Kokaiinilla lastattu sukellusvene viranomaisten haaviin Espanjassa – paikallismedian mukaan kyydissä jopa tuhansia kiloja huumetta

Espanjassa poliisi on ottanut kiinni kokaiinilla lastatun sukellusveneen Atlantin rannikolla maan luoteisosassa.

Viranomaisten mukaan sukellusvene tuli Etelä-Amerikasta.

Kaksi ecuadorilaista miestä pidätettiin sunnuntaina Cangasin merenrantakaupungissa lähellä Portugalin rajaa.

Galician itsehallintoalueen edustajan mukaan poliisivoimien sukeltaja pääsi sisälle sukellusveneeseen maanantaina ja hän onnistui tuomaan ulos osan kokaiinista.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka paljon huumetta on sukellusveneen sisällä.

Alus on vielä upoksissa noin kuuden metrin syvyydessä ja poliisi yrittää tuoda sen takaisin pintaan. Vasta kun alus on saatu nostettua voidaan tarkalleen arvioida, kuinka suuresta huumelastista on kyse.

Aluksen kulkua seurattu pitkään

Aluksen kulkua on seurattu päiviä, kertovat viranomaiset. Aluksen kerrotaan viistäneen Portugalin rannikkoa ennen saapumistaan Espanjan aluevesille.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen, asiaan perehtyneen lähteen arvion mukaan sukellusveneessä on useita tonneja kokaiinia.

Viranomaiset aloittivat maanantaina operaation kokaiinilla lastatun sukellusveneen saamiseksi pintaan. EPA

Espanjalaisen El País -lehden tietojen mukaan 20-metrinen sukellusvene kantaa jopa kolmen tuhannen kilon painoista kokaiinilastia (siirryt toiseen palveluun), joka on peräisin Kolumbiasta.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet lukuja tai huumelastin alkuperämaata.

Salakuljettajille tuttu kuljetusmuoto

Huumeiden salakuljettajat ovat käyttäneet sukellusveneitä kokaiinin salakuljettamiseen Meksikoon ja sitä kautta Yhdysvaltoihin. Usein huumeet ovat peräisin Kolumbiasta.

Rikollisjärjestöt maksavat työttömille, epätoivoisesti rahaa tarvitseville insinööreille sukellusveneiden rakentamisesta, kertoo yhdysvaltalainen meriturvallisuuteen keskittynyt ajatushautomo CIMSEC.

Valtaosa huumekartellien käyttämistä aluksista on vain osin veden peitossa, eivätkä ne pysty sukeltamaan veden pinnan alle perinteisen sukellusveneen tavoin.

Liikkeellä on myös kehittyneempiä aluksia, joista osa kykenee sukeltamaan jopa 30:een metriin, CIMSEC kertoo.

Lähteet: AP, AFP