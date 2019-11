Tähtien sodan suomalainen Chewbacca haluaisi tehdä roolin omilla kasvoillaan – vielä ei ole tärpännyt

Katso video: Joonas Suotamo kertoo Chewbaccana, millainen uusi Tähtien sota -elokuva on.

Skywalkerin tarina päättyy valkokankaalla. Videolla Suotamo kertoo Chewbaccana, millainen saagan viimeinen osa on.

Joonas Suotamo, 33, hyppää kolmannen kerran karvaisen Chewbaccan rooliin. Nyt hän näyttelee hahmoa Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvassa, joka päättää koko yhdeksänosaisen Skywalker-saagan. Maailmanensi-ilta on 18. joulukuuta.

Tarina alkoi vuonna 1977, kun ensimmäinen Tähtien sota -elokuva tuli ensi-iltaan.

Suotamo on ollut mukana galaksien välisessä taistelussa Star Wars: The Force Awakens (2015) -elokuvasta lähtien, mutta siinä hän oli vielä Chewbaccan alkuperäisen näyttelijän Peter Mayhew’n sijainen.

Suotamo kertoo Ylelle, että uusimmassa Tähtien sota elokuvassa Chewbaccalla on merkittävä rooli.

– Kuvauksissa oli kiireistä. Teimme paljon töitä, Suotamo toteaa.

Elokuvanteossa oli hänen mukaansa erityinen tunnelataus, koska kaikki tiesivät tekevänsä yli 40-vuotiaan avaruusseikkailun viimeistä osaa.

Suotamo ei voi paljastaa, mihin kaikkeen Chewbacca tulevassa elokuvassa joutuu.

Saagan kahdessa viime osassa Kapinaliitto joutui alakynteen, ja tulevassa elokuvassa selviää, miten Chewbacca ja kumppanit auttavat Kapinaliittoa taistelussa Ensimmäistä ritarikuntaa vastaan. Sen Suotamo kertoo.

Joonas Suotamo palaa Chewbaccan rooliin uusimmassa Tähtien sota -elokuvassa. 2019 ILM and Lucasfilm Ltd

Chewbacca on vahva ja se pitää näkyä valkokankaalla

Joulukuussa ensi-iltansa saavaa elokuvaa kuvattiin muun muassa Wadi Rumin aavikolla Jordaniassa. Punaisesta hiekasta tunnettu autiomaa on tuttu monista takavuosien elokuvista, ja sitä on käytetty etenkin Marsiin sijoittuvien leffojen kuvauspaikkana. Brittielokuva Arabian Lawrence teki sitä tunnetuksi jo 1960-luvulla.

Aavikon kuumuuden takia, Suotamo joutui pukemaan kuvauksissa ylleen paidan, johon oli rakennettu kylmävesijärjestelmä. Ylävartalo pysyi viileänä putkissa virtaavan jääveden ansiosta.

– Se oli oikeastaan pelastus. Siellä olisi muuten ollut aika kuuma.

Näyttelijäntyötään Suotamo vertaa mimiikkaan.

– Näyttelijän täytyy tuoda eleillä ja nopeilla päätöksillä esiin se, mitä kohtauksissa vaaditaan.

Suotamon pitää saada maskin läpi esiin roolihahmonsa tunteet, kuten esimerkiksi turhautuneisuuden tai ilon.

– Se on mielenkiintoinen haaste Chewbaccan esittämisessä, Suotamo sanoo.

Rooliasu on hänen mukaansa “melko salliva”, eikä se rajoita ilmaisua. Suotamo yrittää saada itsensä tuntumaan kuvissa raskaalta, koska Chewbacca on iso ja vahva otus. Se pitää näkyä valkokankaalla.

Kokonsa ja voimiensa vuoksi Chewbacca joutuu usein kantamaan muita näyttelijöitä.

– Siinä pitää olla aika vahva runko, Suotamo sanoo.

Hänellä on entuudestaan hyvä pohja. Suotamo on entinen maajoukkuetason koripalloilija. Pituutta hänellä on 2 metriä ja 12 senttiä.

Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvaa kuvattiin Jordanian autiomaassa. Suotamo sai ottaa kuvauksiin perheensä mukaan. 2019 ILM and Lucasfilm Ltd

“Olen tyytyväinen, kun ohjaaja ei sano mitään”

Alias ja Lost -tv-sarjojen luoja J. J. Abrams palaa uudessa elokuvassa ohjaajana Tähtien sota -saagan pariin. Hän tuli Suotamolle tutuksi jo Star Wars: The Force Awakens -elokuvasta.

– Abrams luottaa minuun, mutta hänellä on myös hyvin vahva näkemys siitä, miten kohtauksen saa toimimaan.

Suotamo kehuu Abramsin näkemystä ja tapaa päästä siihen. Joskus ohjaaja korjaa Suotamon näyttelemistä.

– Olen aina silloin todella tyytyväinen, kun Abramsilla ei ole mitään sanottavaa työstäni. Tiedän, että teen siinä kohtaa jotain oikein.

Joskus amerikkalaisohjaaja tekee Suotamon näyttelemiseen pieniä korjauksia, mutta yleensä Chewbaccan kohtaukset saadaan Suotamon mukaan melko nopeasti valmiiksi.

– Tykkään sanoa, että ne saadaan purkkiin ensimmäisellä otolla.

Faneja riittää. Esa Syväkuru / Yle

Hahmot museoon?

Elokuvanteko on tiimityötä, ja näyttelijät voivat viettää pitkiä aikoja keskenään asutuksen ulkopuolella, kuten Wadi Rumin aavikolla. Se vaikuttaa henkilöiden välisiin suhteisiin. Jordaniassa kuvausryhmä viipyi kolme viikkoa.

Suotamo kehuu uusimman Tähtien sota -elokuvan näyttelijöitä.

– Kaikki tulivat tosin hyvin toimeen keskenään, Suotamo toteaa.

Daisy Ridley ja John Boyega ovat Suotamon mukaan hänen läheisimpiä työtovereitaan. Ridley on yksi päähenkilöistä ja Boyega tekee elokuvassa sivuroolin.

– Ja lisäksi Oscar Isaac. Hänellä on myös nuori poika, vähän vanhempi kuin meidän Aatos, Suotamo sanoo.

Hän sai ottaa perheensä Helsingistä mukaan kuvauksiin Jordaniaan.

Nyt kun Skywalker-saaga päättyy, on mahdollista, ettei nykyisiä hahmoja nähdä enää tulevissa Tähtien sota -elokuvissa.

Kukaan ei vielä tiedä, joutuvatko R2-D2, C-3PO ja Chewbacca lopullisesti museoon.

Elokuvien nykyinen tuottaja Disney on ainoastaan kertonut, että Tähtien sota jää määrittelemättömälle tauolle.

Suotamo ei osaa vielä sanoa, mitä hän tulevaisuudessa tekee.

Hän toivoo pääsevänsä esiintymään omilla kasvoillaan. Puvun ulkopuolella.

– Pitää varmaan käydä paljon koe-esiintymisissä ja verkostoitua Los Angelesissa, Suotamo toteaa.

Vielä ei ole tärpännyt.

Punaisesta hiekasta tunnettu Wadi Rumin autiomaa on tuttu monista takavuosien elokuvista. 2019 ILM and Lucasfilm Ltd

