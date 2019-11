Herätys: Postikiistan ratkaisun etsintä jatkuu, ehtivätkö paketit jouluksi perille, pieni joukko kuormittaa terveyskeskuksia

Postikiistan ratkaisun etsintä jatkuu – Pöydällä käynyt useita vaihtoehtoja

Kaksi viikkoa kestäneeseen postilakkoon etsitään taas kuumeisesti ratkaisua. Kiistan ytimessä on se, mitä tapahtuu 700 Postin pakettilajittelijalle, jotka on siirretty halvemman työehtosopimuksen piiriin. Postin työntekijöitä edustava ammattiliitto PAU ei hyväksy heidän työehtojensa heikentämistä. Vaihtoehtoja tilanteen purkamiselle on, mutta mikä kelpaa kaikille?

Ehtivätkö paketit lakosta huolimatta jouluksi perille? "En uskalla luvata viimeistä päivää, jolloin joululahjat ehtii tilata"

Marja Väänänen / Yle

Postin mukaan pakettiliikenne ei kärsi lakosta yhtä paljon kuin kirjeposti. Myös Matkahuolto vakuuttelee, että paketteja voi lähettää huoletta. Sen sijaan ulkomaisten verkkokauppojen tilaukset saattavat viivästyä.

Pieni joukko ihmisiä ruuhkauttaa terveyskeskuksia jatkuvilla käynneillään – Porissa saa omahoitajan 18 kerran jälkeen

Paljon palveluita käyttäviä asiakkaita löytyy joka puolelta Suomea. Mårten Lampén / Yle

Osalle asiakkaista kertyy jopa kymmeniä käyntejä vuosittain. Porin perusturva on tarttunut tilanteeseen tarjoamalla heille omahoitajaa. Omahoitaja pyrkii ohjaamaan asiakkaat oikeanlaiseen hoitoon. Samalla terveyskeskusjonot lyhenevät.

"Ilman mustelmia ei tule tuomiota" – Euroopan neuvosto kiirehtii Suomea uusimaan raiskauslain

Euroopan neuvoston GREVIO-komitean asiantuntija Johanna Nelles sanoo, että Suomella on vielä tekemistä perheväkivallan kitkemisessä. Janne Lindroos / Yle

Euroopan neuvoston GREVIO-tarkastusryhmä odottaa yhä isoja uudistuksia Suomelta, jotta naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin kitkettyä. Uudistukset täytyy tehdä, sillä Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen ja siten luvannut merkittäviä parannuksia rikoslakiin ja naisten tukemiseen. Suomessa vieraileva Euroopan neuvoston asiantuntija haluaa Suomen myös lisäämään naispoliisien määrää raiskausten ilmoituskynnyksen laskemiseksi.

Maan keskivaiheille lumisateita

Yle

Maan keskivaiheille voi tänään sataa lunta jopa viisi senttimetriä. Etelässä sade tulee vetenä, mutta pohjoisessa on poutaa ja pilvipeite voi rakoilla. Samalla Lapin sää viilenee ja pakkasta on muutamista asteista lähes kymmeneen asteeseen: etelässä ollaan selvästi plussan puolella.

