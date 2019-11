Oikeusasiamies totesi automaattisen verotuksen laittomaksi, mutta mitä siitä seuraa? Tästä päätöksessä on kyse

Verohallinto ihmettelee apulaisoikeusasiamiehen päätöstä, koska automaatio on ollut osa verohallinnon työtä jo 2000-luvun puolivälistä asti.

Verohallinto ihmettelee apulaisoikeusasiamiehen päätöstä, koska automaatio on ollut osa verohallinnon työtä jo 2000-luvun puolivälistä asti.

Apulaisoikeusasiamies on huolissaan muun muassa siitä, toteutuuko verovelvollisen oikeusturva, jos päätökset ovat automaattisia.

Verohallinto ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ovat eri mieltä siitä, salliiko laki nykyisellään automatisoidut verotuspäätökset.

Yle uutisoi eilen apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä, jonka mukaan verottajan vakiintunut käytäntö tehdä verotuspäätöksiä automatisoidusti on perustuslain ja hyvän hallintotavan vastainen. Verottajalle automaatio on säästänyt sekä aikaa että rahaa, jopa 2 000 henkilötyövuotta.

Täytyykö jokainen veropäätös jatkossa tehdä käsivoimin? Ei, sanoo esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström oikeusasiamiehen kansliasta. Sen sijaan automaatiosta päätöksenteossa pitäisi säätää laissa nykyistä tarkemmin.

– Laissa pitäisi säätää täsmällisemmin, missä tilanteissa automaattisia päätöksiä voidaan tehdä ja millä tavalla asiat valikoituvat automaattiseen päätöksentekoon. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus ymmärtää, miksi joutui tähän menettelyyn, Lindström avaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua.

Oikeusasiamies otti asian käsiteltäväkseen sen jälkeen, kun koneen tekemistä verovirheistä oli tullut kaksi kantelua.

Vaarantuuko oikeusturva, jos päätöstä ei tee ihminen?

Verohallinnon mukaan automaatiota on käytetty päätöksenteossa kaikissa verolajeissa jo pitkään. Apulaisoikeusasiamies puuttuu selvityksessään erityisesti niin sanottuihin oma-aloitteisiin veroihin, eli esimerkiksi arvonlisäverotukseen.

– Koko veroasian käsittely veroilmoituksesta verotuspäätökseen ja mahdolliseen ulosottoon lähettämiseen voi mennä ilman, että siihen on yksikään luonnollinen henkilö puuttunut. Silloin on epäselvää, kenen vastuulla päätös on, Lindström sanoo.

Päätöksessä ei tällöin lue yksittäisen verovirkailijan nimeä, vaan yleiset Verohallinnon yhteystiedot. Jos verovelvollinen haluaa saada lisätietoja päätöksestään, hän ei pääse puhumaan sen virkailijan kanssa, joka on vastuussa häntä koskevasta päätöksestä.

Muun muassa tätä apulaisoikeusasiamies pitää ongelmallisena.

– Tällaisessa tapauksessa hyvä hallinto ja oikeusturva eivät välttämättä toteudu, jos asiakas ei saa tarvitsemaansa tietoa, että ymmärtäisi oman veroasiansa käsittelyn, Lindström sanoo.

"Ei koskaan täysin automatisoitua"

Verohallinnossa asia nähdään toisin. Pääjohtaja Markku Heikuran mukaan automaatio voi jopa parantaa oikeusturvaa, koska inhimillisen virheen tai tulkintaerojen mahdollisuutta ei ole.

– Eikä päätöksenteko koskaan ole täysin automatisoitua, vaan siinä on useita portaita. Oikeusturva taataan siinä, että aina voi hakea muutosta ja jos siihenkään ei ole tyytyväinen, päätöksestä voi valittaa, Heikura toteaa.

Perustuslain mukaan verotuksesta on säädettävä lailla. Apulaisoikeusasiamies katsoo, että koska verotuksen automaatiosta ei ole lain tasolla säädetty, verottajan toiminta ei täytä perustuslain vaatimuksia.

Siksi apulaisoikeusasiamies penää tarkempaa kirjausta lakiin. Tästä Verohallinnon pääjohtaja Heikurakin on samaa mieltä.

– Jos asia tällaisia tulkintavaikeuksia aiheuttaa, on sitä syytä laissa tarkentaa. Voi tosin olla erittäin vaikeaa säätää kaikki tapaukset laissa. Siinä pitää olla pitkä näkemys, kun teknologiat muuttuvat jatkuvasti. Muuten lakia joudutaan koko ajan säätämään uudelleen.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että automatisoidun päätöksenteon sääntelyä pitäisi alkaa heti selvittää. Valmisteleva taho voisi olla esimerkiksi verolakeja valmisteleva valtiovarainministeriö tai oikeusministeriö.

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että virkamiehet ja muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja hyvä hallintoa. Oikeusasiamiehillä ei ole suoraa määräysvaltaa viranomaisiin, mutta oikeusasiamiehen päätöksillä ja kannanotoilla on usein vaikutusta viranomaisen toimintaan.

