikä pureta.

– Jonkin verran on vielä purkamatta viime viikon rautateihin kohdistuneiden työtaisteluiden aiheuttamaa sumaa. Jos nyt tulee kahdeksi vuorokaudeksi lähes täydellinen pysähdys, puretaan sitä vielä pitkään, Naski sanoo.

HaminaKotka-satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski osasi odottaa lakkojen laajentuvan, kun sunnuntaina Postin työriidassa ei päästy sopuun. Pyry Sarkiola / Yle

Naskin mukaan satama pyörii pitkälti ylitöiden varassa, ja niin ikään viime viikolla alkanut AKT:n ylityökielto on myös ruuhkauttaunut töitä.

– Esimerkiksi Suomen lipun alla purjehtivat laivat ovat jääneet seisomaan. Niitä meillä on kuitenkin koko liikenteestä vain pieni osa. Nämä tulevat työtaistelutoimet ovat sitten tuntuvampia.

Imagotappio satamalle

Satamajohtaja sanoo osanneensa odottaa tukilakkojen laajenevan, kun neuvottelut postin työriidassa kariutuivat sunnuntaina.

– Mitään hyvää tästä ei seuraa. Rahallista haittaa toki, mutta vasta pidemmällä aikajänteellä pystyy sanomaan, tuleeko esimerkiksi asiakasmenetyksiä. Se on aina imagotappio, kun toimintamme ei suju, mutta sitäkin enemmän olen huolissani suomalaisen viennin ja vientiteollisuuden kilpailukyvylle aiheutuvasta haitasta, sanoo Naski.

Satamayhtiöllä on satamat Kotkassa ja Haminassa. Satama on Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama, josta on säännölliset yhteydet merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja edelleen maailmalle.