Yle vie 360-kamerat seuraavaksi navettaan – viisi päivää kestävässä suorassa kuvataan yhden maitotilan arkea

Kainuulaisella maitotilalla on viiden päivän ajan kolme kameraa, joista kaksi kuvaa 360 asteen kuvaa.

Maito on suomalaisten kestopuheenaihe, mutta samaan aikaan yhä harvemmalla suomalaisella on omakohtainen kosketus maidontuotantoon. Maitotilojen määrä onkin Suomessa ollut voimakkaassa laskussa viime vuodet.

Nyt Yle kuitenkin näyttää, miten maidontuotanto tapahtuu. Viemme kaksi 360-kameraa puolankalaiselle Mustolan tilalle, jossa navetassa on yli 70 lehmää. Näytämme navetan tapahtumia viiden vuorokauden ajan yötä päivää verkkosivuillamme. Verkkolähetys alkaa torstaina kello 14.

Markus Heikkisen isännöimässä navetassa on navettasuoran ajan kolme kameraa, joista kaksi on 360 astetta näyttävää erikoiskameraa. Kolmas kamera näyttää, kuinka nykyisin suurissa navetoissa yleinen lypsyrobotti toimii.

360 astetta näyttävissä kameroissa katsoja voi itse valita, mihin suuntaan katse kohdistuu.

Viime kesänä Yle teki yhdellä 360-kameralla Karhusuoran läheltä Venäjän rajaa – suoraa katseli tuolloin yli puoli miljoonaa ihmistä.

Moni tilallinen pelkäsi sosiaalisen median reaktioita

Mustolan 70 lehmän tila on kaksi kertaa tavallista suomalaista tilaa suurempi. Tilojen keskimääräinen koko on kuitenkin kasvussa, mikä johtuu pitkälti siitä, että pienet tilat loppuvat ja keskikokoiset tilat laajentavat tuotantoa.

Sopivan tilan löytäminen navettasuoraa varten osoittautui vaikeaksi. Esimerkiksi Kainuussa olisi ollut useita vastaavan kokoisia tiloja, mutta moni tilallinen ei halunnut kameroita tilalleen. Iso syy oli maitokeskustelun herättämät tunteet. Moni tuottaja piti maitotilan arjen näyttämistä todella tärkeänä, mutta he pelkäsivät sosiaalisen median ilmiöitä. Suurin pelko kohdistui maalittamiseen, eli provosoituun hyökkäykseen tilallisia kohtaan.

Markus Heikkisen lehmät asuvat pihattonavetassa. Elisa Kinnunen / Yle

Lisäksi moni tilallinen pelkäsi, voisiko tilan saama julkisuus tuoda tilalle kiinnostunutta yleisöä – usein ihmiset eivät tiedä, kuinka suuria ongelmia esimerkiksi ihmisten kengissä kulkeutuvat taudinaiheuttajat voivat saada aikaan.

Voit nähdä synnytyksen ja kysyä asiantuntijoilta

Suorassa lähetyksessä näkyy, kuinka lehmiä ruokitaan, hoidetaan ja lypsetään. Tilalla on käytössä useita työtä keventäviä ja tarkentavia robotteja. Lisäksi toinen 360-kamera on vasikkalassa, jossa ovat tilan nuoret vasikat ja synnytysosasto. Kahdella lehmällä on laskettu aika suoran lähetyksen aikana.

Yleisö voi myös kysyä navettasuoran yhteydessä lehmistä ja maidosta. Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistuva eläinlääkäri Virve Korhonen, maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija Milja Keskinen ja tutkimusprofessori Marketta Rinne Luonnonvarakeskuksesta vastaavat yleisön kysymyksiin myöhemmin julkaistavassa artikkelissa.