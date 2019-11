Poikkeuksellisen liukas keli täytti ensiavun Tampereella – jopa kymmenen tarvitsee leikkauksen

Taysin ensiapuun Acutaan on tiistaina hakeutunut liukastuneita, jotka ovat loukanneet esimerkiksi päänsä, kätensä, lonkkansa tai jalkansa.

Tiistai on ollut puoleen päivään mennessä Tampereen ensiapu Acutassa hyvin kiireinen. Liukaan kelin takia loukkaantuneita potilaita on tullut reilusti yli 20.

– Tämä on selvästi poikkeuksellinen päivä. Liukkaus on ollut salakavalaa. Se ei ole näkynyt kadun pinnassa ja tuli ehkä vähän yllättäen, sanoo ylilääkäri Sami Mustajoki.

Tyypillisesti liukkaalla säällä ranne murtuu tai venähtää kaatuessa. Muutkin ylä- tai alaraajojen murtumiset tai venähdykset ovat tavanomaisia.

Tiistaina skaala on ollut laaja. Useampikin on loukannut päänsä kaatuessaan. Acutaan on hakeuduttu myös esimerkiksi polvivammojen takia ja rintakehä, lonkat sekä olkapäätkin ovat saaneet aamun aikana iskuja.

Poikkeuksellisen päivästä tekee sekin, että moni tarvitsee vielä leikkausta. Aamupäivän arvion mukaan kymmenen potilasta jatkaa vielä leikkaussaliin.

Sään on ennustettu lämpenevän plussan puolelle päivän aikana, joten liukkaus helpottanee. Liukkaan kelin aiheuttaja on yöllä satanut alijäähtynyt vesi, joka jäätyi tiukasti teiden ja pihojen pintaan.

