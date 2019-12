Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Päättäjien unohtamat sinkut, haastattelussa Finlandia-voittaja Statovci ja esittelyssä Napolin "keisarileikkausepidemia"

Päättäjät puhuvat vain lapsiperheistä, vaikka sinkkujen määrä räjähtää: Näillä 10 paikkakunnalla puolet talouksista on yhden hengen ruokakuntia

Suomessa on jo kymmenen kuntaa, joissa yksinasuvia kotitalouksia on yli puolet. Yksinelävät eivät ole yhtenäinen ryhmä ihmisiä. Osalle se on vapaaehtoinen valinta, osalle vastentahtoinen elämäntilanne. Sinkkutalouksien määrä kasvaa myös muissa vauraissa maissa. Ruotsissa jo yli puolet kaikista kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia.

Pajtim Statovci voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon kolmannella romaanillaan. Jouni Immonen / Yle

Kaikkien aikojen nuorin kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja Pajtim Statovci Ylen haastattelussa: "Kirjoittamalla yritän tehdä selkoa, millaisesta paikasta olen kotoisin"

Pajtim Statovci kertoo haastattelussa, että Kosovon kulttuuri ja historia ovat olleet tärkeä osa hänen elämäänsä.

Stefania D’Andrean tytär Fiamma syntyi keisarileikkauksella. D'Andrea uskoo, että sektiolle ei ollut todellista syytä. Giulia Frigieri

"Täällä on keisarileikkausepidemia" – Napolin alueella yli puolet lapsista syntyy sektiolla, joiden tehtailu muistuttaa jo bisnestä

Stefania D'Andrealle tehtiin vastoin hänen toiveitaan keisarileikkaus, joka johti myöhemmin ongelmiin. Kunnat maksavat yksityisille klinikoille korvausta toimenpiteiden mukaan, ja keisarileikkauksesta maksetaan alatiesynnytystä enemmän, selittää tutkija.

Harva aikuinen tulee ajatelleeksi, että pornon moninaisuus voi tarjota sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle tai vaikka jonkin fetissin itsessään tunnistaneelle nuorelle tärkeän väylän itsetutkiskeluun. Henrietta Hassinen / Yle

Tutkimus: Nettipornon haittoja nuoriin liioitellaan – Aikuisten tuomitseva asenne suurempi ongelma kuin porno

Suomalaisnuoret osaavat suhtautua nettipornoon kriittisesti ja he ymmärtävät, ettei porno ole sama asia kuin oikea seksi, kävi ilmi tutkimuksesta. Pornon katsomista enemmän nuoria hämmentääkin aikuisten tapa puhua siitä tuomiten ja riskeistä varoitellen. Ongelmia korostava puhe voi luoda esimerkiksi väärän mielikuvan siitä, että pornosta kiihottuminen olisi kieroutunutta.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi. Petteri Sopanen / Yle

Janne Saarikiven kolumni: Lama tulee – se on ihanaa

Toivottavasti enää koskaan ei tule uutta nousukautta, koska lama-aika on parempaa, kirjoittaa Janne Saarikivi. Tämän kolumnin voi myös kuunnella äänikolumnina.